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    Thống kê trận đấu Bristol City 4-1 Newcastle: Bristol City thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn30/07/2026 03:18

    Bristol City giành chiến thắng đậm 4-1 trước Newcastle. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    26'
    S. Greenwood
    Bristol City
    29'
    L. Tolaj
    Bristol City
    50'
    M. Bird — kiến tạo J. Knight
    Bristol City
    78'
    H. Barnes — kiến tạo J. Ramsey
    Newcastle
    81'
    S. Botman(phản lưới)
    Bristol City
    Đồ thị diễn biến
    Bristol CityHT 45'Newcastle

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: S. Greenwood lập công cho Bristol City
    Phút 29: L. Tolaj lập công cho Bristol City
    Phút 50: M. Bird lập công cho Bristol City (kiến tạo: J. Knight)
    Phút 78: H. Barnes lập công cho Newcastle (kiến tạo: J. Ramsey)
    Phút 81: S. Botman phản lưới nhà, Bristol City được hưởng bàn thắng

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Bristol City · 0 thắng1 hòaNewcastle · 1 thắng
    25/02/2017
    Newcastle
    2 - 2
    Bristol City
    Hòa
    20/08/2016
    Bristol City
    0 - 1
    Newcastle
    NEW

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bristol City
    5 trận gần nhất
    TBTHB
    4
    Trận
    1-1-2
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.3)
    6
    Thủng lưới
    Newcastle
    5 trận gần nhất
    BHTBT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Bristol City 4-1 Newcastle: Bristol City thắng đậm thuyết phục
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