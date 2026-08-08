Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
67'
A. Baldwin — kiến tạo C. Connolly
Bradford
Đồ thị diễn biến
BradfordHT 45'Rochdale
Thống kê trận đấu
Bradford vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Aden Baldwin
Bradford
1 bàn
Will Swan
Bradford
1 bàn
Callum Connolly
Bradford
1 kiến tạo · điểm 7.7
Josh Neufville
Bradford
Điểm 7.9
Antoni Sarcevic
Bradford
Điểm 7.7
Matthew Pennington
Bradford
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Bradford
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Graham Alexander
Rochdale
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jim McNulty
Dự bị
Bradford
1 Sam Walker2 Reece Welch30 Oscar Lunn4 Joe Wright8 Adam Phillips25 Nick Powell3 Ibou Touray23 Bobby Pointon29 Harry Ibbitson
Rochdale
14 Edward Francis3 Kaiden Wilson39 Dajaune Brown20 Sam Waller12 Jake Spaven54 Thomas Bradley22 Daniel Moss
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 46: W. Swan lập công cho Bradford
Phút 67: A. Baldwin lập công cho Bradford (kiến tạo: C. Connolly)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bradford · 2 thắng1 hòaRochdale · 2 thắng
29/07/2023
Rochdale
1 - 0
Bradford
ROC
15/04/2023
Rochdale
0 - 3
Bradford
BRA
11/01/2023
Bradford
1 - 2
Rochdale
ROC
22/01/2022
Rochdale
0 - 0
Bradford
Hòa
02/10/2021
Bradford
2 - 0
Rochdale
BRA
Phong độ & thống kê mùa giải
Bradford
5 trận gần nhất
THTTB
Rochdale
5 trận gần nhất
BHBHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)