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    Thống kê trận đấu Celtic 3-0 Lask Linz: C. Duran tỏa sáng, Celtic giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn20/08/2026 03:52

    Celtic giành chiến thắng đậm 3-0 trước Lask Linz. Camilo Durán là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    26'
    B. Nygren
    Celtic
    38'
    C. Duran
    Celtic
    67'
    C. Duran — kiến tạo B. Nygren
    Celtic
    Thẻ phạt
    82'
    K. P. Molgaard Jorgensen (Roughing)
    Lask Linz
    Đồ thị diễn biến
    CelticHT 45'Lask Linz

    Thống kê trận đấu

    CelticThống kêLask Linz
    66%
    Kiểm soát bóng
    34%
    16
    Dứt điểm
    17
    7
    Trúng đích
    8
    5
    Phạt góc
    3
    5
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    5
    8
    Thủ môn cứu thua
    4
    Celtic kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Camilo Durán
    Camilo Durán
    Celtic
    2 bàn
    Benjamin Nygren
    Benjamin Nygren
    Celtic
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Viljami Sinisalo
    Viljami Sinisalo
    Celtic
    Điểm 8
    Auston Trusty
    Auston Trusty
    Celtic
    Điểm 7.5
    Cameron Carter-Vickers
    Cameron Carter-Vickers
    Celtic
    Điểm 7.3
    Colby Donovan
    Colby Donovan
    Celtic
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Celtic
    9
    Camilo DuránMOTM2 bàn
    8.7
    Benjamin Nygren1 bàn · 1 KT
    8
    Viljami Sinisalo
    7.5
    Auston Trusty
    7.3
    Cameron Carter-Vickers
    7.2
    Colby Donovan
    7.2
    Callum McGregor
    6.9
    Kieran Tierney
    6.9
    Mika Baur
    6.9
    Sebastian Tounekti
    6.7
    Liam Scales
    6.3
    Yang Hyun-Jun
    6.3
    Reo Hatate
    6.2
    Kasper Høgh
    Lask Linz
    6.9
    Andrés Andrade
    6.9
    Samuel Adeniran
    6.7
    Kasper Jørgensen
    6.7
    Moses Usor
    6.7
    Alessandro Schöpf
    6.5
    Krystof Daněk
    6.5
    Robert Ljubičić
    6.5
    George Bello
    6.3
    Lukas Jungwirth
    6.3
    Sascha Horvath
    6.3
    Christoph Lang
    5.9
    Xavier Mbuyamba
    5.9
    Alemão

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Celtic
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Martin O'Neill
    Lask Linz
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Dietmar Kuhbauer
    1
    Viljami Sinisalo
    51
    Colby Donovan
    20
    Cameron Carter-Vickers
    6
    Auston Trusty
    63
    Kieran Tierney
    8
    Benjamin Nygren
    42
    Callum McGregor
    22
    Mika Baur
    11
    Camilo Durán
    9
    Kasper Høgh
    13
    Yang Hyun-Jun
    1
    Lukas Jungwirth
    4
    Xavier Mbuyamba
    43
    Alemão
    16
    Andrés Andrade
    20
    Kasper Jørgensen
    9
    Krystof Daněk
    10
    Robert Ljubičić
    30
    Sascha Horvath
    2
    George Bello
    8
    Moses Usor
    7
    Samuel Adeniran
    Dự bị
    Celtic
    41 Reo Hatate31 Ross Doohan5 Liam Scales47 Dane Murray56 Tony Ralston14 Luke McCowan17 Sebastian Tounekti49 James Forrest23 Haissem Hassan
    Lask Linz
    18 Alessandro Schöpf50 Fabian Schillinger33 Tobias Schützenauer3 Miguel Freckleton21 Manoël Verhaeghe25 Yvan Dibango5 Art Smakaj6 Melayro Bogarde29 Florian Flecker

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 26: B. Nygren lập công cho Celtic
    Phút 38: C. Duran lập công cho Celtic
    Phút 67: C. Duran lập công cho Celtic (kiến tạo: B. Nygren)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Celtic
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Lask Linz
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
    3F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    4C. TolissoC. TolissoLyon2 kiến tạo
    5L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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