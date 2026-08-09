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    Thống kê trận đấu Cheltenham 1-3 Charlton: T. Campbell tỏa sáng, Charlton giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn09/08/2026 01:24

    Charlton vượt qua Cheltenham với tỷ số 3-1. Sonny Carey là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    22'
    M. Godden — kiến tạo S. Carey
    Charlton
    24'
    S. Carey — kiến tạo N. Chalobah
    Charlton
    37'
    T. Campbell — kiến tạo C. Coventry
    Charlton
    55'
    G. Miller — kiến tạo J. Tomlinson
    Cheltenham
    Thẻ phạt
    71'
    J. Tomlinson
    Cheltenham
    Đồ thị diễn biến
    CheltenhamHT 45'Charlton

    Thống kê trận đấu

    CheltenhamThống kêCharlton
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    7
    Dứt điểm
    17
    2
    Trúng đích
    9
    2
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    8
    2
    Việt vị
    2
    6
    Thủ môn cứu thua
    1
    Charlton vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sonny Carey
    Sonny Carey
    Charlton
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Tyreece Campbell
    Tyreece Campbell
    Charlton
    1 bàn
    George Miller
    George Miller
    Cheltenham
    1 bàn
    Matt Godden
    Matt Godden
    Charlton
    1 bàn
    Nathaniel Chalobah
    Nathaniel Chalobah
    Charlton
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Conor Coventry
    Conor Coventry
    Charlton
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cheltenham
    7.3
    George Miller1 bàn
    7
    Joe Day
    7
    Wyll Stanway
    6.7
    Ben Stevenson
    6.6
    Joseph Tomlinson1 KT
    6.5
    Ryan Broom
    6.5
    Favour Onukwuli
    6.5
    Jake Bickerstaff
    6.3
    Robbie Cundy
    6.3
    Shaun McWilliams
    6.2
    Jonathan Tomkinson
    6.2
    Pierce Sweeney
    6.2
    Jordan Shipley
    6.2
    Charlie McCann
    6.2
    Kirsten Otchere
    6
    George Nurse
    Charlton
    7.9
    Sonny CareyMOTM1 bàn · 1 KT
    7.6
    Nathaniel Chalobah1 KT
    7.6
    Tyreece Campbell1 bàn
    7.3
    Conor Coventry1 KT
    7.2
    William Mannion
    7.2
    Billy Koumetio
    7.2
    Matt Godden1 bàn
    7
    Lloyd Jones
    6.9
    Danny McNamara
    6.9
    Ivan Mesík
    6.9
    Miles Leaburn
    6.7
    Amari'i Bell
    6.7
    Karlan Grant
    6.7
    Collins Sichenje
    6.7
    Millenic Alli

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cheltenham
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Steve Cotterill
    Charlton
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nathan Jones
    1
    Joe Day
    3
    Jonathan Tomkinson
    5
    Robbie Cundy
    25
    Pierce Sweeney
    21
    George Nurse
    7
    Ben Stevenson
    26
    Jordan Shipley
    17
    Shaun McWilliams
    8
    Charlie McCann
    4
    Joseph Tomlinson
    10
    George Miller
    25
    William Mannion
    20
    Danny McNamara
    5
    Lloyd Jones
    12
    Billy Koumetio
    17
    Amari'i Bell
    6
    Conor Coventry
    15
    Nathaniel Chalobah
    7
    Tyreece Campbell
    14
    Sonny Carey
    9
    Karlan Grant
    24
    Matt Godden
    Dự bị
    Cheltenham
    31 Mamadou Diallo23 Wyll Stanway35 Mark Barber14 Ryan Broom33 Freddie Willcox32 Sopuruchukwu Obieri20 Favour Onukwuli9 Kirsten Otchere11 Jake Bickerstaff
    Charlton
    21 Tiernan Brooks32 Alan Nwamba18 Ivan Mesík28 Collins Sichenje10 Greg Docherty8 Harvey Knibbs26 Joe Rankin-Costello19 Millenic Alli11 Miles Leaburn

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 22: M. Godden lập công cho Charlton (kiến tạo: S. Carey)
    Phút 24: S. Carey lập công cho Charlton (kiến tạo: N. Chalobah)
    Phút 37: T. Campbell lập công cho Charlton (kiến tạo: C. Coventry)
    Phút 55: G. Miller lập công cho Cheltenham (kiến tạo: J. Tomlinson)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Cheltenham · 1 thắng2 hòaCharlton · 2 thắng
    06/03/2024
    Cheltenham
    1 - 3
    Charlton
    CHA
    29/11/2023
    Charlton
    2 - 1
    Cheltenham
    CHA
    07/05/2023
    Cheltenham
    2 - 2
    Charlton
    Hòa
    03/12/2022
    Charlton
    0 - 1
    Cheltenham
    CHE
    15/01/2022
    Cheltenham
    1 - 1
    Charlton
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cheltenham
    5 trận gần nhất
    BBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Charlton
    5 trận gần nhất
    TBTBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cheltenham 1-3 Charlton: T. Campbell tỏa sáng, Charlton giành chiến thắng, đi tiếp
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