Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
8'
N. Castro — kiến tạo D. De Roeve
Brann
26'
J. Lukic
Universitatea Cluj
45'
U. Mathisen — kiến tạo N. Castro
Brann
75'
N. Castro — kiến tạo J. Sorensen
Brann
Thẻ phạt
14'
D. Mikanovic
Universitatea Cluj
45'
M. Stefanescu
Universitatea Cluj
76'
D. Codrea
Universitatea Cluj
90+2'
A. Chipciu
Universitatea Cluj
Đồ thị diễn biến
BrannHT 45'Universitatea Cluj
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Brann
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Eirik Horneland
Universitatea Cluj
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Cristiano Bergodi
3
Fredrik Pallesen Knudsen
Dự bị
Brann
19 Eggert Aron Guðmundsson12 Simen Vidtun Nilsen36 Håkon Melås Hellesøy6 Cheick Mbacke Diop20 Vetle Dragsnes10 Kristall Máni Ingason16 Kristian Eriksen32 Markus Haaland43 Brage Berg Haugen
Universitatea Cluj
10 Dan Nistor29 Oucasse Mendy99 Tudor Coșa2 Alin Chinteș12 Adams Friday22 Florent Poulolo59 Alin Techereș18 Pedro Pinho98 Gabriel Simion
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: N. Castro lập công cho Brann (kiến tạo: D. De Roeve)
Phút 26: J. Lukic lập công cho Universitatea Cluj
Phút 45: U. Mathisen lập công cho Brann (kiến tạo: N. Castro)
Phút 75: N. Castro lập công cho Brann (kiến tạo: J. Sorensen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Brann · 0 thắng1 hòaUniversitatea Cluj · 0 thắng
24/07/2026
Universitatea Cluj
2 - 2
Brann
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Brann
5 trận gần nhất
TBHTT
Universitatea Cluj
5 trận gần nhất
BBHTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)