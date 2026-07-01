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    Thống kê trận đấu Cannes 3-3 Roma: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Tuệ Nhân27/07/2026 00:32

    Cannes và Roma chia điểm với tỷ số 3-3. Devyne Rensch là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    34'
    Paulo Dybala
    Roma
    43'
    Donyell Malen
    Roma
    55'
    Paulo Dybala
    Roma
    69'
    Julien Lopez — kiến tạo Brice Oggad
    Cannes
    88'
    Julien Lopez — kiến tạo Samuel Dié
    Cannes
    Thẻ phạt
    18'
    Wesley
    Roma
    31'
    Cédric Makutungu
    Cannes
    45+1'
    Wesley
    Roma
    Đồ thị diễn biến
    CannesHT 45'Roma

    Thống kê trận đấu

    CannesThống kêRoma
    22%
    Kiểm soát bóng
    78%
    14
    Dứt điểm
    3
    6
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    3
    14
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    4
    Roma kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng; Cannes vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Paulo Dybala
    Paulo Dybala
    Roma
    2 bàn
    Julien Lopez
    Julien Lopez
    Cannes
    2 bàn
    Donyell Malen
    Donyell Malen
    Roma
    1 bàn
    Brice Oggad
    Brice Oggad
    Cannes
    1 kiến tạo
    Samuel Dié
    Samuel Dié
    Cannes
    1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cannes
    6.38
    Malhory Noc
    6.38
    Alan Kerouedan
    6.38
    Raphaël Gerbeaud
    6.18
    Loup Hervieu
    6.18
    Cédric Gonçalves
    6.18
    Ahmed Majid
    5.88
    Cédric Makutungu
    5.88
    Sébastien Corchia
    5.88
    Loup-Diwan Gueho
    5.88
    Léandro Morante
    5.7
    Quentin Beunardeau
    Roma
    6.5
    Devyne RenschMOTM
    6.5
    Bryan CristanteMOTM
    6.5
    Evan NdickaMOTM
    6.5
    Donyell MalenMOTM1 bàn
    6.5
    Matías SouléMOTM
    6.5
    Paulo DybalaMOTM2 bàn
    6.5
    Mario HermosoMOTM
    6.5
    Gianluca ManciniMOTM
    6.5
    WesleyMOTM
    6.5
    Muhammed BahMOTM
    6.5
    Mile SvilarMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cannes
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Roma
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Quentin Beunardeau
    14
    Sébastien Corchia
    3
    Cédric Makutungu
    24
    Léandro Morante
    17
    Loup-Diwan Gueho
    4
    Loup Hervieu
    18
    Ahmed Majid
    7
    Malhory Noc
    6
    Cédric Gonçalves
    11
    Alan Kerouedan
    23
    Raphaël Gerbeaud
    99
    Mile Svilar
    23
    Gianluca Mancini
    5
    Evan Ndicka
    22
    Mario Hermoso
    2
    Devyne Rensch
    4
    Bryan Cristante
    69
    Muhammed Bah
    43
    Wesley
    18
    Matías Soulé
    21
    Paulo Dybala
    14
    Donyell Malen
    Dự bị
    Cannes
    8 George Morgan15 Cheikh N'Doye20 Julien Lopez25 Almike N'Diaye26 Brice Oggad27 Houssen Abderrahmane28 Yanis Hadjem29 Samuel Dié30 Fabio Vanni
    Roma
    3 Angeliño9 Artem Dovbyk24 Jan Ziolkowski62 Francesco Panico63 Alessandro Di Nunzio65 Gioele Giammattei68 Antonio Arena70 Giorgio De Marzi72 Federico Nardin

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: Paulo Dybala lập công cho Roma
    Phút 43: Donyell Malen lập công cho Roma
    Phút 46: Wesley (Roma) nhận thẻ đỏ, Roma phải chơi thiếu người
    Phút 55: Paulo Dybala lập công cho Roma
    Phút 69: Julien Lopez lập công cho Cannes (kiến tạo: Brice Oggad)
    Phút 88: Julien Lopez lập công cho Cannes (kiến tạo: Samuel Dié)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Cannes · 0 thắng0 hòaRoma · 1 thắng
    31/07/2025
    Roma
    3 - 0
    Cannes
    ROM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cannes
    5 trận gần nhất
    HTB
    Roma
    5 trận gần nhất
    HTTTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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