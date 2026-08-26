Thống kê trận đấu Cardiff 1-2 Norwich: A. Crnac tỏa sáng, Norwich giành chiến thắng, đi tiếp

Norwich vượt qua Cardiff với tỷ số 2-1. Alex Robertson là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.