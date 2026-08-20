Thống kê trận đấu Celtic 3-0 Lask Linz: C. Duran tỏa sáng, Celtic giành chiến thắng, đi tiếp

Celtic giành chiến thắng đậm 3-0 trước Lask Linz. Camilo Durán là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.