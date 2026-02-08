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    Thống kê trận đấu CF Montréal 2-2 New England: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn02/08/2026 08:35

    CF Montréal và New England chia điểm với tỷ số 2-2. Carles Gil là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.35. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    30'
    Carles Gil (pen)
    New England
    36'
    Dor Turgeman — kiến tạo Peyton Miller
    New England
    52'
    Brayan Vera — kiến tạo Efraín Morales 
    CF Montréal
    59'
    Prince Owusu — kiến tạo Luca Petrasso
    CF Montréal
    Thẻ phạt
    36'
    Sébastian Breza
    CF Montréal
    Đồ thị diễn biến
    CF MontréalHT 45'New England

    Thống kê trận đấu

    CF MontréalThống kêNew England
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    14
    Dứt điểm
    20
    8
    Trúng đích
    5
    6
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    4
    0
    Việt vị
    4
    3
    Thủ môn cứu thua
    6
    CF Montréal vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Carles Gil
    Carles Gil
    New England
    1 bàn
    Brayan Vera
    Brayan Vera
    CF Montréal
    1 bàn
    Prince Owusu
    Prince Owusu
    CF Montréal
    1 bàn
    Dor Turgeman
    Dor Turgeman
    New England
    1 bàn
    Peyton Miller
    Peyton Miller
    New England
    1 kiến tạo · điểm 7.68
    Luca Petrasso
    Luca Petrasso
    CF Montréal
    1 kiến tạo · điểm 6.98

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    CF Montréal
    7.64
    Brayan Vera1 bàn
    7.3
    Prince Owusu1 bàn
    7.17
    Gennadiy Synchuk
    6.98
    Luca Petrasso1 KT
    6.77
    Matty Longstaff
    6.74
    Fabian Herbers
    6.68
    Efraín Morales1 KT
    6.62
    Olger Escobar
    6.61
    Brandan Craig
    6.51
    Victor Loturi
    6.45
    Daniel Pereira
    6.38
    Sébastian Breza
    6.35
    Daniel Ríos
    6.26
    Dawid Bugaj
    New England
    8.35
    Carles GilMOTM1 bàn
    7.68
    Peyton Miller1 KT
    7.44
    Brooklyn Raines
    7.28
    Matt Turner
    7.22
    Dor Turgeman1 bàn
    6.93
    Ethan Kohler
    6.8
    Mamadou Fofana
    6.69
    Will Sands
    6.67
    Luca Langoni
    6.66
    Alhassan Yusuf
    6.64
    Matt Polster
    6.64
    Wilson Harris
    6.53
    Cody Baker
    6.48
    Marcos Zambrano

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    CF Montréal
    Sơ đồ 4-3-3
    New England
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Sébastian Breza
    27
    Dawid Bugaj
    24
    Efraín Morales
    4
    Brayan Vera
    13
    Luca Petrasso
    8
    Matty Longstaff
    7
    Daniel Pereira
    22
    Victor Loturi
    18
    Gennadiy Synchuk
    9
    Prince Owusu
    14
    Daniel Ríos
    30
    Matt Turner
    8
    Matt Polster
    22
    Ethan Kohler
    2
    Mamadou Fofana
    23
    Will Sands
    21
    Brooklyn Raines
    80
    Alhassan Yusuf
    25
    Peyton Miller
    10
    Carles Gil
    17
    Marcos Zambrano
    99
    Dor Turgeman
    Dự bị
    CF Montréal
    2 Jalen Neal5 Brandan Craig6 Samuel Piette21 Fabian Herbers23 Noah Streit26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
    New England
    4 Tanner Beason7 Griffin Yow14 Jackson Yueill15 Cody Baker27 Wilson Harris38 Eric Klein41 Luca Langoni73 JD Gunn77 Diego Fagúndez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 30: Carles Gil  ghi bàn trên chấm phạt đền cho New England
    Phút 36: Dor Turgeman lập công cho New England (kiến tạo: Peyton Miller)
    Phút 52: Brayan Vera lập công cho CF Montréal (kiến tạo: Efraín Morales )
    Phút 59: Prince Owusu lập công cho CF Montréal (kiến tạo: Luca Petrasso)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    CF Montréal · 1 thắng1 hòaNew England · 3 thắng
    05/04/2026
    New England
    3 - 0
    CF Montréal
    NE
    26/07/2025
    New England
    1 - 3
    CF Montréal
    CM
    01/06/2025
    CF Montréal
    0 - 3
    New England
    NE
    19/09/2024
    New England
    2 - 2
    CF Montréal
    Hòa
    25/08/2024
    CF Montréal
    0 - 5
    New England
    NE

    Phong độ & thống kê mùa giải

    CF Montréal
    5 trận gần nhất
    HBBHH
    18
    Trận
    4-4-10
    T-H-B
    24
    Ghi (TB 1.3)
    35
    Thủng lưới
    New England
    5 trận gần nhất
    HTHBT
    17
    Trận
    9-3-5
    T-H-B
    28
    Ghi (TB 1.6)
    21
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC171232+2139TTTTB
    2Inter Miami171142+1337TTTTT
    3New England17935+730TBHTH
    4Chicago Fire16826+826TTTBB
    12Toronto18387-817BHHBH
    13CF Montréal184410-1116HHBBH
    14Philadelphia Union173410-913BHBTT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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