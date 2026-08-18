Tin mới

    Thống kê trận đấu Casa Pia 0-7 Benfica: Benfica thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn18/08/2026 04:08

    Benfica giành chiến thắng đậm 7-0 trước Casa Pia. Vangelis Pavlidis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng7 bàn
    3'
    G. Prestianni
    Benfica
    14'
    Rafa Silva — kiến tạo V. Pavlidis
    Benfica
    47'
    V. Pavlidis
    Benfica
    49'
    V. Pavlidis
    Benfica
    54'
    V. Pavlidis — kiến tạo L. Barreiro
    Benfica
    58'
    L. Ofori(phản lưới)
    Benfica
    61'
    J. Duran — kiến tạo A. Bah
    Benfica
    Thẻ phạt
    62'
    S. Perez (Foul)
    Casa Pia
    79'
    Kaly (Roughing)
    Casa Pia
    90+3'
    Kaly (Elbowing)
    Casa Pia
    90+3'
    Kaly (Elbowing)
    Casa Pia
    Đồ thị diễn biến
    Casa PiaHT 45'Benfica

    Thống kê trận đấu

    Casa PiaThống kêBenfica
    34%
    Kiểm soát bóng
    66%
    2
    Dứt điểm
    19
    0
    Trúng đích
    8
    1
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    4
    2
    Thủ môn cứu thua
    0
    Benfica kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Benfica vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Vangelis Pavlidis
    Vangelis Pavlidis
    Benfica
    3 bàn · 1 kiến tạo
    Gianluca Prestianni
    Gianluca Prestianni
    Benfica
    1 bàn
    Rafa Silva
    Rafa Silva
    Benfica
    1 bàn
    Jhon Durán
    Jhon Durán
    Benfica
    1 bàn
    Alexander Bah
    Alexander Bah
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Leandro Barreiro
    Leandro Barreiro
    Benfica
    1 kiến tạo · điểm 6.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Casa Pia
    6.9
    Alassana Jatta
    6.7
    Selvi Clúa
    6.3
    Henrique Araújo
    6.2
    Sebastián Pérez
    6.2
    Kevin Prieto
    6.2
    Oluwakorede Osundina
    6
    Gabi Pereira
    6
    Rochinha
    5.7
    André Geraldes
    5.3
    André Gomes
    5.3
    João Goulart
    5.2
    David Sousa
    5.2
    Lawrence Ofori
    5
    Abdu Conté
    Benfica
    10
    Vangelis PavlidisMOTM3 bàn · 1 KT
    8.3
    Gianluca Prestianni1 bàn
    7.7
    Rafa Silva1 bàn
    7.5
    Enzo Barrenechea
    7.3
    Clément Lenglet
    7.3
    Georgiy Sudakov
    7.3
    Jhon Durán1 bàn
    7.2
    Alexander Bah1 KT
    6.9
    Samuel Soares
    6.9
    Tomás Araújo
    6.9
    Samuel Dahl
    6.9
    Manu Silva
    6.6
    Richard Ríos
    6.3
    Leandro Barreiro1 KT
    6.2
    Andreas Schjelderup

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Casa Pia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Filipe Coelho
    Benfica
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva
    31
    André Gomes
    18
    André Geraldes
    4
    João Goulart
    43
    David Sousa
    5
    Abdu Conté
    24
    Sebastián Pérez
    80
    Lawrence Ofori
    8
    Gabi Pereira
    19
    Kevin Prieto
    9
    Henrique Araújo
    10
    Rochinha
    24
    Samuel Soares
    6
    Alexander Bah
    44
    Tomás Araújo
    2
    Clément Lenglet
    26
    Samuel Dahl
    18
    Leandro Barreiro
    5
    Enzo Barrenechea
    27
    Rafa Silva
    10
    Georgiy Sudakov
    25
    Gianluca Prestianni
    14
    Vangelis Pavlidis
    Dự bị
    Casa Pia
    95 Ivan Mandić22 Daniel Azevedo3 Domingos Jose Gabriel Bandeira75 Pedro Rosas27 Kaique Rocha59 Abdu Dafe16 Selvi Clúa11 Raúl Blanco99 Claudio Mendes
    Benfica
    1 Anatoliy Trubin33 Gabriel Indio62 José Neto58 Daniel Banjaqui73 Miguel Figueiredo16 Manu Silva20 Richard Ríos13 Jakub Kamiński11 Dodi Lukebakio

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: G. Prestianni lập công cho Benfica
    Phút 14: Rafa Silva lập công cho Benfica (kiến tạo: V. Pavlidis)
    Phút 47: V. Pavlidis lập công cho Benfica
    Phút 49: V. Pavlidis lập công cho Benfica
    Phút 54: V. Pavlidis lập công cho Benfica (kiến tạo: L. Barreiro)
    Phút 58: L. Ofori phản lưới nhà, Benfica được hưởng bàn thắng
    Phút 61: J. Duran lập công cho Benfica (kiến tạo: A. Bah)
    Phút 93: Kaly (Casa Pia) nhận thẻ đỏ, Casa Pia phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Casa Pia · 1 thắng2 hòaBenfica · 2 thắng
    07/04/2026
    Casa Pia
    1 - 1
    Benfica
    Hòa
    10/11/2025
    Benfica
    2 - 2
    Casa Pia
    Hòa
    26/01/2025
    Casa Pia
    3 - 1
    Benfica
    CP
    18/08/2024
    Benfica
    3 - 0
    Casa Pia
    BEN
    18/03/2024
    Casa Pia
    0 - 1
    Benfica
    BEN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Casa Pia
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    1
    Thủng lưới
    Benfica
    5 trận gần nhất
    THHTT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Arouca2200+56TT
    2FC Porto2200+46TT
    3Maritimo2200+26TT
    8Estrela202002HH
    9Benfica101001H
    10SC Braga101001H
    15Moreirense2011-41BH
    16Casa Pia1001-10B
    17Vitória SC2002-20BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaSanta Clara3 bàn
    2F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 bàn
    3BarberoBarberoArouca2 bàn
    4L. AntonettiL. AntonettiEstrela2 bàn
    5G. PrestianniG. PrestianniBenfica2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. DjouahraN. DjouahraArouca3 kiến tạo
    2F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 kiến tạo
    3Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    4R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    5Léo SantosLéo SantosNacional1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Casa Pia 0-7 Benfica: Benfica thắng đậm thuyết phục
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO