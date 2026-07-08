Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
5'
H. Larsen — kiến tạo L. O. Larsen
Tromso
20'
H. Larsen — kiến tạo R. Jenssen
Tromso
27'
I. Dahlqvist — kiến tạo D. Edvardsson
Tromso
Đồ thị diễn biến
CFR 1907 ClujHT 45'Tromso
Thống kê trận đấu
CFR 1907 ClujThống kêTromso
Tromso vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
CFR 1907 Cluj
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Antonio Folha
Tromso
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik
Dự bị
CFR 1907 Cluj
1 Rareș Gal31 Octavian Vâlceanu14 Simão Rocha80 Cosmin Matei10 Adrian Păun26 Răzvan Gligor6 Ovidiu Perianu5 Francisco Barrios88 Damjan Đoković
Tromso
12 Ole Lauvli32 Abderrahmane Sarr27 Mads Mikkelsen25 Casper Öyvann21 Leon Hien37 Sander Innvær8 Jesper Andreas Grundt9 Daniel Braut19 Aleksander Lilletun Elvebu
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: H. Larsen lập công cho Tromso (kiến tạo: L. O. Larsen)
Phút 20: H. Larsen lập công cho Tromso (kiến tạo: R. Jenssen)
Phút 27: I. Dahlqvist lập công cho Tromso (kiến tạo: D. Edvardsson)
Phút 61: I. Dahlqvist lập công cho Tromso
Phút 74: I. Dahlqvist lập công cho Tromso
Phong độ & thống kê mùa giải
CFR 1907 Cluj
5 trận gần nhất
BBTTH
Tromso
5 trận gần nhất
TTBBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)