Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
42'
C. Roberts — kiến tạo N. Tsaroulla
Notts County
48'
Z. Flemming — kiến tạo M. Edwards
Burnley
Đồ thị diễn biến
BurnleyHT 45'Notts County
Thống kê trận đấu
BurnleyThống kêNotts County
Burnley kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Zian Flemming
Burnley
1 bàn
Callum Roberts
Notts County
1 bàn
Marcus Edwards
Burnley
1 kiến tạo · điểm 7.3
Nick Tsaroulla
Notts County
1 kiến tạo · điểm 6.7
Hannibal Mejbri
Burnley
Điểm 7.3
Bashir Humphreys
Burnley
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Burnley
7.6
Zian FlemmingMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Burnley
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Nicky Hayen
Dự bị
Burnley
14 Connor Roberts29 Josh Laurent11 Zeki Amdouni13 Ben Amos23 Lucas Pires18 Hjalmar Ekdal31 Mike Trésor30 Lluc Castell17 Andreas Hountondji
Notts County
11 Conor Grant33 Emile Acquah21 Harry Griffiths23 Luke Browne44 Matthew Baker49 Kameron Muir30 Ryley Reynolds17 Qamaruddin Kouhyar19 Luka Smyth
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 42: C. Roberts lập công cho Notts County (kiến tạo: N. Tsaroulla)
Phút 48: Z. Flemming lập công cho Burnley (kiến tạo: M. Edwards)
Phong độ & thống kê mùa giải
Burnley
5 trận gần nhất
HBHBB
Notts County
5 trận gần nhất
HHBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)