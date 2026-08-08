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    Thống kê trận đấu Cambuur 0-4 Excelsior: Excelsior thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn08/08/2026 02:50

    Excelsior giành chiến thắng đậm 4-0 trước Cambuur. Irakli Yegoian là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    17'
    I. Yegoian — kiến tạo G. de Regt
    Excelsior
    31'
    N. Naujoks — kiến tạo I. Yegoian
    Excelsior
    42'
    D. Garden — kiến tạo S. Janssen
    Excelsior
    69'
    N. Naujoks — kiến tạo S. Janssen
    Excelsior
    Đồ thị diễn biến
    CambuurHT 45'Excelsior

    Thống kê trận đấu

    CambuurThống kêExcelsior
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    11
    Dứt điểm
    18
    2
    Trúng đích
    9
    5
    Phạt góc
    8
    6
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    1
    Excelsior vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Noah Naujoks
    Noah Naujoks
    Excelsior
    2 bàn
    Irakli Yegoian
    Irakli Yegoian
    Excelsior
    1 bàn · 1 kiến tạo
    David Garden
    David Garden
    Excelsior
    1 bàn
    Ilano Silva Timas
    Ilano Silva Timas
    Excelsior
    1 bàn
    Simon Janssen
    Simon Janssen
    Excelsior
    2 kiến tạo · điểm 8.3
    Gyan de Regt
    Gyan de Regt
    Excelsior
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cambuur
    7.5
    Thijs Jansen
    7.5
    Iwan Henstra
    7.2
    Ilyes Hamache
    6.9
    Nicky Souren
    6.6
    Skye Vink
    6.5
    Jamal Amofa
    6.5
    Rafik El Arguioui
    6.5
    Sami Bouhoudane
    6.3
    Ethan Apkakou
    6.3
    Wessel van der Goot
    6.2
    Ismaël Baouf
    6.2
    Ryan van de Pavert
    6.2
    Morgan Costarelli
    5.9
    Rik Mulders
    5.6
    Lucas Jetten
    Excelsior
    8.6
    Irakli YegoianMOTM1 bàn · 1 KT
    8.3
    Simon Janssen2 KT
    8.2
    Noah Naujoks2 bàn
    8.2
    David Garden1 bàn
    7.7
    Stijn van Gassel
    7.7
    Lennard Hartjes
    7.3
    Ilano Silva Timas1 bàn
    7
    Rick Meissen
    6.9
    Jan Plug
    6.9
    Daniel van Vianen
    6.9
    Gyan de Regt1 KT
    6.9
    Aymen Sliti
    6.5
    Casper Widell
    6.3
    Nolan Martens
    6.3
    Nesto Groen1 KT
    6.3
    Osman Turay

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cambuur
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Johan Plat
    Excelsior
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruben den Uil
    1
    Thijs Jansen
    16
    Rik Mulders
    4
    Ismaël Baouf
    6
    Jamal Amofa
    23
    Lucas Jetten
    14
    Ryan van de Pavert
    10
    Rafik El Arguioui
    8
    Nicky Souren
    29
    Iwan Henstra
    9
    Skye Vink
    11
    Ilyes Hamache
    1
    Stijn van Gassel
    17
    Nolan Martens
    3
    Rick Meissen
    14
    Jan Plug
    15
    Simon Janssen
    6
    Daniel van Vianen
    10
    Noah Naujoks
    20
    Lennard Hartjes
    8
    Irakli Yegoian
    19
    David Garden
    11
    Gyan de Regt
    Dự bị
    Cambuur
    28 Morgan Costarelli7 Sami Bouhoudane17 Ethan Apkakou21 Jasper Meijster24 Matthijs Kalisvaart33 Buddy Vogelzang3 Jorn Berkhout40 Wessel van der Goot18 Wiebe van der Heide
    Excelsior
    4 Casper Widell28 Nesto Groen7 Aymen Sliti16 Celton Biai22 Osman Turay24 Giuliano Cairo5 Stan Henderikx21 Ilano Silva Timas34 Noa el Hamdaoui

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: I. Yegoian lập công cho Excelsior (kiến tạo: G. de Regt)
    Phút 31: N. Naujoks lập công cho Excelsior (kiến tạo: I. Yegoian)
    Phút 42: D. Garden lập công cho Excelsior (kiến tạo: S. Janssen)
    Phút 69: N. Naujoks lập công cho Excelsior (kiến tạo: S. Janssen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Cambuur · 2 thắng0 hòaExcelsior · 3 thắng
    04/07/2026
    Excelsior
    3 - 2
    Cambuur
    EXC
    02/08/2025
    Cambuur
    0 - 1
    Excelsior
    EXC
    18/01/2025
    Cambuur
    1 - 0
    Excelsior
    CAM
    26/10/2024
    Excelsior
    0 - 1
    Cambuur
    CAM
    19/03/2023
    Excelsior
    4 - 1
    Cambuur
    EXC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cambuur
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Excelsior
    5 trận gần nhất
    TTTTT

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Cambuur000000
    2Fortuna Sittard000000
    3Telstar000000
    14Willem II000000
    15Excelsior000000
    16ADO Den Haag000000
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cambuur 0-4 Excelsior: Excelsior thắng đậm thuyết phục
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