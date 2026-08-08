Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
78'
L. Abada — kiến tạo T. Smalls
Charlotte
90+5'
T. Smalls — kiến tạo L. Abada
Charlotte
Đồ thị diễn biến
CharlotteHT 45'Atlas
Thống kê trận đấu
Atlas kiểm soát thế trận với 63% thời lượng cầm bóng, nhưng Atlas lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Liel Abada
Charlotte
1 bàn
Tyger Smalls
Charlotte
1 kiến tạo · điểm 7.3
Tyler Miller
Charlotte
Điểm 8.3
Rodrigo Schlegel
Atlas
Điểm 7.7
Luca De La Torre
Charlotte
Điểm 7.5
Camilo Vargas
Atlas
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Charlotte
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Dean Smith
Atlas
Sơ đồ 4-3-1-2 · HLV Hernan Crespo
Dự bị
Charlotte
1 Kristijan Kahlina42 Isaac Walker35 Will Cleary3 Tim Ream39 Jack Neeley71 Nathan Richmond20 Baye Coulibaly17 Luca De La Torre11 Liel Abada
Atlas
22 Antonio Sánchez181 Luis Hernández28 Manuel Capasso13 Gaddi Aguirre4 Adrián Mora17 Jose Lozano23 Sergio Hernandez208 Jesús Guillén11 Duk
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 78: L. Abada lập công cho Charlotte (kiến tạo: T. Smalls)
Phút 95: T. Smalls lập công cho Charlotte (kiến tạo: L. Abada)
Phong độ & thống kê mùa giải
Charlotte
5 trận gần nhất
TTBTH
Atlas
5 trận gần nhất
BBBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)