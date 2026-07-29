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    Thống kê trận đấu Celje 2-2 (pen 4-1) Egnatia Rrogozhinë: Celje thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

    Đại Ngàn29/07/2026 04:00

    Celje và Egnatia Rrogozhinë hòa 2-2 sau 120 phút, Celje giành chiến thắng 4-1 ở loạt luân lưu. Armandas Kučys là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    21'
    Darko Hrka(phản lưới)
    Egnatia Rrogozhinë
    34'
    Mario Kvesic
    Celje
    97'
    Mario Kvesic(pen)
    Celje
    114'
    Geralb Smajli — kiến tạo Edison Ndreca
    Egnatia Rrogozhinë
    Thẻ phạt
    68'
    Papa Daniel
    Celje
    73'
    Yaya Dukuly
    Celje
    81'
    Fernando Medeiros
    Egnatia Rrogozhinë
    90+1'
    Ildi Gruda
    Egnatia Rrogozhinë
    90+3'
    Guillem Jaime
    Egnatia Rrogozhinë
    100'
    Alpha Diounkou
    Celje
    115'
    Artemijus Tutyškinas
    Celje
    Đồ thị diễn biến
    CeljeHT 45'Egnatia Rrogozhinë

    Thống kê trận đấu

    CeljeThống kêEgnatia Rrogozhinë
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    7
    Dứt điểm
    4
    4
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    4
    12
    Phạm lỗi
    20
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Celje
    6.46
    Armandas KučysMOTM
    6.37
    Mario Kvesic
    6.37
    Milot Avdyli
    6.37
    Papa Daniel
    6.37
    Mark Zabukovnik
    6.27
    Darko Hrka
    6.27
    Svit Seslar
    6.26
    Pijus Širvys
    6.05
    Artemijus Tutyškinas
    6.05
    Leonardo Koutris
    5.89
    Zan-Luk Leban
    Egnatia Rrogozhinë
    6.46
    Daniel AdjessaMOTM
    6.37
    Karim Loukili
    6.37
    Andrey Yago
    6.27
    Fernando Medeiros
    6.27
    Alessandro Albanese
    6.27
    Altin Kryeziu
    6.05
    Arbenit Xhemajli
    6.05
    Guillem Jaime
    6.05
    Eljon Sota
    6.05
    Eneo Bitri
    5.89
    Mario Dajsinani

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Celje
    Sơ đồ 4-3-3
    Egnatia Rrogozhinë
    Sơ đồ 3-5-2
    1
    Zan-Luk Leban
    2
    Pijus Širvys
    4
    Darko Hrka
    6
    Artemijus Tutyškinas
    33
    Leonardo Koutris
    8
    Mario Kvesic
    13
    Papa Daniel
    19
    Mark Zabukovnik
    10
    Svit Seslar
    47
    Armandas Kučys
    11
    Milot Avdyli
    98
    Mario Dajsinani
    28
    Eljon Sota
    33
    Eneo Bitri
    19
    Arbenit Xhemajli
    22
    Guillem Jaime
    20
    Karim Loukili
    17
    Altin Kryeziu
    7
    Fernando Medeiros
    29
    Andrey Yago
    2
    Daniel Adjessa
    10
    Alessandro Albanese
    Dự bị
    Celje
    3 Damjan Vuklisevic7 Florjan Jevsenak12 Luka Kolar17 Andrej Kotnik20 Alpha Diounkou23 Ziga Frelih25 Veton Tusha27 Ivan Calusic77 Matic Ivansek
    Egnatia Rrogozhinë
    1 Levan Tandilashvili6 Albano Aleksi12 Bruno Puja16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli77 Ildi Gruda99 Jurguens Montenegro

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 21: Darko Hrka phản lưới nhà, Egnatia Rrogozhinë được hưởng bàn thắng
    Phút 34: Mario Kvesic lập công cho Celje
    Phút 97: Mario Kvesic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Celje
    Phút 114: Geralb Smajli lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Edison Ndreca)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Celje · 0 thắng1 hòaEgnatia Rrogozhinë · 0 thắng
    23/07/2026
    Egnatia Rrogozhinë
    3 - 3
    Celje
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Celje
    5 trận gần nhất
    HHHTH
    Egnatia Rrogozhinë
    5 trận gần nhất
    HHTHT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Celje 2-2 (pen 4-1) Egnatia Rrogozhinë: Celje thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu
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