Thống kê trận đấu Casa Pia 0-7 Benfica: Benfica thắng đậm thuyết phục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng7 bàn
14'
Rafa Silva — kiến tạo V. Pavlidis
Benfica
54'
V. Pavlidis — kiến tạo L. Barreiro
Benfica
58'
L. Ofori(phản lưới)
Benfica
61'
J. Duran — kiến tạo A. Bah
Benfica
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Casa PiaHT 45'Benfica
Thống kê trận đấu
Benfica kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Vangelis Pavlidis
Benfica
3 bàn · 1 kiến tạo
Gianluca Prestianni
Benfica
1 bàn
Rafa Silva
Benfica
1 bàn
Jhon Durán
Benfica
1 bàn
Alexander Bah
Benfica
1 kiến tạo · điểm 7.2
Leandro Barreiro
Benfica
1 kiến tạo · điểm 6.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Benfica
10
Vangelis PavlidisMOTM3 bàn · 1 KT
8.3
Gianluca Prestianni1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Casa Pia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Filipe Coelho
Benfica
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
Dự bị
Casa Pia
95 Ivan Mandić22 Daniel Azevedo3 Domingos Jose Gabriel Bandeira75 Pedro Rosas27 Kaique Rocha59 Abdu Dafe16 Selvi Clúa11 Raúl Blanco99 Claudio Mendes
Benfica
1 Anatoliy Trubin33 Gabriel Indio62 José Neto58 Daniel Banjaqui73 Miguel Figueiredo16 Manu Silva20 Richard Ríos13 Jakub Kamiński11 Dodi Lukebakio
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: G. Prestianni lập công cho Benfica
Phút 14: Rafa Silva lập công cho Benfica (kiến tạo: V. Pavlidis)
Phút 47: V. Pavlidis lập công cho Benfica
Phút 49: V. Pavlidis lập công cho Benfica
Phút 54: V. Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: L. Barreiro)
Phút 58: L. Ofori phản lưới nhà, Benfica được hưởng bàn thắng
Phút 61: J. Duran lập công cho Benfica (kiến tạo: A. Bah)
Phút 93: Kaly (Casa Pia) nhận thẻ đỏ, Casa Pia phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Casa Pia · 1 thắng2 hòaBenfica · 2 thắng
07/04/2026
Casa Pia
1 - 1
Benfica
Hòa
10/11/2025
Benfica
2 - 2
Casa Pia
Hòa
26/01/2025
Casa Pia
3 - 1
Benfica
CP
18/08/2024
Benfica
3 - 0
Casa Pia
BEN
18/03/2024
Casa Pia
0 - 1
Benfica
BEN
Phong độ & thống kê mùa giải
Casa Pia
5 trận gần nhất
BBBBT
Benfica
5 trận gần nhất
THHTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Arouca
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|FC Porto
|2
|2
|0
|0
|+4
|6
|TT
|3
|Maritimo
|2
|2
|0
|0
|+2
|6
|TT
|…
|8
|Estrela
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|HH
|9
|Benfica
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|10
|SC Braga
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
|15
|Moreirense
|2
|0
|1
|1
|-4
|1
|BH
|16
|Casa Pia
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|17
|Vitória SC
|2
|0
|0
|2
|-2
|0
|BB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)