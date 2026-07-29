Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
21'
Darko Hrka(phản lưới)
Egnatia Rrogozhinë
114'
Geralb Smajli — kiến tạo Edison Ndreca
Egnatia Rrogozhinë
Thẻ phạt
81'
Fernando Medeiros
Egnatia Rrogozhinë
90+1'
Ildi Gruda
Egnatia Rrogozhinë
90+3'
Guillem Jaime
Egnatia Rrogozhinë
115'
Artemijus Tutyškinas
Celje
Đồ thị diễn biến
CeljeHT 45'Egnatia Rrogozhinë
Thống kê trận đấu
CeljeThống kêEgnatia Rrogozhinë
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Egnatia Rrogozhinë
Sơ đồ 3-5-2
Dự bị
Celje
3 Damjan Vuklisevic7 Florjan Jevsenak12 Luka Kolar17 Andrej Kotnik20 Alpha Diounkou23 Ziga Frelih25 Veton Tusha27 Ivan Calusic77 Matic Ivansek
Egnatia Rrogozhinë
1 Levan Tandilashvili6 Albano Aleksi12 Bruno Puja16 Edison Ndreca24 Numan Ajetovikj55 Geralb Smajli77 Ildi Gruda99 Jurguens Montenegro
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 21: Darko Hrka phản lưới nhà, Egnatia Rrogozhinë được hưởng bàn thắng
Phút 34: Mario Kvesic lập công cho Celje
Phút 97: Mario Kvesic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Celje
Phút 114: Geralb Smajli lập công cho Egnatia Rrogozhinë (kiến tạo: Edison Ndreca)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Celje · 0 thắng1 hòaEgnatia Rrogozhinë · 0 thắng
23/07/2026
Egnatia Rrogozhinë
3 - 3
Celje
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Celje
5 trận gần nhất
HHHTH
Egnatia Rrogozhinë
5 trận gần nhất
HHTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)