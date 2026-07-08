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    Thống kê trận đấu Chicago Fire 2-0 Necaxa: A. Gutman tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 09:36

    Chicago Fire vượt qua Necaxa với tỷ số 2-0. Jonathan Dean là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    31'
    J. Dean
    Chicago Fire
    70'
    A. Gutman — kiến tạo A. Saletros
    Chicago Fire
    Thẻ phạt
    23'
    R. Martinez
    Necaxa
    61'
    D. Leyva
    Necaxa
    62'
    M. Zaleta
    Necaxa
    Đồ thị diễn biến
    Chicago FireHT 45'Necaxa

    Thống kê trận đấu

    Chicago FireThống kêNecaxa
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    18
    Dứt điểm
    14
    7
    Trúng đích
    6
    5
    Phạt góc
    3
    13
    Phạm lỗi
    9
    2
    Việt vị
    0
    6
    Thủ môn cứu thua
    5

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Jonathan Dean
    Jonathan Dean
    Chicago Fire
    1 bàn
    Andrew Gutman
    Andrew Gutman
    Chicago Fire
    1 bàn
    Anton Salétros
    Anton Salétros
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Chris Brady
    Chris Brady
    Chicago Fire
    Điểm 7.7
    Dje Tah D
    Dje Tah D'Avilla
    Chicago Fire
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Chicago Fire
    8.3
    Jonathan DeanMOTM1 bàn
    8
    Andrew Gutman1 bàn
    7.7
    Chris Brady
    7.7
    Anton Salétros1 KT
    7.2
    Dje Tah D'Avilla
    7
    Sergio Oregel
    6.9
    Samuel Rogers
    6.9
    Puso Dithejane
    6.9
    Robin Lod
    6.6
    Jack Elliott
    6.6
    Jonathan Bamba
    6.5
    Mauricio Pineda
    6.3
    Maren Haile-Selassie
    6.2
    Robert Lewandowski
    5.9
    Philip Zinckernagel
    Necaxa
    7
    Agustín Oliveros
    7
    Javier Ruiz
    6.9
    Raúl Martínez
    6.9
    Juan Torres
    6.9
    Owen González
    6.7
    Kaiky Naves
    6.7
    Lorenzo Faravelli
    6.7
    Matías Espíndola
    6.6
    Mauro Zaleta
    6.3
    Luis Jimenez
    6.3
    Emilio Rodriguez
    6.3
    Danny Leyva
    6.3
    Julián Carranza
    6.3
    Rogelio Cortéz Pineda

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Chicago Fire
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena
    Necaxa
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Martin Varini
    1
    Chris Brady
    24
    Jonathan Dean
    5
    Samuel Rogers
    3
    Jack Elliott
    15
    Andrew Gutman
    35
    Sergio Oregel
    42
    Dje Tah D'Avilla
    6
    Anton Salétros
    11
    Philip Zinckernagel
    9
    Robert Lewandowski
    12
    Puso Dithejane
    12
    Luis Jimenez
    33
    Raúl Martínez
    5
    Kaiky Naves
    3
    Agustín Oliveros
    99
    Emilio Rodriguez
    6
    Danny Leyva
    8
    Lorenzo Faravelli
    14
    Mauro Zaleta
    11
    Juan Torres
    9
    Julián Carranza
    10
    Javier Ruiz
    Dự bị
    Chicago Fire
    44 Josh Cohen25 Jeff Gal2 Leonardo Barroso14 Viktor Radojević38 Christopher Cupps17 Robin Lod37 Robert Turdean7 Maren Haile-Selassie22 Mauricio Pineda
    Necaxa
    1 Christopher Andrade181 Javier Orantes4 Alexis Peña88 Carlos Vargas20 Francisco Méndez2 Emilio Martinez13 Owen González17 Rogelio Cortéz Pineda16 Pedro Pedraza

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: J. Dean lập công cho Chicago Fire
    Phút 70: A. Gutman lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Saletros)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Chicago Fire
    5 trận gần nhất
    TTBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Necaxa
    5 trận gần nhất
    BBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2F. ViñasF. ViñasToluca1 bàn
    3HelinhoHelinhoToluca1 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati1 bàn
    5H. CuypersH. CuypersMonterrey1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC1 kiến tạo
    5S. MooreS. MooreFC Dallas1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Chicago Fire 2-0 Necaxa: A. Gutman tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm
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