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    Thống kê trận đấu Celje 1-2 Slovan Bratislava: C. Martinez ghi bàn quyết định, Slovan Bratislava giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 04:33

    Slovan Bratislava vượt qua Celje với tỷ số 2-1. Kenan Bajrić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    18'
    A. Sporar — kiến tạo K. Bajric
    Slovan Bratislava
    34'
    S. Seslar(pen)
    Celje
    100'
    C. Martinez — kiến tạo N. Marcelli
    Slovan Bratislava
    Thẻ phạt
    16'
    P. Sirvys (Tripping)
    Celje
    54'
    S. Cruz (Handling)
    Slovan Bratislava
    59'
    M. Avdyli (Tripping)
    Celje
    84'
    A. Tutyskinas (Tripping)
    Celje
    118'
    B. Verbic (Unsportsmanlike conduct)
    Celje
    119'
    A. Kotnik
    Celje
    120+1'
    V. Campelos
    Celje
    120+1'
    S. Seslar
    Celje
    Đồ thị diễn biến
    CeljeHT 45'Slovan Bratislava

    Thống kê trận đấu

    CeljeThống kêSlovan Bratislava
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    19
    Dứt điểm
    17
    7
    Trúng đích
    8
    5
    Phạt góc
    8
    15
    Phạm lỗi
    12
    4
    Việt vị
    0
    6
    Thủ môn cứu thua
    5
    Celje kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Celje lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Cristian Martínez
    Cristian Martínez
    Slovan Bratislava
    1 bàn
    Andraž Šporar
    Andraž Šporar
    Slovan Bratislava
    1 bàn
    Svit Sešlar
    Svit Sešlar
    Celje
    1 bàn
    Kenan Bajrić
    Kenan Bajrić
    Slovan Bratislava
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Nino Marcelli
    Nino Marcelli
    Slovan Bratislava
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Yaya Dukuly
    Yaya Dukuly
    Celje
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Celje
    7.3
    Yaya Dukuly
    7.3
    Matic Ivanšek
    7.2
    Papa Daniel
    7.2
    Mark Zabukovnik
    7.2
    Svit Sešlar1 bàn
    6.9
    Žan-Luk Leban
    6.9
    Artemijus Tutyškinas
    6.9
    Mario Kvesić
    6.7
    Darko Hrka
    6.7
    Benjamin Verbič
    6.5
    Milot Avdyli
    6.5
    Alpha Diounkou
    6.3
    Pijus Širvys
    6.3
    Leonardo Koutris
    6.2
    Andrej Kotnik
    6.2
    Armandas Kučys
    6.2
    Matej Poplatnik
    Slovan Bratislava
    8.2
    Kenan BajrićMOTM1 KT
    8
    Cristian Martínez1 bàn
    7.3
    César Blackman
    7.3
    Andraž Šporar1 bàn
    6.9
    Dominik Takáč
    6.7
    Sandro Cruz
    6.7
    Peter Pokorný
    6.7
    Rahim Ibrahim
    6.7
    Nino Marcelli1 KT
    6.7
    Alexej Maros
    6.6
    Tigran Barseghyan
    6.5
    Alen Mustafić
    6.3
    Svetozar Marković
    6.3
    Suleiman Camara
    6.3
    Danylo Ignatenko
    6.2
    Roman Čerepkai

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Celje
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vitor Campelos
    Slovan Bratislava
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Yaya Toure
    1
    Žan-Luk Leban
    2
    Pijus Širvys
    4
    Darko Hrka
    6
    Artemijus Tutyškinas
    11
    Milot Avdyli
    13
    Papa Daniel
    19
    Mark Zabukovnik
    91
    Yaya Dukuly
    10
    Svit Sešlar
    8
    Mario Kvesić
    17
    Andrej Kotnik
    71
    Dominik Takáč
    28
    César Blackman
    12
    Kenan Bajrić
    15
    Svetozar Marković
    57
    Sandro Cruz
    70
    Cristian Martínez
    3
    Peter Pokorný
    11
    Tigran Barseghyan
    5
    Rahim Ibrahim
    21
    Suleiman Camara
    99
    Andraž Šporar
    Dự bị
    Celje
    20 Alpha Diounkou7 Benjamin Verbič12 Luka Kolar23 Žiga Frelih3 Damjan Vuklišević27 Ivan Ćalušić33 Leonardo Koutris25 Veton Tusha77 Matic Ivanšek
    Slovan Bratislava
    10 Nino Marcelli20 Alen Mustafić1 Aleksandar Popović2 Samuel Kozlovský6 Kevin Wimmer8 Artur Gajdoš14 Alasana Yirajang29 Alexej Maros77 Danylo Ignatenko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: A. Sporar lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: K. Bajric)
    Phút 34: S. Seslar ghi bàn trên chấm phạt đền cho Celje
    Phút 100: C. Martinez lập công cho Slovan Bratislava (kiến tạo: N. Marcelli)
    Phút 119: A. Kotnik (Celje) nhận thẻ đỏ, Celje phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Celje · 0 thắng2 hòaSlovan Bratislava · 1 thắng
    20/08/2026
    Slovan Bratislava
    1 - 1
    Celje
    Hòa
    31/07/2024
    Slovan Bratislava
    5 - 0
    Celje
    SB
    25/07/2024
    Celje
    1 - 1
    Slovan Bratislava
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Celje
    5 trận gần nhất
    BHTT
    5
    Trận
    2-2-1
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 2.0)
    8
    Thủng lưới
    Slovan Bratislava
    5 trận gần nhất
    TTHTT
    5
    Trận
    3-2-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 1.6)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1J. HaugeJ. HaugeBodo/Glimt3 kiến tạo
    2A. IsaevA. IsaevSabah FA3 kiến tạo
    3T. PuchaczT. PuchaczSabah FA3 kiến tạo
    4D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    5K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Celje 1-2 Slovan Bratislava: C. Martinez ghi bàn quyết định, Slovan Bratislava giành vé đi tiếp
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