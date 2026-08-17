Tin mới

    Thống kê trận đấu Chicago Fire 2-1 Portland Timbers: D. D'Avilla tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn17/08/2026 07:05

    Chicago Fire vượt qua Portland Timbers với tỷ số 2-1. Dje Tah D'Avilla là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    9'
    R. Lod — kiến tạo A. Gutman
    Chicago Fire
    14'
    D. D'Avilla — kiến tạo M. Haile-Selassie
    Chicago Fire
    85'
    F. Surman — kiến tạo B. Bye
    Portland Timbers
    Thẻ phạt
    51'
    B. Bye
    Portland Timbers
    57'
    R. Lod
    Chicago Fire
    79'
    A. Saletros
    Chicago Fire
    90+4'
    V. Janssen
    Portland Timbers
    Đồ thị diễn biến
    Chicago FireHT 45'Portland Timbers

    Thống kê trận đấu

    Chicago FireThống kêPortland Timbers
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    8
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    2
    0
    Phạt góc
    4
    15
    Phạm lỗi
    5
    2
    Việt vị
    2
    1
    Thủ môn cứu thua
    2
    Portland Timbers kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Portland Timbers lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Dje Tah D
    Dje Tah D'Avilla
    Chicago Fire
    1 bàn
    Robin Lod
    Robin Lod
    Chicago Fire
    1 bàn
    Finn Surman
    Finn Surman
    Portland Timbers
    1 bàn
    Andrew Gutman
    Andrew Gutman
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Brandon Bye
    Brandon Bye
    Portland Timbers
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Maren Haile-Selassie
    Maren Haile-Selassie
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 6.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Chicago Fire
    8.3
    Dje Tah D'AvillaMOTM1 bàn
    7.9
    Robin Lod1 bàn
    7.5
    Leonardo Barroso
    6.9
    Jack Elliott
    6.9
    Andrew Gutman1 KT
    6.9
    Puso Dithejane
    6.9
    Jonathan Bamba
    6.6
    Chris Brady
    6.6
    Samuel Rogers
    6.6
    Robert Lewandowski
    6.5
    Anton Salétros
    6.5
    Jonathan Dean
    6.3
    Philip Zinckernagel
    6.3
    Maren Haile-Selassie1 KT
    Portland Timbers
    7.3
    Finn Surman1 bàn
    7.3
    David Pereira Da Costa
    7.2
    Kamal Miller
    7.2
    Diego Chará
    6.9
    Kevin Kelsy
    6.9
    Joao Ortíz
    6.7
    Vincent Janssen
    6.6
    Brandon Bye1 KT
    6.5
    Jímer Fory
    6.3
    Kristoffer Velde
    6.3
    José Caicedo
    6.2
    James Pantemis
    6.2
    Cole Bassett
    6.2
    Ariel Lassiter
    5.6
    Antony Alves

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Chicago Fire
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Barcena
    Portland Timbers
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jack Cassidy
    1
    Chris Brady
    2
    Leonardo Barroso
    5
    Samuel Rogers
    3
    Jack Elliott
    15
    Andrew Gutman
    6
    Anton Salétros
    42
    Dje Tah D'Avilla
    11
    Philip Zinckernagel
    17
    Robin Lod
    7
    Maren Haile-Selassie
    9
    Robert Lewandowski
    41
    James Pantemis
    5
    Brandon Bye
    20
    Finn Surman
    4
    Kamal Miller
    27
    Jímer Fory
    21
    Diego Chará
    10
    David Pereira Da Costa
    99
    Kristoffer Velde
    17
    Cole Bassett
    11
    Antony Alves
    19
    Kevin Kelsy
    Dự bị
    Chicago Fire
    19 Jonathan Bamba44 Josh Cohen16 Joel Waterman14 Viktor Radojević24 Jonathan Dean38 Christopher Cupps22 Mauricio Pineda29 David Poreba12 Puso Dithejane
    Portland Timbers
    25 Trey Muse18 Zac McGraw15 Eric Miller30 José Caicedo80 Joao Ortíz7 Ariel Lassiter88 Gage Guerra22 Omir Fernandez14 Vincent Janssen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: R. Lod lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Gutman)
    Phút 14: D. D'Avilla lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: M. Haile-Selassie)
    Phút 85: F. Surman lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: B. Bye)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Chicago Fire · 2 thắng1 hòaPortland Timbers · 2 thắng
    15/02/2026
    Chicago Fire
    3 - 4
    Portland Timbers
    PT
    09/02/2025
    Portland Timbers
    0 - 0
    Chicago Fire
    Hòa
    18/02/2024
    Portland Timbers
    1 - 2
    Chicago Fire
    CF
    22/06/2023
    Portland Timbers
    1 - 2
    Chicago Fire
    CF
    15/08/2019
    Portland Timbers
    3 - 2
    Chicago Fire
    PT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Chicago Fire
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    17
    Trận
    9-2-6
    T-H-B
    32
    Ghi (TB 1.9)
    23
    Thủng lưới
    Portland Timbers
    5 trận gần nhất
    BTBTT
    18
    Trận
    7-3-8
    T-H-B
    33
    Ghi (TB 1.8)
    33
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Houston Dynamo191126+435TTTTH
    2Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    3Los Angeles FC201046+1534BHTTT
    9Minnesota United FC19676-525HHHBH
    10Portland Timbers18738024TTHTB
    11Seattle Sounders17737-224BBBBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Chicago Fire 2-1 Portland Timbers: D. D'Avilla tỏa sáng, Chicago Fire giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO