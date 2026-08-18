Thống kê trận đấu Casa Pia 0-7 Benfica: Benfica thắng đậm thuyết phục

Benfica giành chiến thắng đậm 7-0 trước Casa Pia. Vangelis Pavlidis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.