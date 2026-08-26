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    Thống kê trận đấu Cardiff 1-2 Norwich: A. Crnac tỏa sáng, Norwich giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn26/08/2026 02:58

    Norwich vượt qua Cardiff với tỷ số 2-1. Alex Robertson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    25'
    M. Kvistgaarden — kiến tạo J. Wright
    Norwich
    78'
    A. Crnac — kiến tạo J. Stacey
    Norwich
    90+3'
    Y. Salech
    Cardiff
    Thẻ phạt
    27'
    P. Ng (Foul)
    Cardiff
    33'
    I. Davies (Foul)
    Cardiff
    50'
    P. Mattsson (Unsportsmanlike conduct)
    Norwich
    84'
    R. Colwill (Foul)
    Cardiff
    Đồ thị diễn biến
    CardiffHT 45'Norwich

    Thống kê trận đấu

    CardiffThống kêNorwich
    65%
    Kiểm soát bóng
    35%
    9
    Dứt điểm
    11
    2
    Trúng đích
    3
    5
    Phạt góc
    3
    12
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cardiff kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng, nhưng Cardiff lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mathias Kvistgaarden
    Mathias Kvistgaarden
    Norwich
    1 bàn
    Ante Crnac
    Ante Crnac
    Norwich
    1 bàn
    Jacob Wright
    Jacob Wright
    Norwich
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Jack Stacey
    Jack Stacey
    Norwich
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Alex Robertson
    Alex Robertson
    Cardiff
    Điểm 7.6
    Ruairi McConville
    Ruairi McConville
    Norwich
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cardiff
    7.6
    Alex RobertsonMOTM
    7
    Joel Colwill
    6.9
    Rubin Colwill
    6.7
    Nathan Trott
    6.7
    Jack Moylan
    6.5
    Perry Ng
    6.5
    Noah Anyadike
    6.5
    Yousef Salech
    6.3
    Ronan Kpakio
    6.3
    Callum Robinson
    6.3
    Cian Ashford
    6.2
    Isaak Davies
    6.2
    David Turnbull
    6.2
    Chris Willock
    6
    Joel Bagan
    Norwich
    7.6
    Mathias KvistgaardenMOTM1 bàn
    7.5
    Ante Crnac1 bàn
    7.3
    Jacob Wright1 KT
    7.2
    Jack Stacey1 KT
    7.2
    Ruairi McConville
    7
    Bruno Alves
    7
    Anthony Musaba
    6.9
    Daniel Grimshaw
    6.9
    Liam Gibbs
    6.7
    Harry Darling
    6.6
    Oscar Schwartau
    6.5
    Darlin Yongwa
    6.5
    Anis Ben Slimane
    6.5
    Andre Brooks
    6.3
    Pelle Mattsson
    6.3
    Kellen Fisher

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cardiff
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Brian Barry-Murphy
    Norwich
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Philippe Clement
    1
    Nathan Trott
    38
    Perry Ng
    40
    Noah Anyadike
    3
    Joel Bagan
    44
    Ronan Kpakio
    18
    Alex Robertson
    39
    Isaak Davies
    27
    Joel Colwill
    14
    David Turnbull
    16
    Chris Willock
    47
    Callum Robinson
    32
    Daniel Grimshaw
    3
    Jack Stacey
    15
    Ruairi McConville
    28
    Bruno Alves
    13
    Darlin Yongwa
    49
    Anthony Musaba
    16
    Jacob Wright
    7
    Pelle Mattsson
    8
    Liam Gibbs
    30
    Mathias Kvistgaarden
    29
    Oscar Schwartau
    Dự bị
    Cardiff
    10 Rubin Colwill8 Jack Moylan9 Yousef Salech45 Cian Ashford30 Harry Tyrer46 Luey Giles23 Calum Scanlon43 Paul Moreno33 Rob Tankiewicz
    Norwich
    20 Anis Ben Slimane11 Andre Brooks35 Kellen Fisher17 Ante Crnac6 Harry Darling1 Vladan Kovačević23 Kenny McLean26 Sam Field46 Errol Mundle-Smith

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 25: M. Kvistgaarden lập công cho Norwich (kiến tạo: J. Wright)
    Phút 78: A. Crnac lập công cho Norwich (kiến tạo: J. Stacey)
    Phút 93: Y. Salech lập công cho Cardiff

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Cardiff · 1 thắng0 hòaNorwich · 4 thắng
    03/05/2025
    Norwich
    4 - 2
    Cardiff
    NOR
    02/11/2024
    Cardiff
    2 - 1
    Norwich
    CAR
    17/02/2024
    Norwich
    4 - 1
    Cardiff
    NOR
    11/11/2023
    Cardiff
    2 - 3
    Norwich
    NOR
    25/02/2023
    Norwich
    2 - 0
    Cardiff
    NOR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cardiff
    5 trận gần nhất
    BHHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    2
    Thủng lưới
    Norwich
    5 trận gần nhất
    TBBTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Y. SalechY. SalechCardiff3 bàn
    2V. CastellanosCastellanosWest Ham2 bàn
    3J. MorganJ. MorganWest Brom2 bàn
    4Harry WhitwellHarry WhitwellWest Brom1 bàn
    5M. TouréM. TouréNorwich1 bàn

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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