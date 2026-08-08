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    Thống kê trận đấu Burton Albion 1-2 Blackburn: Blackburn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:57

    Blackburn đã ngược dòng đánh bại Burton Albion 2-1. Todd Cantwell là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    14'
    Z. Scutt
    Burton Albion
    81'
    A. Gudjohnsen — kiến tạo T. Cantwell
    Blackburn
    88'
    J. Fevrier — kiến tạo R. Alebiosu
    Blackburn
    Thẻ phạt
    28'
    F. Delap
    Burton Albion
    32'
    T. Cantwell
    Blackburn
    56'
    M. Dennis
    Burton Albion
    Đồ thị diễn biến
    Burton AlbionHT 45'Blackburn

    Thống kê trận đấu

    Burton AlbionThống kêBlackburn
    37%
    Kiểm soát bóng
    63%
    15
    Dứt điểm
    25
    6
    Trúng đích
    7
    5
    Phạt góc
    8
    12
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    2
    5
    Thủ môn cứu thua
    4
    Blackburn kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jayden Fevrier
    Jayden Fevrier
    Blackburn
    1 bàn
    Zac Scutt
    Zac Scutt
    Burton Albion
    1 bàn
    Andri Guðjohnsen
    Andri Guðjohnsen
    Blackburn
    1 bàn
    Todd Cantwell
    Todd Cantwell
    Blackburn
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Ryan Alebiosu
    Ryan Alebiosu
    Blackburn
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Curtis Tilt
    Curtis Tilt
    Burton Albion
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Burton Albion
    7.6
    Curtis Tilt
    7.5
    Corey Addai
    7.3
    Toby Sibbick
    7.2
    Zac Scutt1 bàn
    6.9
    Kyran Lofthouse
    6.9
    George Evans
    6.9
    Sulyman Krubally
    6.9
    Jack Armer
    6.9
    Kgagelo Chauke
    6.6
    Matthew Dennis
    6.5
    Jack Willow
    6.5
    Millar Matthews-Lewis
    6.2
    Finn Delap
    Blackburn
    7.9
    Todd CantwellMOTM1 KT
    7.5
    Tom Atcheson
    7.3
    Oladapo Afolayan
    7.3
    Jayden Fevrier1 bàn
    7.2
    Sean McLoughlin
    7
    Andri Guðjohnsen1 bàn
    6.9
    Ryan Alebiosu1 KT
    6.9
    Harry Pickering
    6.9
    Adam Forshaw
    6.9
    Ryoya Morishita
    6.7
    Kristi Montgomery
    6.6
    Sidnei Tavares
    6.3
    Balázs Tóth
    6.3
    Yuki Ohashi
    6
    Jake Garrett

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Burton Albion
    Sơ đồ 3-4-1-2 · HLV Gary Bowyer
    Blackburn
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tony Mowbray
    34
    Corey Addai
    6
    Toby Sibbick
    26
    Finn Delap
    16
    Curtis Tilt
    15
    Kyran Lofthouse
    12
    George Evans
    41
    Sulyman Krubally
    3
    Jack Armer
    4
    Kgagelo Chauke
    19
    Matthew Dennis
    40
    Zac Scutt
    22
    Balázs Tóth
    2
    Ryan Alebiosu
    6
    Tom Atcheson
    15
    Sean McLoughlin
    3
    Harry Pickering
    28
    Adam Forshaw
    30
    Jake Garrett
    25
    Ryoya Morishita
    10
    Todd Cantwell
    21
    Oladapo Afolayan
    23
    Yuki Ohashi
    Dự bị
    Burton Albion
    50 Jack Willow27 Kamil Dudek56 William Earley52 Miles Henry28 Millar Matthews-Lewis53 Caden Gilbert
    Blackburn
    31 Kristi Montgomery9 Andri Guðjohnsen11 Jayden Fevrier1 Aynsley Pears4 Yuri Ribeiro43 George Pratt17 Hayden Carter18 Axel Henriksson5 Sidnei Tavares

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: Z. Scutt lập công cho Burton Albion
    Phút 81: A. Gudjohnsen lập công cho Blackburn (kiến tạo: T. Cantwell)
    Phút 88: J. Fevrier lập công cho Blackburn (kiến tạo: R. Alebiosu)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Burton Albion · 0 thắng2 hòaBlackburn · 0 thắng
    25/02/2017
    Burton Albion
    1 - 1
    Blackburn
    Hòa
    20/08/2016
    Blackburn
    2 - 2
    Burton Albion
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Burton Albion
    5 trận gần nhất
    BTHBB
    Blackburn
    5 trận gần nhất
    THTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Burton Albion 1-2 Blackburn: Blackburn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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