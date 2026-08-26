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    Thống kê trận đấu Cambridge United 0-1 Millwall: J. Cooper tỏa sáng, Millwall giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 03:39

    Millwall vượt qua Cambridge United với tỷ số 1-0. Jake Cooper là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    9'
    J. Cooper — kiến tạo Z. Lovelace
    Millwall
    Thẻ phạt
    50'
    P. Bauer (Foul)
    Cambridge United
    87'
    G. McConnell (Foul)
    Cambridge United
    Đồ thị diễn biến
    Cambridge UnitedHT 45'Millwall

    Thống kê trận đấu

    Cambridge UnitedThống kêMillwall
    43%
    Kiểm soát bóng
    57%
    7
    Dứt điểm
    9
    0
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    1
    11
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    0
    Millwall vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jake Cooper
    Jake Cooper
    Millwall
    1 bàn
    Zak Lovelace
    Zak Lovelace
    Millwall
    1 kiến tạo · điểm 6.2
    Luke Cundle
    Luke Cundle
    Millwall
    Điểm 7.3
    Mark Sykes
    Mark Sykes
    Millwall
    Điểm 7.3
    Sullay Kaikai
    Sullay Kaikai
    Cambridge United
    Điểm 7.2
    Elkan Baggott
    Elkan Baggott
    Millwall
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cambridge United
    7.2
    Sullay Kaikai
    7
    Zak Bradshaw
    6.9
    Liam Bennett
    6.9
    Gassan Ahadme
    6.7
    Dominic Ball
    6.7
    Daniel Fraser
    6.6
    Jake Eastwood
    6.6
    Kell Watts
    6.5
    Pelly Ruddock Mpanzu
    6.5
    Shayne Lavery
    6.3
    Patrick Bauer
    6.3
    Isaac Heath
    6.3
    Glenn McConnell
    6.3
    Callum Perry
    6.2
    Louis Appéré
    Millwall
    8.9
    Jake CooperMOTM1 bàn
    7.3
    Luke Cundle
    7.3
    Mark Sykes
    7.2
    Elkan Baggott
    6.9
    Danny Batth
    6.9
    Alfie Massey
    6.9
    Raees Bangura-Williams
    6.7
    Max Crocombe
    6.7
    Daniel Kelly
    6.6
    Jordi Osei-Tutu
    6.6
    Jenson Metcalfe
    6.5
    Camiel Neghli
    6.3
    Zak Sturge
    6.3
    Ajay Matthews
    6.2
    Zak Lovelace1 KT
    6.2
    Lyndon Dykes

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cambridge United
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Neil Harris
    Millwall
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV Alex Neil
    1
    Jake Eastwood
    2
    Liam Bennett
    5
    Patrick Bauer
    6
    Kell Watts
    22
    Zak Bradshaw
    4
    Dominic Ball
    17
    Pelly Ruddock Mpanzu
    7
    Isaac Heath
    27
    Glenn McConnell
    11
    Sullay Kaikai
    14
    Gassan Ahadme
    15
    Max Crocombe
    23
    Danny Batth
    5
    Jake Cooper
    12
    Elkan Baggott
    44
    Alfie Massey
    2
    Jordi Osei-Tutu
    31
    Raees Bangura-Williams
    25
    Luke Cundle
    16
    Daniel Kelly
    29
    Zak Lovelace
    13
    Lyndon Dykes
    Dự bị
    Cambridge United
    9 Louis Appéré3 Callum Perry33 Daniel Fraser19 Shayne Lavery30 Lohan McDougald25 Ben Hughes31 J J Briggs23 Mamadou Jobe
    Millwall
    14 Jenson Metcalfe17 Mark Sykes10 Camiel Neghli3 Zak Sturge28 Ajay Matthews43 Joel Coleman55 Tristan Crama51 Sacha Tsugita Vieira48 Archie Kirby

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: J. Cooper lập công cho Millwall (kiến tạo: Z. Lovelace)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Cambridge United · 1 thắng0 hòaMillwall · 1 thắng
    03/08/2022
    Cambridge United
    1 - 0
    Millwall
    CU
    25/08/2021
    Millwall
    3 - 1
    Cambridge United
    MIL

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cambridge United
    5 trận gần nhất
    BHTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Millwall
    5 trận gần nhất
    TTTHT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    2J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    3Y. SalechY. SalechCardiff2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Y. SalechY. SalechCardiff1 kiến tạo
    2Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 kiến tạo
    3M. TouréM. TouréNorwich1 kiến tạo
    4A. BrooksA. BrooksNorwich1 kiến tạo
    5S. CareyS. CareyCharlton1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cambridge United 0-1 Millwall: J. Cooper tỏa sáng, Millwall giành chiến thắng, đi tiếp
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