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    Thống kê trận đấu Club America 3-1 Portland Timbers: O. Perea tỏa sáng, Club America giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn10/08/2026 11:22

    Club America vượt qua Portland Timbers với tỷ số 3-1. Isaías Violante là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    6'
    B. Rodriguez
    Club America
    20'
    K. Velde
    Portland Timbers
    63'
    I. Violante
    Club America
    88'
    O. Perea
    Club America
    Thẻ phạt
    30'
    R. Juarez
    Club America
    39'
    D. Chara
    Portland Timbers
    58'
    J. Fory
    Portland Timbers
    67'
    B. Bye
    Portland Timbers
    70'
    D. Espinoza
    Club America
    77'
    M. Vazquez
    Club America
    79'
    A. Cervantes
    Club America
    90'
    K. Velde
    Portland Timbers
    Đồ thị diễn biến
    Club AmericaHT 45'Portland Timbers

    Thống kê trận đấu

    Club AmericaThống kêPortland Timbers
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    15
    Dứt điểm
    10
    5
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    4
    24
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    3
    3
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Isaías Violante
    Isaías Violante
    Club America
    1 bàn
    Brian Rodríguez
    Brian Rodríguez
    Club America
    1 bàn
    Óscar Perea
    Óscar Perea
    Club America
    1 bàn
    Kristoffer Velde
    Kristoffer Velde
    Portland Timbers
    1 bàn
    Alan Cervantes
    Alan Cervantes
    Club America
    Điểm 7.3
    Israel Reyes
    Israel Reyes
    Club America
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Club America
    7.9
    Isaías ViolanteMOTM1 bàn
    7.9
    Brian RodríguezMOTM1 bàn
    7.9
    Óscar PereaMOTM1 bàn
    7.3
    Alan Cervantes
    7.2
    Israel Reyes
    6.9
    Dagoberto Espinoza
    6.7
    Raphael Veiga
    6.6
    Miguel Vazquez
    6.6
    Kevin Álvarez
    6.5
    Erick Sánchez
    6.5
    Ícaro
    6.3
    Alejandro Cardenas
    6.3
    Henry Martín
    6.2
    Cristián Borja
    6
    Ramón Juárez
    5.9
    Rodolfo Cota
    Portland Timbers
    7.3
    Kristoffer Velde1 bàn
    7.2
    Diego Chará
    6.6
    Vincent Janssen
    6.5
    Kevin Kelsy
    6.5
    Antony Alves
    6.3
    Cole Bassett
    6.3
    Ariel Lassiter
    6.3
    David Pereira Da Costa
    6
    Brandon Bye
    6
    Kamal Miller
    6
    Jímer Fory
    5.6
    Finn Surman
    5.3
    Trey Muse

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Club America
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Guillermo Almada Alves Jorge
    Portland Timbers
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marti Cifuentes
    30
    Rodolfo Cota
    34
    Dagoberto Espinoza
    29
    Ramón Juárez
    32
    Miguel Vazquez
    5
    Kevin Álvarez
    3
    Israel Reyes
    13
    Alan Cervantes
    12
    Isaías Violante
    23
    Raphael Veiga
    7
    Brian Rodríguez
    189
    Alejandro Cardenas
    25
    Trey Muse
    5
    Brandon Bye
    20
    Finn Surman
    4
    Kamal Miller
    27
    Jímer Fory
    17
    Cole Bassett
    21
    Diego Chará
    7
    Ariel Lassiter
    10
    David Pereira Da Costa
    99
    Kristoffer Velde
    19
    Kevin Kelsy
    Dự bị
    Club America
    21 Fernando Tapia4 Sebastián Cáceres26 Cristián Borja2 Emilio Lara28 Erick Sánchez27 Ícaro20 Alexis Gutiérrez186 Osvaldo Arriaga9 Henry Martín
    Portland Timbers
    26 Hunter Sulte15 Eric Miller16 Sawyer Jura18 Zac McGraw30 José Caicedo80 Joao Ortíz11 Antony Alves22 Omir Fernandez14 Vincent Janssen

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: B. Rodriguez lập công cho Club America
    Phút 20: K. Velde lập công cho Portland Timbers
    Phút 63: I. Violante lập công cho Club America
    Phút 88: O. Perea lập công cho Club America

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Club America · 1 thắng2 hòaPortland Timbers · 0 thắng
    07/08/2025
    Club America
    1 - 1
    Portland Timbers
    Hòa
    06/05/2021
    Tứ kết
    Club America
    3 - 1
    Portland Timbers
    CA
    29/04/2021
    Tứ kết
    Portland Timbers
    1 - 1
    Club America
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Club America
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    Portland Timbers
    5 trận gần nhất
    BTTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 5.0)
    2
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    3Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    4Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    5K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    3B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Club America 3-1 Portland Timbers: O. Perea tỏa sáng, Club America giành trọn 3 điểm
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