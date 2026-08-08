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    Thống kê trận đấu Bristol Rovers 0-1 Peterborough: H. Leonard tỏa sáng, Peterborough giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:57

    Peterborough vượt qua Bristol Rovers với tỷ số 1-0. Kofi Balmer là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    19'
    H. Leonard(pen)
    Peterborough
    Thẻ phạt
    13'
    J. Dornelly
    Peterborough
    22'
    S. Forde
    Bristol Rovers
    29'
    H. Jones
    Peterborough
    31'
    H. Leonard
    Peterborough
    Đồ thị diễn biến
    Bristol RoversHT 45'Peterborough

    Thống kê trận đấu

    Bristol RoversThống kêPeterborough
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    18
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    5
    14
    Phạm lỗi
    9
    4
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Harry Leonard
    Harry Leonard
    Peterborough
    1 bàn
    Kofi Balmer
    Kofi Balmer
    Bristol Rovers
    Điểm 8.2
    David Okagbue
    David Okagbue
    Peterborough
    Điểm 7.5
    Brad Young
    Brad Young
    Bristol Rovers
    Điểm 7.3
    Richard Smallwood
    Richard Smallwood
    Bristol Rovers
    Điểm 7.3
    Tommy Leigh
    Tommy Leigh
    Bristol Rovers
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Bristol Rovers
    8.2
    Kofi BalmerMOTM
    7.3
    Brad Young
    7.3
    Richard Smallwood
    7.3
    Tommy Leigh
    6.9
    Ben Purrington
    6.9
    Jack Aitchison
    6.9
    Joe Quigley
    6.9
    Keenan Gough
    6.7
    Clinton Mola
    6.7
    Bobby Kamwa
    6.6
    Riley Harbottle
    6.5
    Macauley Southam-Hales
    6.5
    Shaqai Forde
    6.5
    Fabrizio Cavegn
    6.3
    Reiss-Alexander Russell-Denny
    Peterborough
    7.5
    David Okagbue
    7.3
    Alex Bass
    7.3
    Harley Mills
    7.2
    Carl Johnston
    6.7
    Owura Edwards
    6.7
    Evan Weir
    6.6
    James Dornelly
    6.6
    Thomas O'Connor
    6.3
    Benjamin Woods
    6.3
    Chris Conn-Clarke
    6.2
    Bolu Shofowoke
    6.2
    Harry Leonard1 bàn
    6.2
    Lucca Mendonça
    5.9
    Harrison Jones
    5.6
    Brandon Khela

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Bristol Rovers
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Steve Evans
    Peterborough
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Luke Williams
    1
    Brad Young
    23
    Macauley Southam-Hales
    4
    Kofi Balmer
    26
    Riley Harbottle
    14
    Ben Purrington
    21
    Richard Smallwood
    6
    Clinton Mola
    24
    Tommy Leigh
    7
    Shaqai Forde
    11
    Jack Aitchison
    9
    Joe Quigley
    1
    Alex Bass
    33
    James Dornelly
    26
    David Okagbue
    6
    Thomas O'Connor
    14
    Harley Mills
    2
    Carl Johnston
    11
    Owura Edwards
    8
    Brandon Khela
    7
    Harrison Jones
    19
    Bolu Shofowoke
    9
    Harry Leonard
    Dự bị
    Bristol Rovers
    29 Fabrizio Cavegn22 Keenan Gough8 Reiss-Alexander Russell-Denny10 Bobby Kamwa31 Luke Southwood17 Ciaran Kelly2 Tom James3 Jack Sparkes18 Mees Rijks
    Peterborough
    18 Lucca Mendonça16 Benjamin Woods20 Chris Conn-Clarke23 Collin Andeng-Ndi3 Evan Weir21 Patryk Sykut29 David Kamara34 Ejiro Abbey35 Edward Fox

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: H. Leonard ghi bàn trên chấm phạt đền cho Peterborough

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Bristol Rovers · 1 thắng1 hòaPeterborough · 3 thắng
    02/02/2025
    Bristol Rovers
    3 - 1
    Peterborough
    BR
    21/09/2024
    Peterborough
    3 - 2
    Bristol Rovers
    PET
    20/04/2024
    Bristol Rovers
    0 - 2
    Peterborough
    PET
    30/09/2023
    Peterborough
    2 - 0
    Bristol Rovers
    PET
    29/04/2023
    Peterborough
    0 - 0
    Bristol Rovers
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Bristol Rovers
    5 trận gần nhất
    BHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Peterborough
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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