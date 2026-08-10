Thống kê trận đấu Chicago Fire 3-1 Santos Laguna: Chicago Fire ngược dòng ngoạn mục

Chicago Fire đã ngược dòng đánh bại Santos Laguna 3-1. Philip Zinckernagel là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.