Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
83'
Yaya Dukuly — kiến tạo Milot Avdyli
Celje
Thẻ phạt
19'
Hugo Oliveira
Ararat-Armenia
64'
Artemijus Tutyškinas
Celje
Đồ thị diễn biến
CeljeHT 45'Ararat-Armenia
Thống kê trận đấu
CeljeThống kêArarat-Armenia
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Celje
6.5
Artemijus TutyškinasMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ararat-Armenia
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Celje
3 Damjan Vuklisevic7 Benjamin Verbic12 Luka Kolar17 Andrej Kotnik20 Alpha Diounkou23 Ziga Frelih25 Veton Tusha27 Ivan Calusic91 Yaya Dukuly
Ararat-Armenia
1 Arman Nersesyan5 Luis Felipe6 Michel Ayvazyan7 Zhirayr Shaghoyan8 Balanta Jr.9 Arayik Eloyan14 Bruno Pereira17 Maxence Carlier25 Alioune Ndour
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 83: Yaya Dukuly lập công cho Celje (kiến tạo: Milot Avdyli)
Phút 85: Benjamin Verbic lập công cho Celje
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Celje · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 2 thắng
04/08/2026
Ararat-Armenia
2 - 1
Celje
ARA
24/09/2020
Ararat-Armenia
1 - 0
Celje
ARA
Phong độ & thống kê mùa giải
Celje
5 trận gần nhất
TBHHT
Ararat-Armenia
5 trận gần nhất
BTBTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)