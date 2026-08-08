Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
29'
Georginio Rutter — kiến tạo Diego Gómez
Brighton & Hove Albion
40'
Yasin Ayari
Brighton & Hove Albion
49'
Yasin Ayari — kiến tạo Georginio Rutter
Brighton & Hove Albion
Đồ thị diễn biến
Brighton & Hove AlbionHT 45'Roma
Thống kê trận đấu
Brighton & Hove AlbionThống kêRoma
Brighton & Hove Albion vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Yasin Ayari
Brighton & Hove Albion
2 bàn
Georginio Rutter
Brighton & Hove Albion
1 bàn · 1 kiến tạo
Diego Gómez
Brighton & Hove Albion
1 kiến tạo · điểm 6.91
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Brighton & Hove Albion
7.63
Georginio Rutter1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Brighton & Hove Albion
Sơ đồ
Dự bị
Brighton & Hove Albion
5 Lewis Dunk15 Ibrahim Osman19 Charalampos Kostoulas20 Costinha22 Amario Cozier-Duberry29 Maxim De Cuyper35 Malick Yalcouyé36 Zadok Yohanna38 Tom McGill
Roma
9 Santiago Castro24 Jan Ziolkowski33 Konstantinos Koulierakis60 Mattia Mannini62 Francesco Panico67 Luigi Cherubini70 Giorgio De Marzi72 Federico Nardin75 Filippo Reale
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: Georginio Rutter lập công cho Brighton & Hove Albion (kiến tạo: Diego Gómez)
Phút 40: Yasin Ayari lập công cho Brighton & Hove Albion
Phút 49: Yasin Ayari lập công cho Brighton & Hove Albion (kiến tạo: Georginio Rutter)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Brighton & Hove Albion · 1 thắng0 hòaRoma · 1 thắng
15/03/2024
Brighton & Hove Albion
1 - 0
Roma
B&H
08/03/2024
Roma
4 - 0
Brighton & Hove Albion
ROM
Phong độ & thống kê mùa giải
Brighton & Hove Albion
5 trận gần nhất
TBBTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)