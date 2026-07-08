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    Thống kê trận đấu CFR 1907 Cluj 0-5 Tromso: Tromso thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn07/08/2026 01:25

    Tromso giành chiến thắng đậm 5-0 trước CFR 1907 Cluj. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    5'
    H. Larsen — kiến tạo L. O. Larsen
    Tromso
    20'
    H. Larsen — kiến tạo R. Jenssen
    Tromso
    27'
    I. Dahlqvist — kiến tạo D. Edvardsson
    Tromso
    61'
    I. Dahlqvist
    Tromso
    74'
    I. Dahlqvist
    Tromso
    Thẻ phạt
    55'
    T. Nyhammer
    Tromso
    58'
    Bruno Costa
    CFR 1907 Cluj
    90'
    M. Camora
    CFR 1907 Cluj
    Đồ thị diễn biến
    CFR 1907 ClujHT 45'Tromso

    Thống kê trận đấu

    CFR 1907 ClujThống kêTromso
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    1
    Trúng đích
    9
    4
    Phạt góc
    0
    13
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    0
    Tromso vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    CFR 1907 Cluj
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Antonio Folha
    Tromso
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik
    99
    André Moreira
    47
    Christopher Braun
    42
    Renato Pantalon
    3
    Aly Abeid
    45
    Mário Camora
    28
    Bruno Costa
    73
    Karlo Muhar
    8
    Alin Fică
    11
    Andrei Cordea
    9
    Stefan Dražić
    7
    Meriton Korenica
    1
    Jakob Haugaard
    17
    Isak Dahlqvist
    30
    Isak Vadebu
    4
    Vetle Skjaervik
    3
    Mathias Tonnessen
    29
    Alexander Warneryd
    5
    David Edvardsson
    11
    Ruben Jenssen
    7
    Lars Olden Larsen
    10
    Troy Nyhammer
    22
    Heine Asen Larsen
    Dự bị
    CFR 1907 Cluj
    1 Rareș Gal31 Octavian Vâlceanu14 Simão Rocha80 Cosmin Matei10 Adrian Păun26 Răzvan Gligor6 Ovidiu Perianu5 Francisco Barrios88 Damjan Đoković
    Tromso
    12 Ole Lauvli32 Abderrahmane Sarr27 Mads Mikkelsen25 Casper Öyvann21 Leon Hien37 Sander Innvær8 Jesper Andreas Grundt9 Daniel Braut19 Aleksander Lilletun Elvebu

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: H. Larsen lập công cho Tromso (kiến tạo: L. O. Larsen)
    Phút 20: H. Larsen lập công cho Tromso (kiến tạo: R. Jenssen)
    Phút 27: I. Dahlqvist lập công cho Tromso (kiến tạo: D. Edvardsson)
    Phút 61: I. Dahlqvist lập công cho Tromso
    Phút 74: I. Dahlqvist lập công cho Tromso

    Phong độ & thống kê mùa giải

    CFR 1907 Cluj
    5 trận gần nhất
    BBTTH
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 2.0)
    1
    Thủng lưới
    Tromso
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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