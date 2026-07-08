Thống kê trận đấu Bristol City 0-1 Walsall: A. Pressley tỏa sáng, Walsall giành chiến thắng, đi tiếp

Walsall vượt qua Bristol City với tỷ số 1-0. Jed Ward là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.