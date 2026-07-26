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    Thống kê trận đấu CF Montréal 0-1 Inter Miami: Luis Suárez tỏa sáng, Inter Miami giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 08:42

    Inter Miami vượt qua CF Montréal với tỷ số 1-0. Telasco Segovia là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.81. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    81'
    Luis Suárez(pen)
    Inter Miami
    Thẻ phạt
    23'
    Ian Fray
    Inter Miami
    84'
    Telasco Segovia
    Inter Miami
    Đồ thị diễn biến
    CF MontréalHT 45'Inter Miami

    Thống kê trận đấu

    CF MontréalThống kêInter Miami
    43%
    Kiểm soát bóng
    57%
    8
    Dứt điểm
    20
    2
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    6
    7
    Phạm lỗi
    14
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luis Suárez
    Luis Suárez
    Inter Miami
    1 bàn
    Telasco Segovia
    Telasco Segovia
    Inter Miami
    Điểm 7.81
    Rocco Ríos Novo
    Rocco Ríos Novo
    Inter Miami
    Điểm 7.69
    Sergio Reguilón
    Sergio Reguilón
    Inter Miami
    Điểm 7.5
    Micael
    Micael
    Inter Miami
    Điểm 7.21

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    CF Montréal
    7.1
    Prince Owusu
    6.97
    Efraín Morales
    6.86
    Gennadiy Synchuk
    6.84
    Brayan Vera
    6.83
    Luca Petrasso
    6.79
    Samuel Piette
    6.73
    Daniel Pereira
    6.71
    Dawid Bugaj
    6.67
    Matty Longstaff
    6.57
    Olger Escobar
    6.49
    Fabian Herbers
    6.46
    Victor Loturi
    6.41
    Sébastian Breza
    6.27
    Daniel Ríos
    6.27
    Noah Streit
    Inter Miami
    7.81
    Telasco SegoviaMOTM
    7.74
    Luis Suárez1 bàn
    7.69
    Rocco Ríos Novo
    7.5
    Sergio Reguilón
    7.21
    Micael
    7.16
    Casemiro
    7.13
    Germán Berterame
    6.87
    Yannick Bright
    6.77
    Ian Fray
    6.75
    Facundo Mura
    6.55
    Noah Allen
    6.51
    Mateo Silvetti
    6.42
    Preston Plambeck

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    CF Montréal
    Sơ đồ 4-3-3
    Inter Miami
    Sơ đồ 4-4-2
    1
    Sébastian Breza
    27
    Dawid Bugaj
    24
    Efraín Morales
    4
    Brayan Vera
    13
    Luca Petrasso
    8
    Matty Longstaff
    6
    Samuel Piette
    22
    Victor Loturi
    18
    Gennadiy Synchuk
    9
    Prince Owusu
    14
    Daniel Ríos
    34
    Rocco Ríos Novo
    4
    Facundo Mura
    17
    Ian Fray
    16
    Micael
    3
    Sergio Reguilón
    42
    Yannick Bright
    5
    Casemiro
    8
    Telasco Segovia
    24
    Mateo Silvetti
    19
    Germán Berterame
    9
    Luis Suárez
    Dự bị
    CF Montréal
    2 Jalen Neal5 Brandan Craig7 Daniel Pereira21 Fabian Herbers23 Noah Streit26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
    Inter Miami
    32 Noah Allen41 David Ruíz52 Diego Rey55 Ian Urkidi56 Dániel Pintér59 Preston Plambeck70 Daniel Sumalla76 Ezequiel Abadia-Reda97 Dayne St. Clair

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 81: Luis Suárez ghi bàn trên chấm phạt đền cho Inter Miami

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    CF Montréal · 1 thắng0 hòaInter Miami · 3 thắng
    06/07/2025
    CF Montréal
    1 - 4
    Inter Miami
    IM
    29/05/2025
    Inter Miami
    4 - 2
    CF Montréal
    IM
    12/05/2024
    CF Montréal
    2 - 3
    Inter Miami
    IM
    11/03/2024
    Inter Miami
    2 - 3
    CF Montréal
    CM

    Phong độ & thống kê mùa giải

    CF Montréal
    5 trận gần nhất
    BBHHB
    17
    Trận
    4-3-10
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.3)
    33
    Thủng lưới
    Inter Miami
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    17
    Trận
    11-4-2
    T-H-B
    43
    Ghi (TB 2.5)
    30
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England16925+729BTBHT
    12Toronto16376-716BBBHH
    13CF Montréal174310-1115BHHBB
    14Philadelphia Union173410-913BHBTT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    2Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    3Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    4Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City12 bàn
    5Marcus IngvartsenMarcus IngvartsenSan Diego11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu CF Montréal 0-1 Inter Miami: Luis Suárez tỏa sáng, Inter Miami giành trọn 3 điểm
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