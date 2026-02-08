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    Thống kê trận đấu Chicago Fire 2-1 Charlotte: Chicago Fire ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn02/08/2026 09:39

    Chicago Fire đã ngược dòng đánh bại Charlotte 2-1. Robert Lewandowski là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.07. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    18'
    Pep Biel — kiến tạo Idan Toklomati
    Charlotte
    20'
    Robert Lewandowski — kiến tạo Philip Zinckernagel
    Chicago Fire
    68'
    Robert Lewandowski — kiến tạo Robin Lod
    Chicago Fire
    Thẻ phạt
    10'
    Anton Salétros
    Chicago Fire
    59'
    Joel Waterman
    Chicago Fire
    90+5'
    Robert Lewandowski
    Chicago Fire
    Đồ thị diễn biến
    Chicago FireHT 45'Charlotte

    Thống kê trận đấu

    Chicago FireThống kêCharlotte
    46%
    Kiểm soát bóng
    54%
    14
    Dứt điểm
    14
    5
    Trúng đích
    1
    8
    Phạt góc
    6
    8
    Phạm lỗi
    7
    3
    Việt vị
    3
    0
    Thủ môn cứu thua
    3
    Chicago Fire vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski
    Chicago Fire
    2 bàn
    Pep Biel
    Pep Biel
    Charlotte
    1 bàn
    Philip Zinckernagel
    Philip Zinckernagel
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 8.18
    Robin Lod
    Robin Lod
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 7.25
    Idan Toklomati
    Idan Toklomati
    Charlotte
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Luca de la Torre
    Luca de la Torre
    Charlotte
    Điểm 7.21

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Chicago Fire
    9.07
    Robert LewandowskiMOTM2 bàn
    8.18
    Philip Zinckernagel1 KT
    7.25
    Robin Lod1 KT
    6.93
    Leonardo Barroso
    6.91
    Djé D'Avilla
    6.85
    Anton Salétros
    6.85
    Puso Dithejane
    6.79
    Jonathan Bamba
    6.76
    Jack Elliott
    6.76
    Andrew Gutman
    6.72
    Joel Waterman
    6.54
    Maren Haile-Selassie
    6.46
    Mauricio Pineda
    6.4
    Chris Brady
    Charlotte
    7.74
    Pep Biel1 bàn
    7.21
    Luca de la Torre
    7.2
    Idan Toklomati1 KT
    6.95
    Ashley Westwood
    6.86
    Kristijan Kahlina
    6.86
    Agyemang Morrison
    6.7
    Nathan Byrne
    6.62
    Henry Kessler
    6.51
    Harry Toffolo
    6.5
    Archie Goodwin
    6.5
    Rodolfo Aloko
    6.38
    David Schnegg
    6.37
    Djibril Diani
    6.35
    Brandt Bronico
    6.24
    Liel Abada

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Chicago Fire
    Sơ đồ 4-4-2
    Charlotte
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Chris Brady
    2
    Leonardo Barroso
    16
    Joel Waterman
    3
    Jack Elliott
    15
    Andrew Gutman
    11
    Philip Zinckernagel
    42
    Djé D'Avilla
    6
    Anton Salétros
    19
    Jonathan Bamba
    9
    Robert Lewandowski
    17
    Robin Lod
    1
    Kristijan Kahlina
    14
    Nathan Byrne
    44
    Agyemang Morrison
    22
    Henry Kessler
    15
    Harry Toffolo
    17
    Luca de la Torre
    8
    Ashley Westwood
    28
    Djibril Diani
    16
    Pep Biel
    9
    Idan Toklomati
    11
    Liel Abada
    Dự bị
    Chicago Fire
    5 Sam Rogers7 Maren Haile-Selassie12 Puso Dithejane14 Viktor Radojević20 Jason Shokalook22 Mauricio Pineda24 Jonathan Dean35 Sergio Oregel44 Josh Cohen
    Charlotte
    4 Andrew Privett7 Archie Goodwin13 Brandt Bronico20 Baye Coulibaly21 Tyler Miller23 David Schnegg25 Tyger Smalls35 Will Cleary37 Rodolfo Aloko

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: Pep Biel lập công cho Charlotte (kiến tạo: Idan Toklomati)
    Phút 20: Robert Lewandowski lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: Philip Zinckernagel)
    Phút 68: Robert Lewandowski lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: Robin Lod)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Chicago Fire · 2 thắng0 hòaCharlotte · 2 thắng
    29/06/2025
    Chicago Fire
    3 - 2
    Charlotte
    CF
    18/05/2025
    Charlotte
    1 - 4
    Chicago Fire
    CF
    03/10/2024
    Charlotte
    4 - 3
    Chicago Fire
    CHA
    16/05/2024
    Chicago Fire
    0 - 1
    Charlotte
    CHA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Chicago Fire
    5 trận gần nhất
    TBBTT
    17
    Trận
    9-2-6
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.9)
    23
    Thủng lưới
    Charlotte
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    18
    Trận
    7-4-7
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.6)
    27
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC181242+2140TTTBH
    2Inter Miami181152+1338TTTTH
    3New England17935+730TBHTH
    4Chicago Fire17926+929TTBBT
    5New York City18756+726HBTTH
    6Charlotte18747+225TTHTB
    7New York RB18747-1025HTBBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5Preston JuddPreston JuddSJ Earthquakes11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire9 kiến tạo
    2Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    3EvanderEvanderCincinnati8 kiến tạo
    4Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Chicago Fire 2-1 Charlotte: Chicago Fire ngược dòng ngoạn mục
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