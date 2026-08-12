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    Thống kê trận đấu Celje 2-0 Ararat-Armenia: Benjamin Verbic tỏa sáng, Celje giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 03:09

    Celje vượt qua Ararat-Armenia với tỷ số 2-0. Zan-Luk Leban là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    83'
    Yaya Dukuly — kiến tạo Milot Avdyli
    Celje
    85'
    Benjamin Verbic
    Celje
    Thẻ phạt
    19'
    Hugo Oliveira
    Ararat-Armenia
    19'
    Alwyn Tera
    Ararat-Armenia
    32'
    Leonardo Koutris
    Celje
    64'
    Artemijus Tutyškinas
    Celje
    66'
    Milot Avdyli
    Celje
    79'
    Mark Zabukovnik
    Celje
    86'
    Benjamin Verbic
    Celje
    Đồ thị diễn biến
    CeljeHT 45'Ararat-Armenia

    Thống kê trận đấu

    CeljeThống kêArarat-Armenia
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    12
    Dứt điểm
    10
    5
    Trúng đích
    5
    12
    Phạt góc
    9
    16
    Phạm lỗi
    13
    3
    Việt vị
    1
    4
    Thủ môn cứu thua
    3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Celje
    6.5
    Zan-Luk LebanMOTM
    6.5
    Pijus ŠirvysMOTM
    6.5
    Darko HrkaMOTM
    6.5
    Artemijus TutyškinasMOTM
    6.5
    Mario KvesicMOTM
    6.5
    Svit SeslarMOTM
    6.5
    Milot AvdyliMOTM
    6.5
    Mark ZabukovnikMOTM
    6.5
    Leonardo KoutrisMOTM
    6.5
    Armandas KučysMOTM
    6.5
    Matic IvansekMOTM
    Ararat-Armenia
    6.5
    Hugo OliveiraMOTM
    6.5
    Alwyn TeraMOTM
    6.5
    Artur SerobyanMOTM
    6.43
    Sandro Lima
    6.27
    Zidane Banjaqui
    6.27
    Karen Muradyan
    6.05
    Junior Julio
    6.05
    Edgar Grigoryan
    6.05
    Bruno Wilson
    6.05
    Alexandros Malis
    5.89
    João Bravim

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Celje
    Sơ đồ 4-3-3
    Ararat-Armenia
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Zan-Luk Leban
    2
    Pijus Širvys
    4
    Darko Hrka
    6
    Artemijus Tutyškinas
    33
    Leonardo Koutris
    8
    Mario Kvesic
    19
    Mark Zabukovnik
    10
    Svit Seslar
    77
    Matic Ivansek
    47
    Armandas Kučys
    11
    Milot Avdyli
    98
    João Bravim
    3
    Junior Julio
    43
    Bruno Wilson
    47
    Alexandros Malis
    16
    Edgar Grigoryan
    2
    Hugo Oliveira
    19
    Karen Muradyan
    20
    Alwyn Tera
    77
    Artur Serobyan
    91
    Sandro Lima
    11
    Zidane Banjaqui
    Dự bị
    Celje
    3 Damjan Vuklisevic7 Benjamin Verbic12 Luka Kolar17 Andrej Kotnik20 Alpha Diounkou23 Ziga Frelih25 Veton Tusha27 Ivan Calusic91 Yaya Dukuly
    Ararat-Armenia
    1 Arman Nersesyan5 Luis Felipe6 Michel Ayvazyan7 Zhirayr Shaghoyan8 Balanta Jr.9 Arayik Eloyan14 Bruno Pereira17 Maxence Carlier25 Alioune Ndour

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 83: Yaya Dukuly lập công cho Celje (kiến tạo: Milot Avdyli)
    Phút 85: Benjamin Verbic lập công cho Celje

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
    Celje · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 2 thắng
    04/08/2026
    Ararat-Armenia
    2 - 1
    Celje
    ARA
    24/09/2020
    Ararat-Armenia
    1 - 0
    Celje
    ARA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Celje
    5 trận gần nhất
    TBHHT
    Ararat-Armenia
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Celje 2-0 Ararat-Armenia: Benjamin Verbic tỏa sáng, Celje giành trọn 3 điểm
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