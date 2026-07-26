Thống kê trận đấu CF Montréal 0-1 Inter Miami: Luis Suárez tỏa sáng, Inter Miami giành trọn 3 điểm

Inter Miami vượt qua CF Montréal với tỷ số 1-0. Telasco Segovia là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.81. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.