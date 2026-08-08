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    Thống kê trận đấu Cardiff 3-2 Swindon Town: Cardiff ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 22:58

    Cardiff đã ngược dòng đánh bại Swindon Town 3-2. Yousef Salech là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    9'
    G. Osho(phản lưới)
    Swindon Town
    28'
    Y. Salech(pen)
    Cardiff
    43'
    Y. Salech — kiến tạo C. Ashford
    Cardiff
    62'
    P. Glatzel — kiến tạo J. Hungbo
    Swindon Town
    77'
    J. Moylan — kiến tạo Y. Salech
    Cardiff
    Thẻ phạt
    82'
    J. Colwill
    Cardiff
    84'
    J. Debayo
    Swindon Town
    90'
    J. Debayo
    Swindon Town
    90'
    J. Debayo
    Swindon Town
    Đồ thị diễn biến
    CardiffHT 45'Swindon Town

    Thống kê trận đấu

    CardiffThống kêSwindon Town
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    14
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    1
    6
    Phạt góc
    3
    7
    Phạm lỗi
    16
    3
    Việt vị
    3
    0
    Thủ môn cứu thua
    2
    Cardiff kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Cardiff vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Yousef Salech
    Yousef Salech
    Cardiff
    2 bàn · 1 kiến tạo
    Paul Glatzel
    Paul Glatzel
    Swindon Town
    1 bàn
    Jack Moylan
    Jack Moylan
    Cardiff
    1 bàn
    Joseph Hungbo
    Joseph Hungbo
    Swindon Town
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Cian Ashford
    Cian Ashford
    Cardiff
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Perry Ng
    Perry Ng
    Cardiff
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cardiff
    8.6
    Yousef SalechMOTM2 bàn · 1 KT
    7.2
    Perry Ng
    7.2
    Alex Robertson
    7.2
    Jack Moylan1 bàn
    7
    Ollie Tanner
    6.9
    David Turnbull
    6.9
    Cian Ashford1 KT
    6.9
    Chris Willock
    6.7
    Nathan Trott
    6.6
    Joel Bagan
    6.3
    Gabriel Osho
    6.3
    Isaak Davies
    6.3
    Joel Colwill
    6
    Ronan Kpakio
    Swindon Town
    7.3
    Paul Glatzel1 bàn
    7.3
    Joseph Hungbo1 KT
    7
    Stephan Negru
    6.9
    Connor Ripley
    6.9
    Ben Middlemas
    6.9
    Ollie Palmer
    6.7
    Aaron Drinan
    6.6
    Billy Kirkman
    6.6
    Matthew Virtue-Thick
    6.5
    Mitchell Clark
    6.5
    Tom Nichols
    6.5
    Louis Millard
    6.5
    Ryan Tafazolli
    6.3
    Sam Inwood
    6.2
    James Debayo
    6.2
    Lucas Griffiths-Brown

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cardiff
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Barry-Murphy
    Swindon Town
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Scott Holloway Ian
    1
    Nathan Trott
    44
    Ronan Kpakio
    38
    Perry Ng
    4
    Gabriel Osho
    3
    Joel Bagan
    14
    David Turnbull
    18
    Alex Robertson
    11
    Ollie Tanner
    45
    Cian Ashford
    39
    Isaak Davies
    9
    Yousef Salech
    1
    Connor Ripley
    2
    Mitchell Clark
    5
    Stephan Negru
    16
    Sam Inwood
    34
    Billy Kirkman
    24
    Matthew Virtue-Thick
    7
    Tom Nichols
    20
    Ben Middlemas
    39
    Louis Millard
    23
    Aaron Drinan
    9
    Paul Glatzel
    Dự bị
    Cardiff
    16 Chris Willock27 Joel Colwill30 Harry Tyrer40 Noah Anyadike8 Jack Moylan43 Paul Moreno33 Rob Tankiewicz47 Callum Robinson
    Swindon Town
    17 Ryan Tafazolli18 James Debayo15 Joseph Hungbo28 Ollie Palmer38 Lucas Griffiths-Brown12 Lewis Ward

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: G. Osho phản lưới nhà, Swindon Town được hưởng bàn thắng
    Phút 28: Y. Salech ghi bàn trên chấm phạt đền cho Cardiff
    Phút 43: Y. Salech lập công cho Cardiff (kiến tạo: C. Ashford)
    Phút 62: P. Glatzel lập công cho Swindon Town (kiến tạo: J. Hungbo)
    Phút 77: J. Moylan lập công cho Cardiff (kiến tạo: Y. Salech)
    Phút 90: J. Debayo (Swindon Town) nhận thẻ đỏ, Swindon Town phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Cardiff · 2 thắng0 hòaSwindon Town · 0 thắng
    13/08/2025
    Cardiff
    2 - 1
    Swindon Town
    CAR
    23/07/2022
    Swindon Town
    2 - 4
    Cardiff
    CAR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cardiff
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Swindon Town
    5 trận gần nhất
    BTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cardiff 3-2 Swindon Town: Cardiff ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp
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