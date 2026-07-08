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    Thống kê trận đấu Club America 3-1 San Diego: I. Violante tỏa sáng, Club America giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 11:08

    Club America vượt qua San Diego với tỷ số 3-1. Brian Rodríguez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    11'
    B. Rodriguez — kiến tạo C. Borja
    Club America
    33'
    E. Sanchez — kiến tạo B. Rodriguez
    Club America
    45+2'
    I. Violante — kiến tạo B. Rodriguez
    Club America
    63'
    L. Bombino — kiến tạo O. Verhoeven
    San Diego
    Thẻ phạt
    30'
    C. McVey
    San Diego
    86'
    J. Tverskov
    San Diego
    Đồ thị diễn biến
    Club AmericaHT 45'San Diego

    Thống kê trận đấu

    Club AmericaThống kêSan Diego
    43%
    Kiểm soát bóng
    57%
    22
    Dứt điểm
    10
    10
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    3
    8
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    2
    3
    Thủ môn cứu thua
    8
    Club America vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Brian Rodríguez
    Brian Rodríguez
    Club America
    1 bàn · 2 kiến tạo
    Isaías Violante
    Isaías Violante
    Club America
    1 bàn
    Luca Bombino
    Luca Bombino
    San Diego
    1 bàn
    Erick Sánchez
    Erick Sánchez
    Club America
    1 bàn
    Cristián Borja
    Cristián Borja
    Club America
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Oscar Verhoeven
    Oscar Verhoeven
    San Diego
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Club America
    9.9
    Brian RodríguezMOTM1 bàn · 2 KT
    7.7
    Isaías Violante1 bàn
    7.5
    Israel Reyes
    7.5
    Erick Sánchez1 bàn
    7.3
    Alan Cervantes
    6.9
    Rodolfo Cota
    6.9
    Cristián Borja1 KT
    6.7
    Sebastián Cáceres
    6.3
    Ícaro
    6.3
    Henry Martín
    6.3
    Alexis Gutiérrez
    6.3
    Osvaldo Arriaga
    6.2
    Kevin Álvarez
    6.2
    Alejandro Cardenas
    San Diego
    7.7
    Luca Bombino1 bàn
    7.3
    CJ Dos Santos
    7
    Ian Murphy
    7
    Aníbal Godoy
    6.9
    Gabriel Pirani
    6.9
    Oscar Verhoeven1 KT
    6.7
    Lewis Morgan
    6.6
    Christopher McVey
    6.6
    Jeppe Tverskov
    6.5
    Onni Valakari
    6.5
    Marcus Ingvartsen
    6.3
    Dagur Dan Þórhallsson
    6.3
    Anders Dreyer
    6.3
    David Vazquez
    6.2
    Ian Pilcher
    5.9
    Manu Duah

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Club America
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Guillermo Almada Alves Jorge
    San Diego
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Mikey Varas
    30
    Rodolfo Cota
    5
    Kevin Álvarez
    3
    Israel Reyes
    4
    Sebastián Cáceres
    26
    Cristián Borja
    27
    Ícaro
    13
    Alan Cervantes
    12
    Isaías Violante
    28
    Erick Sánchez
    7
    Brian Rodríguez
    9
    Henry Martín
    1
    CJ Dos Santos
    97
    Christopher McVey
    26
    Manu Duah
    25
    Ian Pilcher
    3
    Dagur Dan Þórhallsson
    6
    Jeppe Tverskov
    8
    Onni Valakari
    27
    Luca Bombino
    10
    Anders Dreyer
    9
    Lewis Morgan
    12
    Gabriel Pirani
    Dự bị
    Club America
    20 Alexis Gutiérrez189 Alejandro Cardenas21 Fernando Tapia34 Dagoberto Espinoza29 Ramón Juárez2 Emilio Lara32 Miguel Vazquez23 Raphael Veiga240 Ricardo González
    San Diego
    32 Ian Murphy33 Oscar Verhoeven18 Duran Ferree16 Marcus Alstrup5 Kieran Sargeant17 Osvald Soe70 Alejandro Alvarado Jr20 Aníbal Godoy19 David Vazquez

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 11: B. Rodriguez lập công cho Club America (kiến tạo: C. Borja)
    Phút 33: E. Sanchez lập công cho Club America (kiến tạo: B. Rodriguez)
    Phút 47: I. Violante lập công cho Club America (kiến tạo: B. Rodriguez)
    Phút 63: L. Bombino lập công cho San Diego (kiến tạo: O. Verhoeven)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Club America
    5 trận gần nhất
    TTHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    San Diego
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2F. ViñasF. ViñasToluca1 bàn
    3HelinhoHelinhoToluca1 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati1 bàn
    5H. CuypersH. CuypersMonterrey1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC1 kiến tạo
    5S. MooreS. MooreFC Dallas1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Club America 3-1 San Diego: I. Violante tỏa sáng, Club America giành trọn 3 điểm
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