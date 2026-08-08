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    Thống kê trận đấu Brighton & Hove Albion 3-0 Roma: Brighton & Hove Albion thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn08/08/2026 22:58

    Brighton & Hove Albion giành chiến thắng đậm 3-0 trước Roma. Yasin Ayari là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.04. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    29'
    Georginio Rutter — kiến tạo Diego Gómez
    Brighton & Hove Albion
    40'
    Yasin Ayari
    Brighton & Hove Albion
    49'
    Yasin Ayari — kiến tạo Georginio Rutter
    Brighton & Hove Albion
    Đồ thị diễn biến
    Brighton & Hove AlbionHT 45'Roma

    Thống kê trận đấu

    Brighton & Hove AlbionThống kêRoma
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    12
    Dứt điểm
    10
    6
    Trúng đích
    0
    4
    Phạt góc
    5
    17
    Phạm lỗi
    5
    1
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Brighton & Hove Albion vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Yasin Ayari
    Yasin Ayari
    Brighton & Hove Albion
    2 bàn
    Georginio Rutter
    Georginio Rutter
    Brighton & Hove Albion
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Diego Gómez
    Diego Gómez
    Brighton & Hove Albion
    1 kiến tạo · điểm 6.91

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Brighton & Hove Albion
    8.04
    Yasin AyariMOTM2 bàn
    7.63
    Georginio Rutter1 bàn · 1 KT
    7.03
    Olivier Boscagli
    6.96
    Pascal Groß
    6.91
    Diego Gómez1 KT
    6.9
    Ferdi Kadıoğlu
    6.65
    Bart Verbruggen
    6.64
    Jack Hinshelwood
    6.62
    Yankuba Minteh
    6.62
    Luka Vuskovic
    6.31
    Mats Wieffer
    Roma
    6.58
    Donyell Malen
    6.49
    Gianluca Mancini
    6.31
    Matías Soulé
    6.24
    Mile Svilar
    6.2
    Wesley
    6.18
    Neil El Aynaoui
    6.18
    Paulo Dybala
    6.16
    Bryan Cristante
    6.03
    Evan Ndicka
    5.98
    Devyne Rensch
    5.82
    Mario Hermoso

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Brighton & Hove Albion
    Sơ đồ
    Roma
    Sơ đồ
    1
    Bart Verbruggen
    27
    Mats Wieffer
    44
    Luka Vuskovic
    21
    Olivier Boscagli
    24
    Ferdi Kadıoğlu
    26
    Yasin Ayari
    30
    Pascal Groß
    25
    Diego Gómez
    13
    Jack Hinshelwood
    11
    Yankuba Minteh
    10
    Georginio Rutter
    99
    Mile Svilar
    23
    Gianluca Mancini
    5
    Evan Ndicka
    22
    Mario Hermoso
    2
    Devyne Rensch
    4
    Bryan Cristante
    8
    Neil El Aynaoui
    43
    Wesley
    18
    Matías Soulé
    21
    Paulo Dybala
    14
    Donyell Malen
    Dự bị
    Brighton & Hove Albion
    5 Lewis Dunk15 Ibrahim Osman19 Charalampos Kostoulas20 Costinha22 Amario Cozier-Duberry29 Maxim De Cuyper35 Malick Yalcouyé36 Zadok Yohanna38 Tom McGill
    Roma
    9 Santiago Castro24 Jan Ziolkowski33 Konstantinos Koulierakis60 Mattia Mannini62 Francesco Panico67 Luigi Cherubini70 Giorgio De Marzi72 Federico Nardin75 Filippo Reale

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: Georginio Rutter lập công cho Brighton & Hove Albion (kiến tạo: Diego Gómez)
    Phút 40: Yasin Ayari lập công cho Brighton & Hove Albion
    Phút 49: Yasin Ayari lập công cho Brighton & Hove Albion (kiến tạo: Georginio Rutter)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Brighton & Hove Albion · 1 thắng0 hòaRoma · 1 thắng
    15/03/2024
    Brighton & Hove Albion
    1 - 0
    Roma
    B&H
    08/03/2024
    Roma
    4 - 0
    Brighton & Hove Albion
    ROM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Brighton & Hove Albion
    5 trận gần nhất
    TBBTB
    Roma
    5 trận gần nhất
    BTBHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Brighton & Hove Albion 3-0 Roma: Brighton & Hove Albion thắng đậm thuyết phục
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