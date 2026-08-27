Thống kê trận đấu Celje 1-2 Slovan Bratislava: C. Martinez ghi bàn quyết định, Slovan Bratislava giành vé đi tiếp

Slovan Bratislava vượt qua Celje với tỷ số 2-1. Kenan Bajrić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.