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    Thống kê trận đấu Chelsea 3-1 Real Sociedad: João Pedro tỏa sáng, Chelsea giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn15/08/2026 21:56

    Chelsea vượt qua Real Sociedad với tỷ số 3-1. João Pedro là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.53. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    11'
    Morgan Rogers
    Chelsea
    45'
    Jon Aramburu
    Real Sociedad
    47'
    João Pedro — kiến tạo Reece James 
    Chelsea
    77'
    João Pedro — kiến tạo Malo Gusto
    Chelsea
    Đồ thị diễn biến
    ChelseaHT 45'Real Sociedad

    Thống kê trận đấu

    ChelseaThống kêReal Sociedad
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    15
    Dứt điểm
    16
    5
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    2
    5
    Phạm lỗi
    12
    3
    Thủ môn cứu thua
    2
    Chelsea kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    João Pedro
    João Pedro
    Chelsea
    2 bàn
    Morgan Rogers
    Morgan Rogers
    Chelsea
    1 bàn
    Jon Aramburu
    Jon Aramburu
    Real Sociedad
    1 bàn
    Reece James
    Reece James
    Chelsea
    1 kiến tạo · điểm 7.24
    Malo Gusto
    Malo Gusto
    Chelsea
    1 kiến tạo · điểm 6.98

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Chelsea
    8.53
    João PedroMOTM2 bàn
    7.25
    Morgan Rogers1 bàn
    7.24
    Reece James1 KT
    7.06
    Pedro Neto
    6.98
    Malo Gusto1 KT
    6.94
    Enzo Fernández
    6.94
    Pep Chavarría
    6.83
    Moisés Caicedo
    6.82
    Cole Palmer
    6.78
    Wesley Fofana
    6.71
    Robert Sánchez
    6.54
    Mike Penders
    6.52
    Jamie Gittens
    6.5
    Roméo Lavia
    6.46
    Maxence Lacroix
    6.42
    Jorrel Hato
    6.39
    Josh Acheampong
    6.34
    Levi Colwill
    6.33
    Marco Palestra
    6.28
    Estêvão
    Real Sociedad
    6.92
    Luka Sucic
    6.92
    Alex Marchal
    6.79
    Orri Óskarsson
    6.74
    Jon Martín
    6.67
    Carlos Soler
    6.67
    Arsen Zakharyan
    6.64
    Luken Beitia
    6.62
    Yangel Herrera
    6.61
    Jon Aramburu1 bàn
    6.52
    Ander Barrenetxea
    6.51
    Aihen Muñoz
    6.51
    Beñat Turrientes
    6.5
    Mikel Oyarzabal
    6.5
    Pablo Marín
    6.48
    Takefusa Kubo
    6.46
    Sergio Gómez
    6.28
    Igor Zubeldia
    6.09
    Álex Remiro

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Chelsea
    Sơ đồ 3-4-3
    Real Sociedad
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Robert Sánchez
    3
    Wesley Fofana
    5
    Maxence Lacroix
    6
    Levi Colwill
    7
    Pedro Neto
    24
    Reece James
    25
    Moisés Caicedo
    2
    Marco Palestra
    10
    Cole Palmer
    20
    João Pedro
    17
    Morgan Rogers
    1
    Álex Remiro
    2
    Jon Aramburu
    31
    Jon Martín
    37
    Luken Beitia
    17
    Sergio Gómez
    24
    Luka Sucic
    12
    Yangel Herrera
    14
    Takefusa Kubo
    18
    Carlos Soler
    7
    Ander Barrenetxea
    9
    Orri Óskarsson
    Dự bị
    Chelsea
    8 Enzo Fernández11 Jamie Gittens14 Dário Essugo21 Jorrel Hato27 Malo Gusto29 Pep Chavarría34 Josh Acheampong39 Mike Penders41 Estêvão
    Real Sociedad
    3 Aihen Muñoz5 Igor Zubeldia8 Beñat Turrientes10 Mikel Oyarzabal13 Unai Marrero15 Pablo Marín21 Arsen Zakharyan22 Mikel Goti33 Iñaki Rupérez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: Morgan Rogers lập công cho Chelsea
    Phút 45: Jon Aramburu lập công cho Real Sociedad
    Phút 47: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Reece James )
    Phút 77: João Pedro lập công cho Chelsea (kiến tạo: Malo Gusto)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Chelsea
    5 trận gần nhất
    THTBB
    Real Sociedad
    5 trận gần nhất
    BHBHH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Chelsea 3-1 Real Sociedad: João Pedro tỏa sáng, Chelsea giành trọn 3 điểm
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