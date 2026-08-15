Thống kê trận đấu Chelsea 3-1 Real Sociedad: João Pedro tỏa sáng, Chelsea giành trọn 3 điểm

Chelsea vượt qua Real Sociedad với tỷ số 3-1. João Pedro là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.