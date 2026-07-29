Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
8'
Solomon Sakuragawa — kiến tạo T. Nakamura
Cerezo Osaka
Thẻ phạt
89'
Roméo Ritter
Borussia Dortmund
Đồ thị diễn biến
Cerezo OsakaHT 45'Borussia Dortmund
Thống kê trận đấu
Cerezo OsakaThống kêBorussia Dortmund
Cerezo Osaka vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Solomon Sakuragawa
Cerezo Osaka
1 bàn
T. Nakamura
Cerezo Osaka
1 kiến tạo · điểm 7.39
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Cerezo Osaka
7.34
Solomon Sakuragawa1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cerezo Osaka
Sơ đồ 3-4-2-1
Borussia Dortmund
Sơ đồ 3-4-2-1
Dự bị
Cerezo Osaka
5 H. Kida6 K. Noborizato7 S. Uejo16 H. Okuda26 Eiji Kubo31 Koto Abe41 Yota Komi43 C. Ezemuokwe45 Koki Nagasoe
Borussia Dortmund
21 Fábio Silva30 Patrick Drewes41 Mathis Albert44 Enzo dos Santos46 Ayman Azhil51 Arne Wessels52 Roméo Ritter53 Jan-Luca Riedl54 Miguel Adje
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 8: Solomon Sakuragawa lập công cho Cerezo Osaka (kiến tạo: T. Nakamura)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Cerezo Osaka · 0 thắng0 hòaBorussia Dortmund · 1 thắng
24/07/2024
Cerezo Osaka
2 - 3
Borussia Dortmund
BD
Phong độ & thống kê mùa giải
Cerezo Osaka
5 trận gần nhất
TT
Borussia Dortmund
5 trận gần nhất
BBTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)