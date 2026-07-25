Thống kê trận đấu Celtic 2-2 AC Milan: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Celtic và AC Milan chia điểm với tỷ số 2-2. Francesco Camarda là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.59. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.