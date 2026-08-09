Thống kê trận đấu Cheltenham 1-3 Charlton: T. Campbell tỏa sáng, Charlton giành chiến thắng, đi tiếp

Charlton vượt qua Cheltenham với tỷ số 3-1. Sonny Carey là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.