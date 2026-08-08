Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
9'
G. Osho(phản lưới)
Swindon Town
43'
Y. Salech — kiến tạo C. Ashford
Cardiff
62'
P. Glatzel — kiến tạo J. Hungbo
Swindon Town
77'
J. Moylan — kiến tạo Y. Salech
Cardiff
Đồ thị diễn biến
CardiffHT 45'Swindon Town
Thống kê trận đấu
CardiffThống kêSwindon Town
Cardiff kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng; Cardiff vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Yousef Salech
Cardiff
2 bàn · 1 kiến tạo
Paul Glatzel
Swindon Town
1 bàn
Jack Moylan
Cardiff
1 bàn
Joseph Hungbo
Swindon Town
1 kiến tạo · điểm 7.3
Cian Ashford
Cardiff
1 kiến tạo · điểm 6.9
Perry Ng
Cardiff
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Cardiff
8.6
Yousef SalechMOTM2 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cardiff
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Brian Barry-Murphy
Swindon Town
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Scott Holloway Ian
Dự bị
Cardiff
16 Chris Willock27 Joel Colwill30 Harry Tyrer40 Noah Anyadike8 Jack Moylan43 Paul Moreno33 Rob Tankiewicz47 Callum Robinson
Swindon Town
17 Ryan Tafazolli18 James Debayo15 Joseph Hungbo28 Ollie Palmer38 Lucas Griffiths-Brown12 Lewis Ward
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: G. Osho phản lưới nhà, Swindon Town được hưởng bàn thắng
Phút 28: Y. Salech ghi bàn trên chấm phạt đền cho Cardiff
Phút 43: Y. Salech lập công cho Cardiff (kiến tạo: C. Ashford)
Phút 62: P. Glatzel lập công cho Swindon Town (kiến tạo: J. Hungbo)
Phút 77: J. Moylan lập công cho Cardiff (kiến tạo: Y. Salech)
Phút 90: J. Debayo (Swindon Town) nhận thẻ đỏ, Swindon Town phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Cardiff · 2 thắng0 hòaSwindon Town · 0 thắng
13/08/2025
Cardiff
2 - 1
Swindon Town
CAR
23/07/2022
Swindon Town
2 - 4
Cardiff
CAR
Phong độ & thống kê mùa giải
Cardiff
5 trận gần nhất
TTTTB
Swindon Town
5 trận gần nhất
BTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)