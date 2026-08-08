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    Thống kê trận đấu Charlotte 2-0 Atlas: T. Smalls tỏa sáng, Charlotte giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 08:40

    Charlotte vượt qua Atlas với tỷ số 2-0. Tyler Miller là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    78'
    L. Abada — kiến tạo T. Smalls
    Charlotte
    90+5'
    T. Smalls — kiến tạo L. Abada
    Charlotte
    Thẻ phạt
    22'
    V. H. Rios De Alba
    Atlas
    37'
    P. Ramirez
    Atlas
    39'
    A. Westwood
    Charlotte
    41'
    R. Aloko
    Charlotte
    71'
    R. Mmaee
    Atlas
    89'
    M. Agyemang
    Charlotte
    Đồ thị diễn biến
    CharlotteHT 45'Atlas

    Thống kê trận đấu

    CharlotteThống kêAtlas
    37%
    Kiểm soát bóng
    63%
    8
    Dứt điểm
    9
    3
    Trúng đích
    4
    1
    Phạt góc
    7
    14
    Phạm lỗi
    18
    0
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    2
    Atlas kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng, nhưng Atlas lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Liel Abada
    Liel Abada
    Charlotte
    1 bàn
    Tyger Smalls
    Tyger Smalls
    Charlotte
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Tyler Miller
    Tyler Miller
    Charlotte
    Điểm 8.3
    Rodrigo Schlegel
    Rodrigo Schlegel
    Atlas
    Điểm 7.7
    Luca De La Torre
    Luca De La Torre
    Charlotte
    Điểm 7.5
    Camilo Vargas
    Camilo Vargas
    Atlas
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Charlotte
    8.3
    Tyler MillerMOTM
    7.6
    Liel Abada1 bàn
    7.5
    Luca De La Torre
    7.3
    Tyger Smalls1 KT
    7.2
    Nathan Byrne
    7.2
    David Schnegg
    7.2
    Pep Biel
    7
    Ashley Westwood
    6.9
    Andrew Privett
    6.6
    Brandt Bronico
    6.6
    Rodolfo Aloko
    6.3
    Morrison Agyemang
    6.3
    Djibril Diani
    6.3
    Archie Goodwin
    6.3
    Nathan Richmond
    6.2
    Idan Toklomati
    Atlas
    7.7
    Rodrigo Schlegel
    7.3
    Camilo Vargas
    7.2
    Arturo González
    7
    Gustavo Ferrareis
    6.9
    Juan José Purata
    6.9
    Edgar Zaldívar
    6.7
    Victor Rios
    6.7
    Duk
    6.6
    Milton Valenzuela
    6.5
    Luís Esteves
    6.5
    Jesús Guillén
    6.3
    Ryan Mmaee
    6.3
    Sergio Hernandez
    6.3
    Jose Lozano
    6.2
    Paulo Ramírez
    6.2
    Jose Martin

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Charlotte
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith
    Atlas
    Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Hernan Crespo
    21
    Tyler Miller
    14
    Nathan Byrne
    44
    Morrison Agyemang
    4
    Andrew Privett
    23
    David Schnegg
    13
    Brandt Bronico
    8
    Ashley Westwood
    28
    Djibril Diani
    16
    Pep Biel
    7
    Archie Goodwin
    37
    Rodolfo Aloko
    12
    Camilo Vargas
    2
    Gustavo Ferrareis
    21
    Rodrigo Schlegel
    44
    Juan José Purata
    16
    Milton Valenzuela
    6
    Edgar Zaldívar
    27
    Victor Rios
    15
    Paulo Ramírez
    10
    Luís Esteves
    203
    Jose Martin
    8
    Ryan Mmaee
    Dự bị
    Charlotte
    1 Kristijan Kahlina42 Isaac Walker35 Will Cleary3 Tim Ream39 Jack Neeley71 Nathan Richmond20 Baye Coulibaly17 Luca De La Torre11 Liel Abada
    Atlas
    22 Antonio Sánchez181 Luis Hernández28 Manuel Capasso13 Gaddi Aguirre4 Adrián Mora17 Jose Lozano23 Sergio Hernandez208 Jesús Guillén11 Duk

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 78: L. Abada lập công cho Charlotte (kiến tạo: T. Smalls)
    Phút 95: T. Smalls lập công cho Charlotte (kiến tạo: L. Abada)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Charlotte
    5 trận gần nhất
    TTBTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    0
    Thủng lưới
    Atlas
    5 trận gần nhất
    BBBTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    5L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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