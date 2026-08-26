Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
25'
M. Kvistgaarden — kiến tạo J. Wright
Norwich
78'
A. Crnac — kiến tạo J. Stacey
Norwich
Thẻ phạt
50'
P. Mattsson (Unsportsmanlike conduct)
Norwich
Đồ thị diễn biến
CardiffHT 45'Norwich
Thống kê trận đấu
Cardiff kiểm soát thế trận với 65% thời lượng cầm bóng, nhưng Cardiff lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mathias Kvistgaarden
Norwich
1 bàn
Ante Crnac
Norwich
1 bàn
Jacob Wright
Norwich
1 kiến tạo · điểm 7.3
Jack Stacey
Norwich
1 kiến tạo · điểm 7.2
Alex Robertson
Cardiff
Điểm 7.6
Ruairi McConville
Norwich
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Norwich
7.6
Mathias KvistgaardenMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cardiff
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Brian Barry-Murphy
Norwich
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Philippe Clement
Dự bị
Cardiff
10 Rubin Colwill8 Jack Moylan9 Yousef Salech45 Cian Ashford30 Harry Tyrer46 Luey Giles23 Calum Scanlon43 Paul Moreno33 Rob Tankiewicz
Norwich
20 Anis Ben Slimane11 Andre Brooks35 Kellen Fisher17 Ante Crnac6 Harry Darling1 Vladan Kovačević23 Kenny McLean26 Sam Field46 Errol Mundle-Smith
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 25: M. Kvistgaarden lập công cho Norwich (kiến tạo: J. Wright)
Phút 78: A. Crnac lập công cho Norwich (kiến tạo: J. Stacey)
Phút 93: Y. Salech lập công cho Cardiff
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Cardiff · 1 thắng0 hòaNorwich · 4 thắng
03/05/2025
Norwich
4 - 2
Cardiff
NOR
02/11/2024
Cardiff
2 - 1
Norwich
CAR
17/02/2024
Norwich
4 - 1
Cardiff
NOR
11/11/2023
Cardiff
2 - 3
Norwich
NOR
25/02/2023
Norwich
2 - 0
Cardiff
NOR
Phong độ & thống kê mùa giải
Cardiff
5 trận gần nhất
BHHTT
Norwich
5 trận gần nhất
TBBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)