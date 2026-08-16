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    Thống kê trận đấu CF Montreal 1-1 DC United: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 08:37

    CF Montreal và DC United chia điểm với tỷ số 1-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    50'
    P. Owusu(pen)
    CF Montreal
    67'
    T. Baribo — kiến tạo K. Nono
    DC United
    Thẻ phạt
    19'
    J. Hopkins
    DC United
    50'
    K. Kurokawa
    DC United
    63'
    L. Petrasso
    CF Montreal
    Đồ thị diễn biến
    CF MontrealHT 45'DC United

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 50: P. Owusu ghi bàn trên chấm phạt đền cho CF Montreal
    Phút 67: T. Baribo lập công cho DC United (kiến tạo: K. Nono)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    CF Montreal · 1 thắng3 hòaDC United · 1 thắng
    24/05/2026
    DC United
    4 - 4
    CF Montreal
    Hòa
    17/08/2025
    CF Montreal
    1 - 1
    DC United
    Hòa
    16/03/2025
    DC United
    0 - 0
    CF Montreal
    Hòa
    30/05/2024
    CF Montreal
    4 - 2
    DC United
    CM
    31/03/2024
    DC United
    1 - 0
    CF Montreal
    DU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    CF Montreal
    5 trận gần nhất
    HHBBH
    18
    Trận
    4-4-10
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    35
    Thủng lưới
    DC United
    5 trận gần nhất
    HHTH
    18
    Trận
    5-8-5
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.4)
    29
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140HBTTT
    2Inter Miami181152+1338HTTTT
    3New England Revolution18936+530BHTHB
    8New York Red Bulls18747-1025TBBTH
    9DC United18585-323HTHHH
    10Orlando City SC186210-1720BTTBH
    13Philadelphia Union184410-816TTTBH
    14CF Montreal184410-1116HBBHH
    15Atlanta United FC183312-1412BBHBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5T. BariboT. BariboDC United12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu CF Montreal 1-1 DC United: Hai đội chia điểm
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