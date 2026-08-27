Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
18'
A. Sporar — kiến tạo K. Bajric
Slovan Bratislava
100'
C. Martinez — kiến tạo N. Marcelli
Slovan Bratislava
Thẻ phạt
16'
P. Sirvys (Tripping)
Celje
54'
S. Cruz (Handling)
Slovan Bratislava
59'
M. Avdyli (Tripping)
Celje
84'
A. Tutyskinas (Tripping)
Celje
118'
B. Verbic (Unsportsmanlike conduct)
Celje
Đồ thị diễn biến
CeljeHT 45'Slovan Bratislava
Thống kê trận đấu
CeljeThống kêSlovan Bratislava
Celje kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Celje lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Cristian Martínez
Slovan Bratislava
1 bàn
Andraž Šporar
Slovan Bratislava
1 bàn
Svit Sešlar
Celje
1 bàn
Kenan Bajrić
Slovan Bratislava
1 kiến tạo · điểm 8.2
Nino Marcelli
Slovan Bratislava
1 kiến tạo · điểm 6.7
Yaya Dukuly
Celje
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Celje
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vitor Campelos
Slovan Bratislava
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Yaya Toure
Dự bị
Celje
20 Alpha Diounkou7 Benjamin Verbič12 Luka Kolar23 Žiga Frelih3 Damjan Vuklišević27 Ivan Ćalušić33 Leonardo Koutris25 Veton Tusha77 Matic Ivanšek
Slovan Bratislava
10 Nino Marcelli20 Alen Mustafić1 Aleksandar Popović2 Samuel Kozlovský6 Kevin Wimmer8 Artur Gajdoš14 Alasana Yirajang29 Alexej Maros77 Danylo Ignatenko
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: A. Sporar lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: K. Bajric)
Phút 34: S. Seslar ghi bàn trên chấm phạt đền cho Celje
Phút 100: C. Martinez lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: N. Marcelli)
Phút 119: A. Kotnik (Celje) nhận thẻ đỏ, Celje phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Celje · 0 thắng2 hòaSlovan Bratislava · 1 thắng
20/08/2026
Slovan Bratislava
1 - 1
Celje
Hòa
31/07/2024
Slovan Bratislava
5 - 0
Celje
SB
25/07/2024
Celje
1 - 1
Slovan Bratislava
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Slovan Bratislava
5 trận gần nhất
TTHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)