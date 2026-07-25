Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
28'
James Forrest — kiến tạo Camilo Durán
Celtic
47'
Francesco Camarda(pen)
AC Milan
52'
Francesco Camarda — kiến tạo Samuel Chukwueze
AC Milan
Đồ thị diễn biến
CelticHT 45'AC Milan
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Francesco Camarda
AC Milan
2 bàn
Camilo Durán
Celtic
1 bàn · 1 kiến tạo
James Forrest
Celtic
1 bàn
Samuel Chukwueze
AC Milan
1 kiến tạo · điểm 7.75
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Celtic
8.03
Camilo Durán1 bàn · 1 KT
6.1
Cameron Carter-Vickers
5.93
Alex Oxlade-Chamberlain
AC Milan
8.59
Francesco CamardaMOTM2 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Celtic
5 Liam Scales10 Michel-Ange Balikwisha19 Callum Osmand21 Alex Oxlade-Chamberlain28 Paulo Bernardo31 Ross Doohan33 Sean Mcardle37 Adam Montgomery39 Thomas Hatton
AC Milan
19 Youssouf Fofana21 Samuel Chukwueze27 David Odogu34 Mario Gila35 Valeri Vladimirov37 Matteo Pittarella41 Léo Paul Bouyer42 Filippo Terracciano44 Aurelien Guernier
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Camilo Durán lập công cho Celtic
Phút 28: James Forrest lập công cho Celtic (kiến tạo: Camilo Durán)
Phút 47: Francesco Camarda ghi bàn trên chấm phạt đền cho AC Milan
Phút 52: Francesco Camarda lập công cho AC Milan (kiến tạo: Samuel Chukwueze)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Celtic · 0 thắng0 hòaAC Milan · 5 thắng
04/12/2020
AC Milan
4 - 2
Celtic
AM
23/10/2020
Celtic
1 - 3
AC Milan
AM
27/11/2013
Celtic
0 - 3
AC Milan
AM
19/09/2013
AC Milan
2 - 0
Celtic
AM
05/12/2007
AC Milan
1 - 0
Celtic
AM
Phong độ & thống kê mùa giải
Celtic
5 trận gần nhất
HHBHT
AC Milan
5 trận gần nhất
HBTBB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)