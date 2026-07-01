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    Thống kê trận đấu Brann 3-1 Universitatea Cluj: N. Castro tỏa sáng, Brann giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn31/07/2026 01:53

    Brann vượt qua Universitatea Cluj với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    8'
    N. Castro — kiến tạo D. De Roeve
    Brann
    26'
    J. Lukic
    Universitatea Cluj
    45'
    U. Mathisen — kiến tạo N. Castro
    Brann
    75'
    N. Castro — kiến tạo J. Sorensen
    Brann
    Thẻ phạt
    14'
    D. Mikanovic
    Universitatea Cluj
    32'
    N. Castro
    Brann
    45'
    M. Stefanescu
    Universitatea Cluj
    76'
    D. Codrea
    Universitatea Cluj
    90+2'
    A. Chipciu
    Universitatea Cluj
    Đồ thị diễn biến
    BrannHT 45'Universitatea Cluj

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Brann
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
    Universitatea Cluj
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristiano Bergodi
    1
    Mathias Dyngeland
    21
    Denzel De Roeve
    3
    Fredrik Pallesen Knudsen
    23
    Thore Pedersen
    17
    Joachim Soltvedt
    25
    Niklas Jensen Wassberg
    18
    Jacob Lungi Sørensen
    8
    Felix Horn Myhre
    14
    Ulrik Mathisen
    29
    Noah Jean Holm
    9
    Niklas Castro
    46
    Neofytos Michail
    24
    Dino Mikanović
    6
    Iulian Cristea
    8
    Dorin Codrea
    27
    Alexandru Chipciu
    7
    Mouhamadou Drammeh
    94
    Ovidiu Bic
    19
    Issouf Macalou
    14
    Marius Ștefănescu
    33
    Jug Stanojev
    17
    Jovo Lukić
    Dự bị
    Brann
    19 Eggert Aron Guðmundsson12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes10 Kristall Máni Ingason16 Kristian Eriksen32 Markus Haaland43 Brage Berg Haugen
    Universitatea Cluj
    10 Dan Nistor29 Oucasse Mendy99 Tudor Coșa2 Alin Chinteș12 Adams Friday22 Florent Poulolo59 Alin Techereș18 Pedro Pinho98 Gabriel Simion

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: N. Castro lập công cho Brann (kiến tạo: D. De Roeve)
    Phút 26: J. Lukic lập công cho Universitatea Cluj
    Phút 45: U. Mathisen lập công cho Brann (kiến tạo: N. Castro)
    Phút 75: N. Castro lập công cho Brann (kiến tạo: J. Sorensen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Brann · 0 thắng1 hòaUniversitatea Cluj · 0 thắng
    24/07/2026
    Universitatea Cluj
    2 - 2
    Brann
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Brann
    5 trận gần nhất
    TBHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Universitatea Cluj
    5 trận gần nhất
    BBHTH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Brann 3-1 Universitatea Cluj: N. Castro tỏa sáng, Brann giành trọn 3 điểm
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