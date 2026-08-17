Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
9'
R. Lod — kiến tạo A. Gutman
Chicago Fire
14'
D. D'Avilla — kiến tạo M. Haile-Selassie
Chicago Fire
85'
F. Surman — kiến tạo B. Bye
Portland Timbers
Thẻ phạt
90+4'
V. Janssen
Portland Timbers
Đồ thị diễn biến
Chicago FireHT 45'Portland Timbers
Thống kê trận đấu
Chicago FireThống kêPortland Timbers
Portland Timbers kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Portland Timbers lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Dje Tah D'Avilla
Chicago Fire
1 bàn
Robin Lod
Chicago Fire
1 bàn
Finn Surman
Portland Timbers
1 bàn
Andrew Gutman
Chicago Fire
1 kiến tạo · điểm 6.9
Brandon Bye
Portland Timbers
1 kiến tạo · điểm 6.6
Maren Haile-Selassie
Chicago Fire
1 kiến tạo · điểm 6.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Chicago Fire
8.3
Dje Tah D'AvillaMOTM1 bàn
6.3
Maren Haile-Selassie1 KT
Portland Timbers
7.3
David Pereira Da Costa
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Chicago Fire
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mario Barcena
Portland Timbers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jack Cassidy
Dự bị
Chicago Fire
19 Jonathan Bamba44 Josh Cohen16 Joel Waterman14 Viktor Radojević24 Jonathan Dean38 Christopher Cupps22 Mauricio Pineda29 David Poreba12 Puso Dithejane
Portland Timbers
25 Trey Muse18 Zac McGraw15 Eric Miller30 José Caicedo80 Joao Ortíz7 Ariel Lassiter88 Gage Guerra22 Omir Fernandez14 Vincent Janssen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: R. Lod lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Gutman)
Phút 14: D. D'Avilla lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: M. Haile-Selassie)
Phút 85: F. Surman lập công cho Portland Timbers (kiến tạo: B. Bye)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Chicago Fire · 2 thắng1 hòaPortland Timbers · 2 thắng
15/02/2026
Chicago Fire
3 - 4
Portland Timbers
PT
09/02/2025
Portland Timbers
0 - 0
Chicago Fire
Hòa
18/02/2024
Portland Timbers
1 - 2
Chicago Fire
CF
22/06/2023
Portland Timbers
1 - 2
Chicago Fire
CF
15/08/2019
Portland Timbers
3 - 2
Chicago Fire
PT
Phong độ & thống kê mùa giải
Chicago Fire
5 trận gần nhất
TTTTT
Portland Timbers
5 trận gần nhất
BTBTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|2
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|3
|Los Angeles FC
|20
|10
|4
|6
|+15
|34
|BHTTT
|…
|9
|Minnesota United FC
|19
|6
|7
|6
|-5
|25
|HHHBH
|10
|Portland Timbers
|18
|7
|3
|8
|0
|24
|TTHTB
|11
|Seattle Sounders
|17
|7
|3
|7
|-2
|24
|BBBBB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)