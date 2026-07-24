Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
22'
Shawal Anuar — kiến tạo Lionel Tan
Singapore
55'
Sovann Ouk — kiến tạo Phat Sokha
Campuchia
90+11'
Ilhan Fandi — kiến tạo Ui-young Song
Singapore
Đồ thị diễn biến
CampuchiaHT 45'Singapore
Thống kê trận đấu
CampuchiaThống kêSingapore
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ilhan Fandi
Singapore
1 bàn
Shawal Anuar
Singapore
1 bàn
O
Ouk Sovann
Campuchia
1 bàn
Ui-young Song
Singapore
1 kiến tạo · điểm 7.31
Lionel Tan
Singapore
1 kiến tạo · điểm 7.22
P
Phat Sokha
Campuchia
1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Singapore
7.31
Ui-young SongMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Campuchia
1 Koy Salim9 Sieng Chanthea11 Mon Rado12 Sos Suhana15 Tum Makara16 Yem Devit17 Sa Ty21 Reth Ly Heng23 Sin Sovann Makara
Singapore
2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi7 Ui-young Song10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari18 Jacob Mahler19 Ilhan Fandi21 Raoul Suhaimi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: Shawal Anuar lập công cho Singapore (kiến tạo: Lionel Tan)
Phút 55: Sovann Ouk lập công cho Campuchia (kiến tạo: Phat Sokha)
Phút 101: Ilhan Fandi lập công cho Singapore (kiến tạo: Ui-young Song)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Campuchia · 0 thắng0 hòaSingapore · 4 thắng
11/12/2024
Singapore
2 - 1
Campuchia
SIN
13/10/2015
Singapore
2 - 1
Campuchia
SIN
11/06/2015
Campuchia
0 - 4
Singapore
SIN
05/12/2008
Singapore
5 - 0
Campuchia
SIN
Phong độ & thống kê mùa giải
Campuchia
5 trận gần nhất
BTT
Singapore
5 trận gần nhất
TBTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Singapore
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Indonesia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Việt Nam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Campuchia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Đông Timor
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|TBC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)