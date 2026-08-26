Thống kê trận đấu Cambridge United 0-1 Millwall: J. Cooper tỏa sáng, Millwall giành chiến thắng, đi tiếp

Millwall vượt qua Cambridge United với tỷ số 1-0. Jake Cooper là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.