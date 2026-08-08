Thống kê trận đấu Bradford 2-0 Rochdale: A. Baldwin tỏa sáng, Bradford giành chiến thắng, đi tiếp

Bradford vượt qua Rochdale với tỷ số 2-0. Aden Baldwin là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.