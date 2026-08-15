Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
45'
Jon Aramburu
Real Sociedad
47'
João Pedro — kiến tạo Reece James
Chelsea
77'
João Pedro — kiến tạo Malo Gusto
Chelsea
Đồ thị diễn biến
ChelseaHT 45'Real Sociedad
Thống kê trận đấu
ChelseaThống kêReal Sociedad
Chelsea kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
João Pedro
Chelsea
2 bàn
Morgan Rogers
Chelsea
1 bàn
Jon Aramburu
Real Sociedad
1 bàn
Reece James
Chelsea
1 kiến tạo · điểm 7.24
Malo Gusto
Chelsea
1 kiến tạo · điểm 6.98
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Real Sociedad
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Chelsea
8 Enzo Fernández11 Jamie Gittens14 Dário Essugo21 Jorrel Hato27 Malo Gusto29 Pep Chavarría34 Josh Acheampong39 Mike Penders41 Estêvão
Real Sociedad
3 Aihen Muñoz5 Igor Zubeldia8 Beñat Turrientes10 Mikel Oyarzabal13 Unai Marrero15 Pablo Marín21 Arsen Zakharyan22 Mikel Goti33 Iñaki Rupérez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: Morgan Rogers lập công cho Chelsea
Phút 45: Jon Aramburu lập công cho Real Sociedad
Phút 47: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Reece James )
Phút 77: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Malo Gusto)
Phong độ & thống kê mùa giải
Chelsea
5 trận gần nhất
THTBB
Real Sociedad
5 trận gần nhất
BHBHH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)