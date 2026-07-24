Thống kê trận đấu Campuchia 1-2 Singapore: Ilhan Fandi tỏa sáng, Singapore giành trọn 3 điểm

Singapore vượt qua Campuchia với tỷ số 2-1. Ui-young Song là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.31. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.