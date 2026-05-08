Thống kê trận đấu Chelsea 0-1 Juventus: Edon Zhegrova tỏa sáng, Juventus giành trọn 3 điểm

Juventus vượt qua Chelsea với tỷ số 1-0. Mattia Perin là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.38. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.