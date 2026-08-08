Thống kê trận đấu Cambuur 0-4 Excelsior: Excelsior thắng đậm thuyết phục

Excelsior giành chiến thắng đậm 4-0 trước Cambuur. Irakli Yegoian là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.