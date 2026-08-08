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    Thống kê trận đấu Burnley 1-1 (pen 4-3) Notts County: Burnley thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:11

    Burnley và Notts County hòa 1-1 sau 120 phút, Burnley giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu. Zian Flemming là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    42'
    C. Roberts — kiến tạo N. Tsaroulla
    Notts County
    48'
    Z. Flemming — kiến tạo M. Edwards
    Burnley
    Thẻ phạt
    24'
    J. Gibbons
    Notts County
    73'
    D. Lipsiuc
    Notts County
    90+2'
    J. Evans
    Notts County
    Đồ thị diễn biến
    BurnleyHT 45'Notts County

    Thống kê trận đấu

    BurnleyThống kêNotts County
    74%
    Kiểm soát bóng
    26%
    12
    Dứt điểm
    6
    4
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    15
    0
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    3
    Burnley kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Zian Flemming
    Zian Flemming
    Burnley
    1 bàn
    Callum Roberts
    Callum Roberts
    Notts County
    1 bàn
    Marcus Edwards
    Marcus Edwards
    Burnley
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Nick Tsaroulla
    Nick Tsaroulla
    Notts County
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Hannibal Mejbri
    Hannibal Mejbri
    Burnley
    Điểm 7.3
    Bashir Humphreys
    Bashir Humphreys
    Burnley
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Burnley
    7.6
    Zian FlemmingMOTM1 bàn
    7.3
    Hannibal Mejbri
    7.3
    Marcus Edwards1 KT
    7.2
    Bashir Humphreys
    7
    Joe Worrall
    6.9
    Kyle Walker
    6.9
    Oliver Sonne
    6.9
    Ugo Raghouber
    6.9
    Jacob Bruun Larsen
    6.9
    Aaron Ramsey
    6.6
    Connor Roberts
    6.5
    Zeki Amdouni
    6.3
    Josh Laurent
    6.3
    Mike Trésor
    6.2
    Max Weiss
    Notts County
    7.3
    Callum Roberts1 bàn
    7.2
    James Belshaw
    6.7
    Nick Tsaroulla1 KT
    6.7
    Lucas Ness
    6.7
    Dean Campbell
    6.7
    Luke Browne
    6.7
    Qamaruddin Kouhyar
    6.6
    Jacob Bedeau
    6.6
    Emile Acquah
    6.5
    Jack Evans
    6.5
    Conor Grant
    6.3
    James Gibbons
    6.2
    Oliver Cooper
    6.2
    Lee Ndlovu
    5.9
    Darius Lipsiuc

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Burnley
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Nicky Hayen
    Notts County
    Sơ đồ 5-3-2
    1
    Max Weiss
    4
    Joe Worrall
    2
    Kyle Walker
    6
    Bashir Humphreys
    22
    Oliver Sonne
    28
    Hannibal Mejbri
    8
    Ugo Raghouber
    7
    Jacob Bruun Larsen
    10
    Marcus Edwards
    21
    Aaron Ramsey
    19
    Zian Flemming
    1
    James Belshaw
    25
    Nick Tsaroulla
    2
    James Gibbons
    12
    Lucas Ness
    4
    Jacob Bedeau
    14
    Darius Lipsiuc
    8
    Oliver Cooper
    16
    Dean Campbell
    15
    Jack Evans
    39
    Lee Ndlovu
    7
    Callum Roberts
    Dự bị
    Burnley
    14 Connor Roberts29 Josh Laurent11 Zeki Amdouni13 Ben Amos23 Lucas Pires18 Hjalmar Ekdal31 Mike Trésor30 Lluc Castell17 Andreas Hountondji
    Notts County
    11 Conor Grant33 Emile Acquah21 Harry Griffiths23 Luke Browne44 Matthew Baker49 Kameron Muir30 Ryley Reynolds17 Qamaruddin Kouhyar19 Luka Smyth

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 42: C. Roberts lập công cho Notts County (kiến tạo: N. Tsaroulla)
    Phút 48: Z. Flemming lập công cho Burnley (kiến tạo: M. Edwards)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Burnley
    5 trận gần nhất
    HBHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Notts County
    5 trận gần nhất
    HHBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Burnley 1-1 (pen 4-3) Notts County: Burnley thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp
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