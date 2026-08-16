Thống kê trận đấu CF Montreal 1-1 DC United: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
67'
T. Baribo — kiến tạo K. Nono
DC United
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CF MontrealHT 45'DC United
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 50: P. Owusu ghi bàn trên chấm phạt đền cho CF Montreal
Phút 67: T. Baribo lập công cho DC United (kiến tạo: K. Nono)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montreal · 1 thắng3 hòaDC United · 1 thắng
24/05/2026
DC United
4 - 4
CF Montreal
Hòa
17/08/2025
CF Montreal
1 - 1
DC United
Hòa
16/03/2025
DC United
0 - 0
CF Montreal
Hòa
30/05/2024
CF Montreal
4 - 2
DC United
CM
31/03/2024
DC United
1 - 0
CF Montreal
DU
Phong độ & thống kê mùa giải
CF Montreal
5 trận gần nhất
HHBBH
DC United
5 trận gần nhất
HHTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|HBTTT
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|HTTTT
|3
|New England Revolution
|18
|9
|3
|6
|+5
|30
|BHTHB
|…
|8
|New York Red Bulls
|18
|7
|4
|7
|-10
|25
|TBBTH
|9
|DC United
|18
|5
|8
|5
|-3
|23
|HTHHH
|10
|Orlando City SC
|18
|6
|2
|10
|-17
|20
|BTTBH
|…
|13
|Philadelphia Union
|18
|4
|4
|10
|-8
|16
|TTTBH
|14
|CF Montreal
|18
|4
|4
|10
|-11
|16
|HBBHH
|15
|Atlanta United FC
|18
|3
|3
|12
|-14
|12
|BBHBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)