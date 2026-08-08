Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
81'
A. Gudjohnsen — kiến tạo T. Cantwell
Blackburn
88'
J. Fevrier — kiến tạo R. Alebiosu
Blackburn
Đồ thị diễn biến
Burton AlbionHT 45'Blackburn
Thống kê trận đấu
Burton AlbionThống kêBlackburn
Blackburn kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jayden Fevrier
Blackburn
1 bàn
Zac Scutt
Burton Albion
1 bàn
Andri Guðjohnsen
Blackburn
1 bàn
Todd Cantwell
Blackburn
1 kiến tạo · điểm 7.9
Ryan Alebiosu
Blackburn
1 kiến tạo · điểm 6.9
Curtis Tilt
Burton Albion
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Burton Albion
Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Gary Bowyer
Blackburn
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tony Mowbray
Dự bị
Burton Albion
50 Jack Willow27 Kamil Dudek56 William Earley52 Miles Henry28 Millar Matthews-Lewis53 Caden Gilbert
Blackburn
31 Kristi Montgomery9 Andri Guðjohnsen11 Jayden Fevrier1 Aynsley Pears4 Yuri Ribeiro43 George Pratt17 Hayden Carter18 Axel Henriksson5 Sidnei Tavares
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: Z. Scutt lập công cho Burton Albion
Phút 81: A. Gudjohnsen lập công cho Blackburn (kiến tạo: T. Cantwell)
Phút 88: J. Fevrier lập công cho Blackburn (kiến tạo: R. Alebiosu)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Burton Albion · 0 thắng2 hòaBlackburn · 0 thắng
25/02/2017
Burton Albion
1 - 1
Blackburn
Hòa
20/08/2016
Blackburn
2 - 2
Burton Albion
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Burton Albion
5 trận gần nhất
BTHBB
Blackburn
5 trận gần nhất
THTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)