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    Thống kê trận đấu Charlotte 3-1 Columbus Crew: P. Biel tỏa sáng, Charlotte giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 08:43

    Charlotte vượt qua Columbus Crew với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    1'
    B. Bronico — kiến tạo D. Schnegg
    Charlotte
    9'
    L. Abada(pen)
    Charlotte
    41'
    C. Adams
    Columbus Crew
    73'
    P. Biel — kiến tạo R. Aloko
    Charlotte
    Thẻ phạt
    39'
    D. Schnegg
    Charlotte
    57'
    D. Smith
    Charlotte
    60'
    H. Kessler
    Charlotte
    Đồ thị diễn biến
    CharlotteHT 45'Columbus Crew

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 1: B. Bronico lập công cho Charlotte (kiến tạo: D. Schnegg)
    Phút 9: L. Abada ghi bàn trên chấm phạt đền cho Charlotte
    Phút 41: C. Adams lập công cho Columbus Crew
    Phút 73: P. Biel lập công cho Charlotte (kiến tạo: R. Aloko)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Charlotte · 2 thắng1 hòaColumbus Crew · 2 thắng
    25/05/2025
    Charlotte
    3 - 2
    Columbus Crew
    CHA
    04/05/2025
    Columbus Crew
    4 - 2
    Charlotte
    CC
    18/07/2024
    Columbus Crew
    1 - 1
    Charlotte
    Hòa
    24/03/2024
    Charlotte
    2 - 0
    Columbus Crew
    CHA
    04/06/2023
    Columbus Crew
    4 - 2
    Charlotte
    CC

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Charlotte
    5 trận gần nhất
    TBTTB
    18
    Trận
    7-4-7
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.6)
    27
    Thủng lưới
    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    BHTTH
    18
    Trận
    5-5-8
    T-H-B
    26
    Ghi (TB 1.4)
    28
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140HBTTT
    2Inter Miami181152+1338HTTTT
    3New England Revolution18936+530BHTHB
    6FC Cincinnati18756+126TBTTH
    7Charlotte18747+225BTHTT
    8New York Red Bulls18747-1025TBBTH
    10Orlando City SC186210-1720BTTBH
    11Columbus Crew18558-220HTBTH
    12Toronto FC18387-817HBHHB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Charlotte 3-1 Columbus Crew: P. Biel tỏa sáng, Charlotte giành trọn 3 điểm
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