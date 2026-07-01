Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
69'
Julien Lopez — kiến tạo Brice Oggad
Cannes
88'
Julien Lopez — kiến tạo Samuel Dié
Cannes
Đồ thị diễn biến
CannesHT 45'Roma
Thống kê trận đấu
Roma kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng; Cannes vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Paulo Dybala
Roma
2 bàn
Julien Lopez
Cannes
2 bàn
Donyell Malen
Roma
1 bàn
Brice Oggad
Cannes
1 kiến tạo
Samuel Dié
Cannes
1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Roma
6.5
Donyell MalenMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Cannes
8 George Morgan15 Cheikh N'Doye20 Julien Lopez25 Almike N'Diaye26 Brice Oggad27 Houssen Abderrahmane28 Yanis Hadjem29 Samuel Dié30 Fabio Vanni
Roma
3 Angeliño9 Artem Dovbyk24 Jan Ziolkowski62 Francesco Panico63 Alessandro Di Nunzio65 Gioele Giammattei68 Antonio Arena70 Giorgio De Marzi72 Federico Nardin
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: Paulo Dybala lập công cho Roma
Phút 43: Donyell Malen lập công cho Roma
Phút 46: Wesley (Roma) nhận thẻ đỏ, Roma phải chơi thiếu người
Phút 55: Paulo Dybala lập công cho Roma
Phút 69: Julien Lopez lập công cho Cannes (kiến tạo: Brice Oggad)
Phút 88: Julien Lopez lập công cho Cannes (kiến tạo: Samuel Dié)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Cannes · 0 thắng0 hòaRoma · 1 thắng
31/07/2025
Roma
3 - 0
Cannes
ROM
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)