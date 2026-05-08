Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
68'
Edon Zhegrova — kiến tạo Kenan Yıldız
Juventus
Đồ thị diễn biến
ChelseaHT 45'Juventus
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Edon Zhegrova
Juventus
1 bàn
Kenan Yıldız
Juventus
1 kiến tạo · điểm 6.61
Mattia Perin
Juventus
Điểm 7.38
Moisés Caicedo
Chelsea
Điểm 7.27
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Chelsea
7 Pedro Neto9 Liam Delap13 Mike Penders14 Dário Essugo15 Nicolas Jackson19 Mamadou Sarr28 Teddy Sharman-Lowe30 Aarón Anselmino31 Reggie Watson
Juventus
1 Mattia Perin3 Bremer8 Teun Koopmeiners10 Kenan Yıldız11 Edon Zhegrova23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani29 Arthur Melo30 Jonathan David
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 68: Edon Zhegrova lập công cho Juventus (kiến tạo: Kenan Yıldız)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chelsea · 1 thắng2 hòaJuventus · 2 thắng
24/11/2021
Chelsea
4 - 0
Juventus
CHE
30/09/2021
Juventus
1 - 0
Chelsea
JUV
21/11/2012
Juventus
3 - 0
Chelsea
JUV
20/09/2012
Chelsea
2 - 2
Juventus
Hòa
11/03/2009
Juventus
2 - 2
Chelsea
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Chelsea
5 trận gần nhất
BBTHB
Juventus
5 trận gần nhất
TTTHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)