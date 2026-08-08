Tin mới

    Thống kê trận đấu Bradford 2-0 Rochdale: A. Baldwin tỏa sáng, Bradford giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:56

    Bradford vượt qua Rochdale với tỷ số 2-0. Aden Baldwin là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    45+1'
    W. Swan
    Bradford
    67'
    A. Baldwin — kiến tạo C. Connolly
    Bradford
    Thẻ phạt
    22'
    D. Rodney
    Rochdale
    77'
    D. Brown
    Rochdale
    Đồ thị diễn biến
    BradfordHT 45'Rochdale

    Thống kê trận đấu

    BradfordThống kêRochdale
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    21
    Dứt điểm
    9
    9
    Trúng đích
    2
    10
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    8
    Bradford vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Aden Baldwin
    Aden Baldwin
    Bradford
    1 bàn
    Will Swan
    Will Swan
    Bradford
    1 bàn
    Callum Connolly
    Callum Connolly
    Bradford
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Josh Neufville
    Josh Neufville
    Bradford
    Điểm 7.9
    Antoni Sarcevic
    Antoni Sarcevic
    Bradford
    Điểm 7.7
    Matthew Pennington
    Matthew Pennington
    Bradford
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bradford
    7.9
    Aden BaldwinMOTM1 bàn
    7.9
    Josh NeufvilleMOTM
    7.7
    Antoni Sarcevic
    7.7
    Callum Connolly1 KT
    7.3
    Matthew Pennington
    7.3
    Will Swan1 bàn
    6.9
    Jon McCracken
    6.9
    Adam Phillips
    6.7
    Tyreik Wright
    6.7
    Ibou Touray
    6.6
    Macauley Gillesphey
    6.5
    Kayden Jackson
    6.3
    Jake Beesley
    6.3
    Nick Powell
    6.2
    Bobby Pointon
    Rochdale
    7.3
    Nils Ramming
    6.9
    Harvey Gilmour
    6.7
    Dajaune Brown
    6.6
    Ryan East
    6.6
    Emmanuel Dieseruvwe
    6.5
    Luke Hanannt
    6.5
    Kaiden Wilson
    6.3
    Ethan Ebanks-Landell
    6.3
    Sam Sherring
    6.3
    Edward Francis
    6.3
    Daniel Moss
    6.2
    Tobi Adebayo-Rowling
    6.2
    Bryant Akono Bilongo
    6.2
    Zain Silcott-Duberry
    6.2
    Devante Rodney

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bradford
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Graham Alexander
    Rochdale
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jim McNulty
    21
    Jon McCracken
    28
    Matthew Pennington
    15
    Aden Baldwin
    5
    Macauley Gillesphey
    7
    Josh Neufville
    10
    Antoni Sarcevic
    6
    Callum Connolly
    17
    Tyreik Wright
    19
    Kayden Jackson
    24
    Will Swan
    9
    Jake Beesley
    1
    Nils Ramming
    13
    Tobi Adebayo-Rowling
    6
    Ethan Ebanks-Landell
    26
    Sam Sherring
    27
    Bryant Akono Bilongo
    4
    Ryan East
    8
    Harvey Gilmour
    11
    Zain Silcott-Duberry
    10
    Devante Rodney
    19
    Luke Hanannt
    9
    Emmanuel Dieseruvwe
    Dự bị
    Bradford
    1 Sam Walker2 Reece Welch30 Oscar Lunn4 Joe Wright8 Adam Phillips25 Nick Powell3 Ibou Touray23 Bobby Pointon29 Harry Ibbitson
    Rochdale
    14 Edward Francis3 Kaiden Wilson39 Dajaune Brown20 Sam Waller12 Jake Spaven54 Thomas Bradley22 Daniel Moss

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 46: W. Swan lập công cho Bradford
    Phút 67: A. Baldwin lập công cho Bradford (kiến tạo: C. Connolly)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Bradford · 2 thắng1 hòaRochdale · 2 thắng
    29/07/2023
    Rochdale
    1 - 0
    Bradford
    ROC
    15/04/2023
    Rochdale
    0 - 3
    Bradford
    BRA
    11/01/2023
    Bradford
    1 - 2
    Rochdale
    ROC
    22/01/2022
    Rochdale
    0 - 0
    Bradford
    Hòa
    02/10/2021
    Bradford
    2 - 0
    Rochdale
    BRA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bradford
    5 trận gần nhất
    THTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Rochdale
    5 trận gần nhất
    BHBHH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Bradford 2-0 Rochdale: A. Baldwin tỏa sáng, Bradford giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO