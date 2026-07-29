Thống kê trận đấu Cerezo Osaka 1-0 Borussia Dortmund: Solomon Sakuragawa tỏa sáng, Cerezo Osaka giành trọn 3 điểm

Cerezo Osaka vượt qua Borussia Dortmund với tỷ số 1-0. T. Nakamura là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.39. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.