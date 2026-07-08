Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
11'
B. Rodriguez — kiến tạo C. Borja
Club America
33'
E. Sanchez — kiến tạo B. Rodriguez
Club America
45+2'
I. Violante — kiến tạo B. Rodriguez
Club America
63'
L. Bombino — kiến tạo O. Verhoeven
San Diego
Đồ thị diễn biến
Club AmericaHT 45'San Diego
Thống kê trận đấu
Club AmericaThống kêSan Diego
Club America vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Brian Rodríguez
Club America
1 bàn · 2 kiến tạo
Isaías Violante
Club America
1 bàn
Luca Bombino
San Diego
1 bàn
Erick Sánchez
Club America
1 bàn
Cristián Borja
Club America
1 kiến tạo · điểm 6.9
Oscar Verhoeven
San Diego
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Club America
9.9
Brian RodríguezMOTM1 bàn · 2 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Club America
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Guillermo Almada Alves Jorge
San Diego
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Mikey Varas
Dự bị
Club America
20 Alexis Gutiérrez189 Alejandro Cardenas21 Fernando Tapia34 Dagoberto Espinoza29 Ramón Juárez2 Emilio Lara32 Miguel Vazquez23 Raphael Veiga240 Ricardo González
San Diego
32 Ian Murphy33 Oscar Verhoeven18 Duran Ferree16 Marcus Alstrup5 Kieran Sargeant17 Osvald Soe70 Alejandro Alvarado Jr20 Aníbal Godoy19 David Vazquez
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 11: B. Rodriguez lập công cho Club America (kiến tạo: C. Borja)
Phút 33: E. Sanchez lập công cho Club America (kiến tạo: B. Rodriguez)
Phút 47: I. Violante lập công cho Club America (kiến tạo: B. Rodriguez)
Phút 63: L. Bombino lập công cho San Diego (kiến tạo: O. Verhoeven)
Phong độ & thống kê mùa giải
Club America
5 trận gần nhất
TTHTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)