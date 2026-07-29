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    Thống kê trận đấu Cerezo Osaka 1-0 Borussia Dortmund: Solomon Sakuragawa tỏa sáng, Cerezo Osaka giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn29/07/2026 18:58

    Cerezo Osaka vượt qua Borussia Dortmund với tỷ số 1-0. T. Nakamura là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.39. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    8'
    Solomon Sakuragawa — kiến tạo T. Nakamura
    Cerezo Osaka
    Thẻ phạt
    89'
    Roméo Ritter
    Borussia Dortmund
    Đồ thị diễn biến
    Cerezo OsakaHT 45'Borussia Dortmund

    Thống kê trận đấu

    Cerezo OsakaThống kêBorussia Dortmund
    45%
    Kiểm soát bóng
    55%
    12
    Dứt điểm
    7
    4
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    4
    8
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    3
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Cerezo Osaka vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Solomon Sakuragawa
    Solomon Sakuragawa
    Cerezo Osaka
    1 bàn
    T. Nakamura
    T. Nakamura
    Cerezo Osaka
    1 kiến tạo · điểm 7.39

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cerezo Osaka
    7.39
    T. NakamuraMOTM1 KT
    7.34
    Solomon Sakuragawa1 bàn
    7.15
    Rikito Inoue
    7
    K. Noborizato
    6.83
    N. Takahashi
    6.81
    S. Uejo
    6.78
    S. Kagawa
    6.73
    S. Tanaka
    6.69
    S. Hatanaka
    6.65
    H. Okuda
    6.65
    Kosei Okazawa
    6.62
    Dion Cools
    6.6
    Eiji Kubo
    6.56
    Yumeki Yokoyama
    6.5
    Kosuke Nakamura
    6.47
    Koto Abe
    6.41
    Yota Komi
    6.39
    Ayumu Ohata
    6.37
    H. Kida
    6.37
    Travis Takahashi
    Borussia Dortmund
    7.1
    Filippo Mane
    7.03
    Joane Gadou
    6.82
    Jan-Luca Riedl
    6.81
    Marwan-Omir Mirza
    6.71
    Jobe Bellingham
    6.64
    Tom Faust
    6.63
    Almugera Kabar
    6.55
    Takato Yamamoto
    6.54
    Mathis Albert
    6.54
    Enzo dos Santos
    6.49
    Arne Wessels
    6.48
    Alexander Meyer
    6.47
    Luca Reggiani
    6.44
    Samuele Inácio
    6.44
    Miguel Adje
    6.39
    Ayman Azhil
    6.34
    Yan Couto
    6.34
    Serhou Guirassy
    6.33
    Roméo Ritter
    6.25
    Justin Lerma
    6.13
    Fábio Silva

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cerezo Osaka
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Borussia Dortmund
    Sơ đồ 3-4-2-1
    23
    Kosuke Nakamura
    27
    Dion Cools
    44
    S. Hatanaka
    4
    Rikito Inoue
    2
    T. Nakamura
    28
    Kosei Okazawa
    10
    S. Tanaka
    22
    N. Takahashi
    8
    S. Kagawa
    14
    Yumeki Yokoyama
    9
    Solomon Sakuragawa
    33
    Alexander Meyer
    22
    Joane Gadou
    39
    Filippo Mane
    49
    Luca Reggiani
    2
    Yan Couto
    7
    Jobe Bellingham
    28
    Justin Lerma
    42
    Almugera Kabar
    43
    Takato Yamamoto
    40
    Samuele Inácio
    9
    Serhou Guirassy
    Dự bị
    Cerezo Osaka
    5 H. Kida6 K. Noborizato7 S. Uejo16 H. Okuda26 Eiji Kubo31 Koto Abe41 Yota Komi43 C. Ezemuokwe45 Koki Nagasoe
    Borussia Dortmund
    21 Fábio Silva30 Patrick Drewes41 Mathis Albert44 Enzo dos Santos46 Ayman Azhil51 Arne Wessels52 Roméo Ritter53 Jan-Luca Riedl54 Miguel Adje

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 8: Solomon Sakuragawa lập công cho Cerezo Osaka (kiến tạo: T. Nakamura)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Cerezo Osaka · 0 thắng0 hòaBorussia Dortmund · 1 thắng
    24/07/2024
    Cerezo Osaka
    2 - 3
    Borussia Dortmund
    BD

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cerezo Osaka
    5 trận gần nhất
    TT
    Borussia Dortmund
    5 trận gần nhất
    BBTTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cerezo Osaka 1-0 Borussia Dortmund: Solomon Sakuragawa tỏa sáng, Cerezo Osaka giành trọn 3 điểm
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