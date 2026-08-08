Thống kê trận đấu Burnley 1-1 (pen 4-3) Notts County: Burnley thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

Burnley và Notts County hòa 1-1 sau 120 phút, Burnley giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu. Zian Flemming là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.