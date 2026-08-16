Thống kê trận đấu Charlotte 3-1 Columbus Crew: P. Biel tỏa sáng, Charlotte giành trọn 3 điểm

Charlotte vượt qua Columbus Crew với tỷ số 3-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.