Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
30'
Carles Gil (pen)
New England
36'
Dor Turgeman — kiến tạo Peyton Miller
New England
52'
Brayan Vera — kiến tạo Efraín Morales
CF Montréal
59'
Prince Owusu — kiến tạo Luca Petrasso
CF Montréal
Thẻ phạt
36'
Sébastian Breza
CF Montréal
Đồ thị diễn biến
CF MontréalHT 45'New England
Thống kê trận đấu
CF MontréalThống kêNew England
CF Montréal vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Carles Gil
New England
1 bàn
Brayan Vera
CF Montréal
1 bàn
Prince Owusu
CF Montréal
1 bàn
Dor Turgeman
New England
1 bàn
Peyton Miller
New England
1 kiến tạo · điểm 7.68
Luca Petrasso
CF Montréal
1 kiến tạo · điểm 6.98
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
CF Montréal
2 Jalen Neal5 Brandan Craig6 Samuel Piette21 Fabian Herbers23 Noah Streit26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
New England
4 Tanner Beason7 Griffin Yow14 Jackson Yueill15 Cody Baker27 Wilson Harris38 Eric Klein41 Luca Langoni73 JD Gunn77 Diego Fagúndez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 30: Carles Gil ghi bàn trên chấm phạt đền cho New England
Phút 36: Dor Turgeman lập công cho New England (kiến tạo: Peyton Miller)
Phút 52: Brayan Vera lập công cho CF Montréal (kiến tạo: Efraín Morales )
Phút 59: Prince Owusu lập công cho CF Montréal (kiến tạo: Luca Petrasso)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
CF Montréal · 1 thắng1 hòaNew England · 3 thắng
05/04/2026
New England
3 - 0
CF Montréal
NE
26/07/2025
New England
1 - 3
CF Montréal
CM
01/06/2025
CF Montréal
0 - 3
New England
NE
19/09/2024
New England
2 - 2
CF Montréal
Hòa
25/08/2024
CF Montréal
0 - 5
New England
NE
Phong độ & thống kê mùa giải
CF Montréal
5 trận gần nhất
HBBHH
New England
5 trận gần nhất
HTHBT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|17
|12
|3
|2
|+21
|39
|TTTTB
|2
|Inter Miami
|17
|11
|4
|2
|+13
|37
|TTTTT
|3
|New England
|17
|9
|3
|5
|+7
|30
|TBHTH
|4
|Chicago Fire
|16
|8
|2
|6
|+8
|26
|TTTBB
|…
|12
|Toronto
|18
|3
|8
|7
|-8
|17
|BHHBH
|13
|CF Montréal
|18
|4
|4
|10
|-11
|16
|HHBBH
|14
|Philadelphia Union
|17
|3
|4
|10
|-9
|13
|BHBTT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)