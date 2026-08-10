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    Thống kê trận đấu Chicago Fire 3-1 Santos Laguna: Chicago Fire ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn10/08/2026 09:11

    Chicago Fire đã ngược dòng đánh bại Santos Laguna 3-1. Philip Zinckernagel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    20'
    E. Bullaude
    Santos Laguna
    72'
    P. Zinckernagel
    Chicago Fire
    90'
    R. Lod — kiến tạo A. Saletros
    Chicago Fire
    90+3'
    R. Lewandowski
    Chicago Fire
    Thẻ phạt
    28'
    S. Mariscal Murra
    Santos Laguna
    54'
    E. Bullaude
    Santos Laguna
    78'
    J. Abella
    Santos Laguna
    78'
    J. Elliott
    Chicago Fire
    90+5'
    J. Waterman
    Chicago Fire
    Đồ thị diễn biến
    Chicago FireHT 45'Santos Laguna

    Thống kê trận đấu

    Chicago FireThống kêSantos Laguna
    66%
    Kiểm soát bóng
    34%
    22
    Dứt điểm
    8
    4
    Trúng đích
    3
    7
    Phạt góc
    2
    11
    Phạm lỗi
    11
    2
    Việt vị
    4
    2
    Thủ môn cứu thua
    3
    Chicago Fire kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Philip Zinckernagel
    Philip Zinckernagel
    Chicago Fire
    1 bàn
    Robin Lod
    Robin Lod
    Chicago Fire
    1 bàn
    Ezequiel Bullaude
    Ezequiel Bullaude
    Santos Laguna
    1 bàn
    Anton Salétros
    Anton Salétros
    Chicago Fire
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Joel Waterman
    Joel Waterman
    Chicago Fire
    Điểm 7.3
    Puso Dithejane
    Puso Dithejane
    Chicago Fire
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Chicago Fire
    8
    Philip ZinckernagelMOTM1 bàn
    7.9
    Anton Salétros1 KT
    7.3
    Joel Waterman
    7.3
    Puso Dithejane
    7.2
    Maren Haile-Selassie
    7
    Robin Lod1 bàn
    6.9
    Andrew Gutman
    6.9
    Sergio Oregel
    6.7
    Jack Elliott
    6.3
    Leonardo Barroso
    6.3
    Viktor Radojević
    6.3
    Mauricio Pineda
    6.3
    Robert Turdean
    6.3
    Robert Lewandowski
    6.3
    Jonathan Bamba
    6.2
    Chris Brady
    Santos Laguna
    7.2
    Salvador Mariscal
    7.2
    Fran Villalba
    6.9
    Aldo Lopez Vargas
    6.9
    Ezequiel Bullaude1 bàn
    6.7
    Magnus López
    6.5
    Efrain Orona
    6.5
    Eduardo Aguirre
    6.5
    Javier Güemez
    6.3
    Mauricio Cuevas
    6.3
    Diego González
    6.3
    Lucas Di Yorio
    6.2
    Felipe Sánchez
    6.2
    Emmanuel Echeverría
    6.2
    José Abella
    6.2
    Diego Medina
    6
    Carlos Acevedo

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Chicago Fire
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena
    Santos Laguna
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paiva Renato
    1
    Chris Brady
    2
    Leonardo Barroso
    16
    Joel Waterman
    3
    Jack Elliott
    14
    Viktor Radojević
    6
    Anton Salétros
    22
    Mauricio Pineda
    37
    Robert Turdean
    7
    Maren Haile-Selassie
    9
    Robert Lewandowski
    19
    Jonathan Bamba
    1
    Carlos Acevedo
    3
    Mauricio Cuevas
    14
    Efrain Orona
    25
    Felipe Sánchez
    17
    Emmanuel Echeverría
    8
    Salvador Mariscal
    5
    Aldo Lopez Vargas
    7
    Diego González
    21
    Fran Villalba
    10
    Ezequiel Bullaude
    19
    Eduardo Aguirre
    Dự bị
    Chicago Fire
    25 Jeff Gal44 Josh Cohen24 Jonathan Dean5 Samuel Rogers15 Andrew Gutman38 Christopher Cupps35 Sergio Oregel42 Dje Tah D'Avilla12 Puso Dithejane
    Santos Laguna
    33 Hector Holguin181 Sergio Barajas18 Franco Pardo22 Kevin Picon4 José Abella11 Carlos Gruezo15 Joshua Mancha77 Kevin Palacios6 Javier Güemez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 20: E. Bullaude lập công cho Santos Laguna
    Phút 72: P. Zinckernagel lập công cho Chicago Fire
    Phút 90: R. Lod lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Saletros)
    Phút 93: R. Lewandowski lập công cho Chicago Fire

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Chicago Fire
    5 trận gần nhất
    TTTBB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Santos Laguna
    5 trận gần nhất
    BBBBB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    3Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    4Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    5K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Chicago Fire 3-1 Santos Laguna: Chicago Fire ngược dòng ngoạn mục
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