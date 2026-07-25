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    Thống kê trận đấu Celtic 2-2 AC Milan: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Tuệ Nhân25/07/2026 22:50

    Celtic và AC Milan chia điểm với tỷ số 2-2. Francesco Camarda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.59. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    11'
    Camilo Durán
    Celtic
    28'
    James Forrest — kiến tạo Camilo Durán
    Celtic
    47'
    Francesco Camarda(pen)
    AC Milan
    52'
    Francesco Camarda — kiến tạo Samuel Chukwueze
    AC Milan
    Thẻ phạt
    51'
    Kieran Tierney
    Celtic
    Đồ thị diễn biến
    CelticHT 45'AC Milan

    Thống kê trận đấu

    CelticThống kêAC Milan
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    7
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    4
    3
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Francesco Camarda
    Francesco Camarda
    AC Milan
    2 bàn
    Camilo Durán
    Camilo Durán
    Celtic
    1 bàn · 1 kiến tạo
    James Forrest
    James Forrest
    Celtic
    1 bàn
    Samuel Chukwueze
    Samuel Chukwueze
    AC Milan
    1 kiến tạo · điểm 7.75

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Celtic
    8.03
    Camilo Durán1 bàn · 1 KT
    7.27
    James Forrest1 bàn
    6.9
    Liam Scales
    6.79
    Callum McGregor
    6.72
    Reo Hatate
    6.65
    Thomas Hatton
    6.64
    Arne Engels
    6.55
    Sebastian Tounekti
    6.53
    Luke McCowan
    6.53
    Callum Osmand
    6.52
    Anthony Ralston
    6.44
    Paulo Bernardo
    6.42
    Dane Murray
    6.33
    Sean Mcardle
    6.29
    Viljami Sinisalo
    6.28
    Kieran Tierney
    6.23
    Colby Donovan
    6.1
    Cameron Carter-Vickers
    5.93
    Alex Oxlade-Chamberlain
    AC Milan
    8.59
    Francesco CamardaMOTM2 bàn
    7.75
    Samuel Chukwueze1 KT
    6.76
    Filippo Terracciano
    6.73
    Yunus Musah
    6.72
    David Odogu
    6.69
    Ruben Loftus-Cheek
    6.68
    Alphadjo Cissè
    6.61
    Christian Comotto
    6.57
    Emanuele Borsani
    6.54
    Mario Gila
    6.48
    Youssouf Fofana
    6.47
    Valeri Vladimirov
    6.43
    Matteo Gabbia
    6.32
    Andrej Kostic
    6.31
    Zachary Athekame
    6.29
    Fikayo Tomori
    6.26
    Lorenzo Torriani
    6.25
    Lorenzo Ossola
    6.25
    Aurelien Guernier
    6.2
    Davide Bartesaghi
    6.12
    Silvano Vos
    6
    Samuele Ricci
    5.64
    Strahinja Pavlović

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Celtic
    Sơ đồ 4-3-3
    AC Milan
    Sơ đồ 3-4-2-1
    1
    Viljami Sinisalo
    51
    Colby Donovan
    20
    Cameron Carter-Vickers
    47
    Dane Murray
    63
    Kieran Tierney
    42
    Callum McGregor
    14
    Luke McCowan
    27
    Arne Engels
    49
    James Forrest
    11
    Camilo Durán
    23
    Sebastian Tounekti
    96
    Lorenzo Torriani
    23
    Fikayo Tomori
    46
    Matteo Gabbia
    31
    Strahinja Pavlović
    24
    Zachary Athekame
    4
    Samuele Ricci
    28
    Christian Comotto
    33
    Davide Bartesaghi
    8
    Ruben Loftus-Cheek
    40
    Lorenzo Ossola
    47
    Andrej Kostic
    Dự bị
    Celtic
    5 Liam Scales10 Michel-Ange Balikwisha19 Callum Osmand21 Alex Oxlade-Chamberlain28 Paulo Bernardo31 Ross Doohan33 Sean Mcardle37 Adam Montgomery39 Thomas Hatton
    AC Milan
    19 Youssouf Fofana21 Samuel Chukwueze27 David Odogu34 Mario Gila35 Valeri Vladimirov37 Matteo Pittarella41 Léo Paul Bouyer42 Filippo Terracciano44 Aurelien Guernier

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Camilo Durán lập công cho Celtic
    Phút 28: James Forrest lập công cho Celtic (kiến tạo: Camilo Durán)
    Phút 47: Francesco Camarda ghi bàn trên chấm phạt đền cho AC Milan
    Phút 52: Francesco Camarda lập công cho AC Milan (kiến tạo: Samuel Chukwueze)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Celtic · 0 thắng0 hòaAC Milan · 5 thắng
    04/12/2020
    AC Milan
    4 - 2
    Celtic
    AM
    23/10/2020
    Celtic
    1 - 3
    AC Milan
    AM
    27/11/2013
    Celtic
    0 - 3
    AC Milan
    AM
    19/09/2013
    AC Milan
    2 - 0
    Celtic
    AM
    05/12/2007
    AC Milan
    1 - 0
    Celtic
    AM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Celtic
    5 trận gần nhất
    HHBHT
    AC Milan
    5 trận gần nhất
    HBTBB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Celtic 2-2 AC Milan: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn
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