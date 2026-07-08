Thống kê trận đấu Chicago Fire 2-0 Necaxa: A. Gutman tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm

Chicago Fire vượt qua Necaxa với tỷ số 2-0. Jonathan Dean là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.