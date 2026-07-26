Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
81'
Luis Suárez(pen)
Inter Miami
Thẻ phạt
84'
Telasco Segovia
Inter Miami
Đồ thị diễn biến
CF MontréalHT 45'Inter Miami
Thống kê trận đấu
CF MontréalThống kêInter Miami
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luis Suárez
Inter Miami
1 bàn
Telasco Segovia
Inter Miami
Điểm 7.81
Rocco Ríos Novo
Inter Miami
Điểm 7.69
Sergio Reguilón
Inter Miami
Điểm 7.5
Micael
Inter Miami
Điểm 7.21
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
CF Montréal
2 Jalen Neal5 Brandan Craig7 Daniel Pereira21 Fabian Herbers23 Noah Streit26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
Inter Miami
32 Noah Allen41 David Ruíz52 Diego Rey55 Ian Urkidi56 Dániel Pintér59 Preston Plambeck70 Daniel Sumalla76 Ezequiel Abadia-Reda97 Dayne St. Clair
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 81: Luis Suárez ghi bàn trên chấm phạt đền cho Inter Miami
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
CF Montréal · 1 thắng0 hòaInter Miami · 3 thắng
06/07/2025
CF Montréal
1 - 4
Inter Miami
IM
29/05/2025
Inter Miami
4 - 2
CF Montréal
IM
12/05/2024
CF Montréal
2 - 3
Inter Miami
IM
11/03/2024
Inter Miami
2 - 3
CF Montréal
CM
Phong độ & thống kê mùa giải
CF Montréal
5 trận gần nhất
BBHHB
Inter Miami
5 trận gần nhất
TTTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|16
|12
|3
|1
|+22
|39
|TTTTT
|2
|Inter Miami
|17
|11
|4
|2
|+13
|37
|TTTTT
|3
|New England
|16
|9
|2
|5
|+7
|29
|BTBHT
|…
|12
|Toronto
|16
|3
|7
|6
|-7
|16
|BBBHH
|13
|CF Montréal
|17
|4
|3
|10
|-11
|15
|BHHBB
|14
|Philadelphia Union
|17
|3
|4
|10
|-9
|13
|BHBTT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)