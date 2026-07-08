Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
70'
A. Gutman — kiến tạo A. Saletros
Chicago Fire
Đồ thị diễn biến
Chicago FireHT 45'Necaxa
Thống kê trận đấu
Chicago FireThống kêNecaxa
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Jonathan Dean
Chicago Fire
1 bàn
Andrew Gutman
Chicago Fire
1 bàn
Anton Salétros
Chicago Fire
1 kiến tạo · điểm 7.7
Chris Brady
Chicago Fire
Điểm 7.7
Dje Tah D'Avilla
Chicago Fire
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Chicago Fire
8.3
Jonathan DeanMOTM1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena
Necaxa
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Martin Varini
Dự bị
Chicago Fire
44 Josh Cohen25 Jeff Gal2 Leonardo Barroso14 Viktor Radojević38 Christopher Cupps17 Robin Lod37 Robert Turdean7 Maren Haile-Selassie22 Mauricio Pineda
Necaxa
1 Christopher Andrade181 Javier Orantes4 Alexis Peña88 Carlos Vargas20 Francisco Méndez2 Emilio Martinez13 Owen González17 Rogelio Cortéz Pineda16 Pedro Pedraza
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: J. Dean lập công cho Chicago Fire
Phút 70: A. Gutman lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Saletros)
Phong độ & thống kê mùa giải
Chicago Fire
5 trận gần nhất
TTBBT
Necaxa
5 trận gần nhất
BBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)