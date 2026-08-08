Thống kê trận đấu Cardiff 3-2 Swindon Town: Cardiff ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng, đi tiếp

Cardiff đã ngược dòng đánh bại Swindon Town 3-2. Yousef Salech là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.