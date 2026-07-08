Tromso giành chiến thắng đậm 5-0 trước CFR 1907 Cluj. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Tromso vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)