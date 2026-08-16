Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
1'
B. Bronico — kiến tạo D. Schnegg
Charlotte
73'
P. Biel — kiến tạo R. Aloko
Charlotte
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CharlotteHT 45'Columbus Crew
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 1: B. Bronico lập công cho Charlotte (kiến tạo: D. Schnegg)
Phút 9: L. Abada ghi bàn trên chấm phạt đền cho Charlotte
Phút 41: C. Adams lập công cho Columbus Crew
Phút 73: P. Biel lập công cho Charlotte (kiến tạo: R. Aloko)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Charlotte · 2 thắng1 hòaColumbus Crew · 2 thắng
25/05/2025
Charlotte
3 - 2
Columbus Crew
CHA
04/05/2025
Columbus Crew
4 - 2
Charlotte
CC
18/07/2024
Columbus Crew
1 - 1
Charlotte
Hòa
24/03/2024
Charlotte
2 - 0
Columbus Crew
CHA
04/06/2023
Columbus Crew
4 - 2
Charlotte
CC
Phong độ & thống kê mùa giải
Charlotte
5 trận gần nhất
TBTTB
Columbus Crew
5 trận gần nhất
BHTTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|18
|12
|4
|2
|+21
|40
|HBTTT
|2
|Inter Miami
|18
|11
|5
|2
|+13
|38
|HTTTT
|3
|New England Revolution
|18
|9
|3
|6
|+5
|30
|BHTHB
|…
|6
|FC Cincinnati
|18
|7
|5
|6
|+1
|26
|TBTTH
|7
|Charlotte
|18
|7
|4
|7
|+2
|25
|BTHTT
|8
|New York Red Bulls
|18
|7
|4
|7
|-10
|25
|TBBTH
|…
|10
|Orlando City SC
|18
|6
|2
|10
|-17
|20
|BTTBH
|11
|Columbus Crew
|18
|5
|5
|8
|-2
|20
|HTBTH
|12
|Toronto FC
|18
|3
|8
|7
|-8
|17
|HBHHB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)