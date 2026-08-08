Thống kê trận đấu Burton Albion 1-2 Blackburn: Blackburn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

Blackburn đã ngược dòng đánh bại Burton Albion 2-1. Todd Cantwell là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.