Thống kê trận đấu Charlotte 2-0 Atlas: T. Smalls tỏa sáng, Charlotte giành trọn 3 điểm

Charlotte vượt qua Atlas với tỷ số 2-0. Tyler Miller là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.