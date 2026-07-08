Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
47'
A. Pressley — kiến tạo R. Smith
Walsall
Đồ thị diễn biến
Bristol CityHT 45'Walsall
Thống kê trận đấu
Bristol CityThống kêWalsall
Bristol City kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng, nhưng Bristol City lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Aaron Pressley
Walsall
1 bàn
Reece Smith
Walsall
1 kiến tạo · điểm 7.2
Jed Ward
Walsall
Điểm 9.3
Sam Tickle
Bristol City
Điểm 8.2
Jason Knight
Bristol City
Điểm 7.5
Declan Skura
Walsall
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Bristol City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Roy Hodgson
Walsall
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Darren Byfield
Dự bị
Bristol City
40 Brad Collins38 Noah Eile5 Robert Atkinson27 Gibson Yah8 Joe Williams7 Yu Hirakawa18 Emil Riis Jacobsen23 Dominic Ballard10 Scott Twine
Walsall
4 James Connolly21 Jenson Kirloy2 Rico Browne8 Charlie Crew18 Vincent Harper10 Lewis Simper9 Andy Dallas37 Albert Adomah7 Tai Sodje
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 47: A. Pressley lập công cho Walsall (kiến tạo: R. Smith)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bristol City · 4 thắng1 hòaWalsall · 0 thắng
03/05/2015
Bristol City
8 - 2
Walsall
BC
22/03/2015
Chung kết
Bristol City
2 - 0
Walsall
BC
04/10/2014
Walsall
1 - 1
Bristol City
Hòa
12/04/2014
Walsall
0 - 1
Bristol City
BC
26/12/2013
Bristol City
1 - 0
Walsall
BC
Phong độ & thống kê mùa giải
Bristol City
5 trận gần nhất
BHHTB
Walsall
5 trận gần nhất
THBBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)