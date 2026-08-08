Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
17'
I. Yegoian — kiến tạo G. de Regt
Excelsior
31'
N. Naujoks — kiến tạo I. Yegoian
Excelsior
42'
D. Garden — kiến tạo S. Janssen
Excelsior
69'
N. Naujoks — kiến tạo S. Janssen
Excelsior
Đồ thị diễn biến
CambuurHT 45'Excelsior
Thống kê trận đấu
Excelsior vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Noah Naujoks
Excelsior
2 bàn
Irakli Yegoian
Excelsior
1 bàn · 1 kiến tạo
David Garden
Excelsior
1 bàn
Ilano Silva Timas
Excelsior
1 bàn
Simon Janssen
Excelsior
2 kiến tạo · điểm 8.3
Gyan de Regt
Excelsior
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Excelsior
8.6
Irakli YegoianMOTM1 bàn · 1 KT
7.3
Ilano Silva Timas1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cambuur
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Johan Plat
Excelsior
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Ruben den Uil
Dự bị
Cambuur
28 Morgan Costarelli7 Sami Bouhoudane17 Ethan Apkakou21 Jasper Meijster24 Matthijs Kalisvaart33 Buddy Vogelzang3 Jorn Berkhout40 Wessel van der Goot18 Wiebe van der Heide
Excelsior
4 Casper Widell28 Nesto Groen7 Aymen Sliti16 Celton Biai22 Osman Turay24 Giuliano Cairo5 Stan Henderikx21 Ilano Silva Timas34 Noa el Hamdaoui
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: I. Yegoian lập công cho Excelsior (kiến tạo: G. de Regt)
Phút 31: N. Naujoks lập công cho Excelsior (kiến tạo: I. Yegoian)
Phút 42: D. Garden lập công cho Excelsior (kiến tạo: S. Janssen)
Phút 69: N. Naujoks lập công cho Excelsior (kiến tạo: S. Janssen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Cambuur · 2 thắng0 hòaExcelsior · 3 thắng
04/07/2026
Excelsior
3 - 2
Cambuur
EXC
02/08/2025
Cambuur
0 - 1
Excelsior
EXC
18/01/2025
Cambuur
1 - 0
Excelsior
CAM
26/10/2024
Excelsior
0 - 1
Cambuur
CAM
19/03/2023
Excelsior
4 - 1
Cambuur
EXC
Phong độ & thống kê mùa giải
Cambuur
5 trận gần nhất
BBBTT
Excelsior
5 trận gần nhất
TTTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Cambuur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Fortuna Sittard
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Telstar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|14
|Willem II
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Excelsior
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ADO Den Haag
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)