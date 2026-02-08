Thống kê trận đấu CF Montréal 2-2 New England: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

CF Montréal và New England chia điểm với tỷ số 2-2. Carles Gil là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.35. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.