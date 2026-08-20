Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
67'
C. Duran — kiến tạo B. Nygren
Celtic
Thẻ phạt
82'
K. P. Molgaard Jorgensen (Roughing)
Lask Linz
Đồ thị diễn biến
CelticHT 45'Lask Linz
Thống kê trận đấu
Celtic kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Camilo Durán
Celtic
2 bàn
Benjamin Nygren
Celtic
1 bàn · 1 kiến tạo
Viljami Sinisalo
Celtic
Điểm 8
Auston Trusty
Celtic
Điểm 7.5
Cameron Carter-Vickers
Celtic
Điểm 7.3
Colby Donovan
Celtic
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Celtic
8.7
Benjamin Nygren1 bàn · 1 KT
7.3
Cameron Carter-Vickers
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Celtic
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martin O'Neill
Lask Linz
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Dietmar Kuhbauer
Dự bị
Celtic
41 Reo Hatate31 Ross Doohan5 Liam Scales47 Dane Murray56 Tony Ralston14 Luke McCowan17 Sebastian Tounekti49 James Forrest23 Haissem Hassan
Lask Linz
18 Alessandro Schöpf50 Fabian Schillinger33 Tobias Schützenauer3 Miguel Freckleton21 Manoël Verhaeghe25 Yvan Dibango5 Art Smakaj6 Melayro Bogarde29 Florian Flecker
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 26: B. Nygren lập công cho Celtic
Phút 38: C. Duran lập công cho Celtic
Phút 67: C. Duran lập công cho Celtic (kiến tạo: B. Nygren)
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)