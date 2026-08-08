Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
19'
H. Leonard(pen)
Peterborough
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Bristol RoversHT 45'Peterborough
Thống kê trận đấu
Bristol RoversThống kêPeterborough
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Harry Leonard
Peterborough
1 bàn
Kofi Balmer
Bristol Rovers
Điểm 8.2
David Okagbue
Peterborough
Điểm 7.5
Brad Young
Bristol Rovers
Điểm 7.3
Richard Smallwood
Bristol Rovers
Điểm 7.3
Tommy Leigh
Bristol Rovers
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Bristol Rovers
6.5
Macauley Southam-Hales
6.3
Reiss-Alexander Russell-Denny
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Bristol Rovers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Steve Evans
Peterborough
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Luke Williams
Dự bị
Bristol Rovers
29 Fabrizio Cavegn22 Keenan Gough8 Reiss-Alexander Russell-Denny10 Bobby Kamwa31 Luke Southwood17 Ciaran Kelly2 Tom James3 Jack Sparkes18 Mees Rijks
Peterborough
18 Lucca Mendonça16 Benjamin Woods20 Chris Conn-Clarke23 Collin Andeng-Ndi3 Evan Weir21 Patryk Sykut29 David Kamara34 Ejiro Abbey35 Edward Fox
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: H. Leonard ghi bàn trên chấm phạt đền cho Peterborough
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Bristol Rovers · 1 thắng1 hòaPeterborough · 3 thắng
02/02/2025
Bristol Rovers
3 - 1
Peterborough
BR
21/09/2024
Peterborough
3 - 2
Bristol Rovers
PET
20/04/2024
Bristol Rovers
0 - 2
Peterborough
PET
30/09/2023
Peterborough
2 - 0
Bristol Rovers
PET
29/04/2023
Peterborough
0 - 0
Bristol Rovers
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Bristol Rovers
5 trận gần nhất
BHH
Peterborough
5 trận gần nhất
TBTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)