Thống kê trận đấu Celje 2-0 Ararat-Armenia: Benjamin Verbic tỏa sáng, Celje giành trọn 3 điểm

Celje vượt qua Ararat-Armenia với tỷ số 2-0. Zan-Luk Leban là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.