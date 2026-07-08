Tin mới

    Thống kê trận đấu Bristol City 0-1 Walsall: A. Pressley tỏa sáng, Walsall giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn07/08/2026 03:38

    Walsall vượt qua Bristol City với tỷ số 1-0. Jed Ward là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    47'
    A. Pressley — kiến tạo R. Smith
    Walsall
    Thẻ phạt
    56'
    I. Moore
    Walsall
    67'
    S. Sprangler
    Walsall
    90+3'
    R. Browne
    Walsall
    Đồ thị diễn biến
    Bristol CityHT 45'Walsall

    Thống kê trận đấu

    Bristol CityThống kêWalsall
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    25
    Dứt điểm
    9
    7
    Trúng đích
    5
    13
    Phạt góc
    4
    3
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    0
    4
    Thủ môn cứu thua
    10
    Bristol City kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng, nhưng Bristol City lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Aaron Pressley
    Aaron Pressley
    Walsall
    1 bàn
    Reece Smith
    Reece Smith
    Walsall
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Jed Ward
    Jed Ward
    Walsall
    Điểm 9.3
    Sam Tickle
    Sam Tickle
    Bristol City
    Điểm 8.2
    Jason Knight
    Jason Knight
    Bristol City
    Điểm 7.5
    Declan Skura
    Declan Skura
    Walsall
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bristol City
    8.2
    Sam Tickle
    7.5
    Jason Knight
    7.3
    Rob Dickie
    7.3
    Yu Hirakawa
    7.2
    Cameron Pring
    6.9
    Adam Randell
    6.9
    Jed Wallace
    6.9
    Lorent Tolaj
    6.9
    Scott Twine
    6.9
    Joe Williams
    6.7
    George Tanner
    6.6
    Lisav Naif Eissat
    6.5
    Max Bird
    6.5
    Dominic Ballard
    6.5
    Emil Riis Jacobsen
    6.2
    Sam Greenwood
    Walsall
    9.3
    Jed WardMOTM
    7.5
    Declan Skura
    7.3
    Aaron Pressley1 bàn
    7.2
    Harrison Burke
    7.2
    Reece Smith1 KT
    7
    Rico Browne
    6.9
    Elicha Ahui
    6.9
    Ryan Leak
    6.9
    Mason Hancock
    6.9
    Sven Sprangler
    6.9
    James Connolly
    6.7
    Courtney Clarke
    6.7
    Andy Dallas
    6.6
    Isaac Moore
    6.6
    Lewis Simper
    6.3
    Charlie Crew

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bristol City
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Roy Hodgson
    Walsall
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Darren Byfield
    1
    Sam Tickle
    19
    George Tanner
    16
    Rob Dickie
    2
    Lisav Naif Eissat
    3
    Cameron Pring
    12
    Jason Knight
    4
    Adam Randell
    17
    Jed Wallace
    6
    Max Bird
    20
    Sam Greenwood
    9
    Lorent Tolaj
    1
    Jed Ward
    22
    Elicha Ahui
    5
    Harrison Burke
    25
    Declan Skura
    26
    Ryan Leak
    3
    Mason Hancock
    17
    Courtney Clarke
    15
    Isaac Moore
    6
    Sven Sprangler
    11
    Reece Smith
    19
    Aaron Pressley
    Dự bị
    Bristol City
    40 Brad Collins38 Noah Eile5 Robert Atkinson27 Gibson Yah8 Joe Williams7 Yu Hirakawa18 Emil Riis Jacobsen23 Dominic Ballard10 Scott Twine
    Walsall
    4 James Connolly21 Jenson Kirloy2 Rico Browne8 Charlie Crew18 Vincent Harper10 Lewis Simper9 Andy Dallas37 Albert Adomah7 Tai Sodje

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 47: A. Pressley lập công cho Walsall (kiến tạo: R. Smith)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Bristol City · 4 thắng1 hòaWalsall · 0 thắng
    03/05/2015
    Bristol City
    8 - 2
    Walsall
    BC
    22/03/2015
    Chung kết
    Bristol City
    2 - 0
    Walsall
    BC
    04/10/2014
    Walsall
    1 - 1
    Bristol City
    Hòa
    12/04/2014
    Walsall
    0 - 1
    Bristol City
    BC
    26/12/2013
    Bristol City
    1 - 0
    Walsall
    BC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bristol City
    5 trận gần nhất
    BHHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Walsall
    5 trận gần nhất
    THBBH

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    2G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    3R. EastR. EastRochdale1 bàn
    4J. DaviesJ. DaviesTranmere1 bàn
    5Charlie Jay WhitakerCharlie Jay WhitakerTranmere1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    4B. BilongoB. BilongoRochdale1 kiến tạo
    5Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale0 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Bristol City 0-1 Walsall: A. Pressley tỏa sáng, Walsall giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO