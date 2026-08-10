Kết quả & diễn biến bàn thắng
Đồ thị diễn biến
Club AmericaHT 45'Portland Timbers
Thống kê trận đấu
Club AmericaThống kêPortland Timbers
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Isaías Violante
Club America
1 bàn
Brian Rodríguez
Club America
1 bàn
Óscar Perea
Club America
1 bàn
Kristoffer Velde
Portland Timbers
1 bàn
Alan Cervantes
Club America
Điểm 7.3
Israel Reyes
Club America
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Club America
7.9
Isaías ViolanteMOTM1 bàn
7.9
Brian RodríguezMOTM1 bàn
Portland Timbers
6.3
David Pereira Da Costa
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Club America
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Guillermo Almada Alves Jorge
Portland Timbers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marti Cifuentes
Dự bị
Club America
21 Fernando Tapia4 Sebastián Cáceres26 Cristián Borja2 Emilio Lara28 Erick Sánchez27 Ícaro20 Alexis Gutiérrez186 Osvaldo Arriaga9 Henry Martín
Portland Timbers
26 Hunter Sulte15 Eric Miller16 Sawyer Jura18 Zac McGraw30 José Caicedo80 Joao Ortíz11 Antony Alves22 Omir Fernandez14 Vincent Janssen
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: B. Rodriguez lập công cho Club America
Phút 20: K. Velde lập công cho Portland Timbers
Phút 63: I. Violante lập công cho Club America
Phút 88: O. Perea lập công cho Club America
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Club America · 1 thắng2 hòaPortland Timbers · 0 thắng
07/08/2025
Club America
1 - 1
Portland Timbers
Hòa
06/05/2021
Tứ kết
Club America
3 - 1
Portland Timbers
CA
29/04/2021
Tứ kết
Portland Timbers
1 - 1
Club America
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Club America
5 trận gần nhất
TTTHT
Portland Timbers
5 trận gần nhất
BTTTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)