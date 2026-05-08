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    Thống kê trận đấu Chelsea 0-1 Juventus: Edon Zhegrova tỏa sáng, Juventus giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn05/08/2026 20:27

    Juventus vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0. Mattia Perin là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.38. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    68'
    Edon Zhegrova — kiến tạo Kenan Yıldız
    Juventus
    Thẻ phạt
    58'
    Douglas Luiz
    Juventus
    62'
    Moisés Caicedo
    Chelsea
    71'
    Federico Gatti
    Juventus
    81'
    Bremer
    Juventus
    81'
    Roméo Lavia
    Chelsea
    Đồ thị diễn biến
    ChelseaHT 45'Juventus

    Thống kê trận đấu

    ChelseaThống kêJuventus
    57%
    Kiểm soát bóng
    43%
    9
    Dứt điểm
    9
    4
    Trúng đích
    2
    5
    Phạt góc
    1
    5
    Phạm lỗi
    19
    0
    Việt vị
    3
    1
    Thủ môn cứu thua
    4

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Edon Zhegrova
    Edon Zhegrova
    Juventus
    1 bàn
    Kenan Yıldız
    Kenan Yıldız
    Juventus
    1 kiến tạo · điểm 6.61
    Mattia Perin
    Mattia Perin
    Juventus
    Điểm 7.38
    Moisés Caicedo
    Moisés Caicedo
    Chelsea
    Điểm 7.27

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Chelsea
    7.27
    Moisés Caicedo
    6.91
    Marco Palestra
    6.84
    Dário Essugo
    6.8
    João Pedro
    6.8
    Jorrel Hato
    6.73
    Danny Welbeck
    6.72
    Nicolas Jackson
    6.67
    Dastan Satpaev
    6.67
    Estêvão
    6.64
    Tosin Adarabioyo
    6.64
    Wesley Fofana
    6.6
    Robert Sánchez
    6.59
    Roméo Lavia
    6.58
    Mahdi Nicoll-Jazuli
    6.57
    Mamadou Sarr
    6.53
    Geovany Quenda
    6.4
    Mykhaylo Mudryk
    6.35
    Jamie Gittens
    6.34
    Olutayo Subuloye
    6.32
    Liam Delap
    6.28
    Mike Penders
    6.27
    Josh Acheampong
    6.25
    Aarón Anselmino
    Juventus
    7.38
    Mattia PerinMOTM
    7.13
    Edon Zhegrova1 bàn
    7
    Manuel Locatelli
    6.93
    Lloyd Kelly
    6.81
    Andrea Cambiaso
    6.78
    Fabio Miretti
    6.69
    Pierre Kalulu
    6.69
    Arthur Melo
    6.61
    Kenan Yıldız1 KT
    6.6
    Douglas Luiz
    6.55
    Jonathan David
    6.54
    Zeki Çelik
    6.53
    Jérémie Boga
    6.47
    Arkadiusz Milik
    6.47
    Juan Cabal
    6.43
    Michele Di Gregorio
    6.42
    Bremer
    6.42
    Teun Koopmeiners
    6.39
    Arman Durmiši
    6.38
    Daniele Rugani
    6.3
    Augusto Owusu
    6.14
    Federico Gatti

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Chelsea
    Sơ đồ 4-4-2
    Juventus
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Robert Sánchez
    2
    Marco Palestra
    29
    Wesley Fofana
    4
    Tosin Adarabioyo
    21
    Jorrel Hato
    47
    Geovany Quenda
    25
    Moisés Caicedo
    32
    Mahdi Nicoll-Jazuli
    11
    Jamie Gittens
    18
    Danny Welbeck
    20
    João Pedro
    16
    Michele Di Gregorio
    15
    Pierre Kalulu
    4
    Federico Gatti
    6
    Lloyd Kelly
    2
    Zeki Çelik
    5
    Manuel Locatelli
    12
    Douglas Luiz
    27
    Andrea Cambiaso
    21
    Fabio Miretti
    13
    Jérémie Boga
    14
    Arkadiusz Milik
    Dự bị
    Chelsea
    7 Pedro Neto9 Liam Delap13 Mike Penders14 Dário Essugo15 Nicolas Jackson19 Mamadou Sarr28 Teddy Sharman-Lowe30 Aarón Anselmino31 Reggie Watson
    Juventus
    1 Mattia Perin3 Bremer8 Teun Koopmeiners10 Kenan Yıldız11 Edon Zhegrova23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani29 Arthur Melo30 Jonathan David

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 68: Edon Zhegrova lập công cho Juventus (kiến tạo: Kenan Yıldız)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Chelsea · 1 thắng2 hòaJuventus · 2 thắng
    24/11/2021
    Chelsea
    4 - 0
    Juventus
    CHE
    30/09/2021
    Juventus
    1 - 0
    Chelsea
    JUV
    21/11/2012
    Juventus
    3 - 0
    Chelsea
    JUV
    20/09/2012
    Chelsea
    2 - 2
    Juventus
    Hòa
    11/03/2009
    Juventus
    2 - 2
    Chelsea
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Chelsea
    5 trận gần nhất
    BBTHB
    Juventus
    5 trận gần nhất
    TTTHH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Chelsea 0-1 Juventus: Edon Zhegrova tỏa sáng, Juventus giành trọn 3 điểm
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