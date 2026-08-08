Thống kê trận đấu Brighton & Hove Albion 3-0 Roma: Brighton & Hove Albion thắng đậm thuyết phục

Brighton & Hove Albion giành chiến thắng đậm 3-0 trước Roma. Yasin Ayari là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.04. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.