Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
50'
M. Bird — kiến tạo J. Knight
Bristol City
78'
H. Barnes — kiến tạo J. Ramsey
Newcastle
81'
S. Botman(phản lưới)
Bristol City
Đồ thị diễn biến
Bristol CityHT 45'Newcastle
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: S. Greenwood lập công cho Bristol City
Phút 29: L. Tolaj lập công cho Bristol City
Phút 50: M. Bird lập công cho Bristol City (kiến tạo: J. Knight)
Phút 78: H. Barnes lập công cho Newcastle (kiến tạo: J. Ramsey)
Phút 81: S. Botman phản lưới nhà, Bristol City được hưởng bàn thắng
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Bristol City · 0 thắng1 hòaNewcastle · 1 thắng
25/02/2017
Newcastle
2 - 2
Bristol City
Hòa
20/08/2016
Bristol City
0 - 1
Newcastle
NEW
Phong độ & thống kê mùa giải
Bristol City
5 trận gần nhất
TBTHB
Newcastle
5 trận gần nhất
BHTBT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)