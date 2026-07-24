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    Thống kê trận đấu Campuchia 1-2 Singapore: Ilhan Fandi tỏa sáng, Singapore giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 21:02

    Singapore vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1. Ui-young Song là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.31. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    22'
    Shawal Anuar — kiến tạo Lionel Tan
    Singapore
    55'
    Sovann Ouk — kiến tạo Phat Sokha
    Campuchia
    90+11'
    Ilhan Fandi — kiến tạo Ui-young Song
    Singapore
    Thẻ phạt
    19'
    Yudai Ogawa
    Campuchia
    34'
    Shah Shahiran
    Singapore
    Đồ thị diễn biến
    CampuchiaHT 45'Singapore

    Thống kê trận đấu

    CampuchiaThống kêSingapore
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    6
    Dứt điểm
    10
    3
    Trúng đích
    5
    5
    Phạt góc
    5
    8
    Phạm lỗi
    8
    0
    Việt vị
    4
    2
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ilhan Fandi
    Ilhan Fandi
    Singapore
    1 bàn
    Shawal Anuar
    Shawal Anuar
    Singapore
    1 bàn
    O
    Ouk Sovann
    Campuchia
    1 bàn
    Ui-young Song
    Ui-young Song
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 7.31
    Lionel Tan
    Lionel Tan
    Singapore
    1 kiến tạo · điểm 7.22
    P
    Phat Sokha
    Campuchia
    1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Singapore
    7.31
    Ui-young SongMOTM1 KT
    7.22
    Lionel Tan1 KT
    7.1
    Kyoga Nakamura
    7.01
    Ilhan Fandi1 bàn
    6.92
    Glenn Kweh
    6.92
    Shawal Anuar1 bàn
    6.9
    Hariss Harun
    6.7
    Shah Shahiran
    6.68
    Farhan Zulkifli
    6.5
    Hami Syahin
    6.46
    Harhys Stewart
    6.44
    Jacob Mahler
    6.44
    Nur Adam Abdullah
    6.4
    Izwan Mahbud

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Campuchia
    Sơ đồ 4-4-2
    Singapore
    Sơ đồ 4-1-4-1
    22
    Hul Kimhuy
    18
    Ouk Sovann
    5
    Hikaru Mizuno
    3
    Dimong Sophal
    19
    Phat Sokha
    10
    Mat Noron
    4
    Alisher Mirzaev
    6
    Yudai Ogawa
    7
    Iago Bento
    20
    Abdel Coulibaly
    8
    Bong Samuel
    1
    Izwan Mahbud
    15
    Lionel Tan
    14
    Hariss Harun
    17
    Irfan Fandi
    3
    R. Stewart
    8
    Shah Shahiran
    11
    Glenn Kweh
    6
    Kyoga Nakamura
    16
    Hami Syahin
    13
    Harhys Stewart
    20
    Shawal Anuar
    Dự bị
    Campuchia
    1 Koy Salim9 Sieng Chanthea11 Mon Rado12 Sos Suhana15 Tum Makara16 Yem Devit17 Sa Ty21 Reth Ly Heng23 Sin Sovann Makara
    Singapore
    2 Akram Azman4 Saifullah Akbar5 Amirul Adli Azmi7 Ui-young Song10 Farhan Zulkifli12 Syazwan Buhari18 Jacob Mahler19 Ilhan Fandi21 Raoul Suhaimi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: Shawal Anuar lập công cho Singapore (kiến tạo: Lionel Tan)
    Phút 55: Sovann Ouk lập công cho Campuchia (kiến tạo: Phat Sokha)
    Phút 101: Ilhan Fandi lập công cho Singapore (kiến tạo: Ui-young Song)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Campuchia · 0 thắng0 hòaSingapore · 4 thắng
    11/12/2024
    Singapore
    2 - 1
    Campuchia
    SIN
    13/10/2015
    Singapore
    2 - 1
    Campuchia
    SIN
    11/06/2015
    Campuchia
    0 - 4
    Singapore
    SIN
    05/12/2008
    Singapore
    5 - 0
    Campuchia
    SIN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Campuchia
    5 trận gần nhất
    BTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới
    Singapore
    5 trận gần nhất
    TBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi bàn
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Singapore000000
    2Indonesia000000
    3Việt Nam000000
    4Campuchia000000
    5Đông Timor000000
    5TBC000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Oatnasio Da Silva GuterresOatnasio Da Silva GuterresĐông Timor2 bàn
    2Shawal AnuarShawal AnuarSingapore2 bàn
    3Sovann OukSovann OukCampuchia2 bàn
    4Ilhan FandiIlhan FandiSingapore2 bàn
    5Claudio OsorioClaudio OsorioĐông Timor1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ui-young SongUi-young SongSingapore2 kiến tạo
    2Lionel TanLionel TanSingapore2 kiến tạo
    3Claudio OsorioClaudio OsorioĐông Timor1 kiến tạo
    4Liam FarrugiaLiam FarrugiaĐông Timor1 kiến tạo
    5Nur Asyraffahmi NorsamriNur Asyraffahmi NorsamriBrunei1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Campuchia 1-2 Singapore: Ilhan Fandi tỏa sáng, Singapore giành trọn 3 điểm
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