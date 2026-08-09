Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
22'
M. Godden — kiến tạo S. Carey
Charlton
24'
S. Carey — kiến tạo N. Chalobah
Charlton
37'
T. Campbell — kiến tạo C. Coventry
Charlton
55'
G. Miller — kiến tạo J. Tomlinson
Cheltenham
Đồ thị diễn biến
CheltenhamHT 45'Charlton
Thống kê trận đấu
CheltenhamThống kêCharlton
Charlton vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sonny Carey
Charlton
1 bàn · 1 kiến tạo
Tyreece Campbell
Charlton
1 bàn
George Miller
Cheltenham
1 bàn
Matt Godden
Charlton
1 bàn
Nathaniel Chalobah
Charlton
1 kiến tạo · điểm 7.6
Conor Coventry
Charlton
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Charlton
7.9
Sonny CareyMOTM1 bàn · 1 KT
7.6
Nathaniel Chalobah1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cheltenham
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Steve Cotterill
Charlton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nathan Jones
Dự bị
Cheltenham
31 Mamadou Diallo23 Wyll Stanway35 Mark Barber14 Ryan Broom33 Freddie Willcox32 Sopuruchukwu Obieri20 Favour Onukwuli9 Kirsten Otchere11 Jake Bickerstaff
Charlton
21 Tiernan Brooks32 Alan Nwamba18 Ivan Mesík28 Collins Sichenje10 Greg Docherty8 Harvey Knibbs26 Joe Rankin-Costello19 Millenic Alli11 Miles Leaburn
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 22: M. Godden lập công cho Charlton (kiến tạo: S. Carey)
Phút 24: S. Carey lập công cho Charlton (kiến tạo: N. Chalobah)
Phút 37: T. Campbell lập công cho Charlton (kiến tạo: C. Coventry)
Phút 55: G. Miller lập công cho Cheltenham (kiến tạo: J. Tomlinson)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Cheltenham · 1 thắng2 hòaCharlton · 2 thắng
06/03/2024
Cheltenham
1 - 3
Charlton
CHA
29/11/2023
Charlton
2 - 1
Cheltenham
CHA
07/05/2023
Cheltenham
2 - 2
Charlton
Hòa
03/12/2022
Charlton
0 - 1
Cheltenham
CHE
15/01/2022
Cheltenham
1 - 1
Charlton
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Cheltenham
5 trận gần nhất
BBTB
Charlton
5 trận gần nhất
TBTBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)