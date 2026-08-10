Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
72'
P. Zinckernagel
Chicago Fire
90'
R. Lod — kiến tạo A. Saletros
Chicago Fire
90+3'
R. Lewandowski
Chicago Fire
Thẻ phạt
28'
S. Mariscal Murra
Santos Laguna
Đồ thị diễn biến
Chicago FireHT 45'Santos Laguna
Thống kê trận đấu
Chicago FireThống kêSantos Laguna
Chicago Fire kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Philip Zinckernagel
Chicago Fire
1 bàn
Robin Lod
Chicago Fire
1 bàn
Ezequiel Bullaude
Santos Laguna
1 bàn
Anton Salétros
Chicago Fire
1 kiến tạo · điểm 7.9
Joel Waterman
Chicago Fire
Điểm 7.3
Puso Dithejane
Chicago Fire
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Chicago Fire
8
Philip ZinckernagelMOTM1 bàn
Santos Laguna
6.9
Ezequiel Bullaude1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Chicago Fire
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mario Barcena
Santos Laguna
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Paiva Renato
Dự bị
Chicago Fire
25 Jeff Gal44 Josh Cohen24 Jonathan Dean5 Samuel Rogers15 Andrew Gutman38 Christopher Cupps35 Sergio Oregel42 Dje Tah D'Avilla12 Puso Dithejane
Santos Laguna
33 Hector Holguin181 Sergio Barajas18 Franco Pardo22 Kevin Picon4 José Abella11 Carlos Gruezo15 Joshua Mancha77 Kevin Palacios6 Javier Güemez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 20: E. Bullaude lập công cho Santos Laguna
Phút 72: P. Zinckernagel lập công cho Chicago Fire
Phút 90: R. Lod lập công cho Chicago Fire (kiến tạo: A. Saletros)
Phút 93: R. Lewandowski lập công cho Chicago Fire
Phong độ & thống kê mùa giải
Chicago Fire
5 trận gần nhất
TTTBB
Santos Laguna
5 trận gần nhất
BBBBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)