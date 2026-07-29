Thống kê trận đấu Celje 2-2 (pen 4-1) Egnatia Rrogozhinë: Celje thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu

Celje và Egnatia Rrogozhinë hòa 2-2 sau 120 phút, Celje giành chiến thắng 4-1 ở loạt luân lưu. Armandas Kučys là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.46. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.