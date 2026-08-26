Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
9'
J. Cooper — kiến tạo Z. Lovelace
Millwall
Thẻ phạt
50'
P. Bauer (Foul)
Cambridge United
87'
G. McConnell (Foul)
Cambridge United
Đồ thị diễn biến
Cambridge UnitedHT 45'Millwall
Thống kê trận đấu
Cambridge UnitedThống kêMillwall
Millwall vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jake Cooper
Millwall
1 bàn
Zak Lovelace
Millwall
1 kiến tạo · điểm 6.2
Luke Cundle
Millwall
Điểm 7.3
Mark Sykes
Millwall
Điểm 7.3
Sullay Kaikai
Cambridge United
Điểm 7.2
Elkan Baggott
Millwall
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Millwall
6.9
Raees Bangura-Williams
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cambridge United
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Neil Harris
Millwall
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Alex Neil
Dự bị
Cambridge United
9 Louis Appéré3 Callum Perry33 Daniel Fraser19 Shayne Lavery30 Lohan McDougald25 Ben Hughes31 J J Briggs23 Mamadou Jobe
Millwall
14 Jenson Metcalfe17 Mark Sykes10 Camiel Neghli3 Zak Sturge28 Ajay Matthews43 Joel Coleman55 Tristan Crama51 Sacha Tsugita Vieira48 Archie Kirby
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: J. Cooper lập công cho Millwall (kiến tạo: Z. Lovelace)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Cambridge United · 1 thắng0 hòaMillwall · 1 thắng
03/08/2022
Cambridge United
1 - 0
Millwall
CU
25/08/2021
Millwall
3 - 1
Cambridge United
MIL
Phong độ & thống kê mùa giải
Cambridge United
5 trận gần nhất
BHTTH
Millwall
5 trận gần nhất
TTTHT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)