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    Thống kê trận đấu Colchester 0-2 Southampton: R. Akachukwu tỏa sáng, Southampton giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn09/08/2026 01:24

    Southampton vượt qua Colchester với tỷ số 2-0. Daniel Peretz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    72'
    C. Larin — kiến tạo R. Manning
    Southampton
    90+2'
    R. Akachukwu
    Southampton
    Đồ thị diễn biến
    ColchesterHT 45'Southampton

    Thống kê trận đấu

    ColchesterThống kêSouthampton
    26%
    Kiểm soát bóng
    74%
    12
    Dứt điểm
    23
    5
    Trúng đích
    5
    1
    Phạt góc
    5
    14
    Phạm lỗi
    5
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Southampton kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Romeo Akachukwu
    Romeo Akachukwu
    Southampton
    1 bàn
    Cyle Larin
    Cyle Larin
    Southampton
    1 bàn
    Ryan Manning
    Ryan Manning
    Southampton
    1 kiến tạo · điểm 8.3
    Finn Azaz
    Finn Azaz
    Southampton
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Daniel Peretz
    Daniel Peretz
    Southampton
    Điểm 8.9
    Taylor Harwood-Bellis
    Taylor Harwood-Bellis
    Southampton
    Điểm 8

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Colchester
    7.3
    Jack Payne
    7.2
    Bradley Ihionvien
    7
    Harry Anderson
    6.9
    Jack Tucker
    6.9
    Rob Hunt
    6.7
    Ellis Iandolo
    6.6
    Thimothee Lo-Tutala
    6.5
    Oscar Thorn
    6.5
    Leon Chiwome
    6.5
    Jake Leake
    6.3
    Frankie Terry
    6.3
    Milton Oni
    6.3
    Paul Digby
    6.2
    Kane Vincent-Young
    6
    Sean Raggett
    5.9
    Samuel Kuffour
    Southampton
    8.9
    Daniel PeretzMOTM
    8.3
    Ryan Manning1 KT
    8
    Taylor Harwood-Bellis
    7.9
    Romeo Akachukwu1 bàn
    7.5
    Jack Stephens
    7.3
    James Bree
    7.3
    Kuryu Matsuki
    7.2
    Cameron Bragg
    6.9
    Cyle Larin1 bàn
    6.7
    Flynn Downes
    6.7
    Cameron Archer
    6.6
    Finn Azaz1 KT
    6.5
    Tom Fellows
    6.5
    Lewis Dobbin
    6.5
    Ben Brereton Díaz
    6.2
    Leo Scienza

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Colchester
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Danny Cowley
    Southampton
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tonda Eckert
    22
    Thimothee Lo-Tutala
    30
    Kane Vincent-Young
    5
    Jack Tucker
    20
    Sean Raggett
    24
    Frankie Terry
    3
    Ellis Iandolo
    27
    Oscar Thorn
    2
    Rob Hunt
    10
    Jack Payne
    7
    Harry Anderson
    9
    Bradley Ihionvien
    1
    Daniel Peretz
    14
    James Bree
    6
    Taylor Harwood-Bellis
    5
    Jack Stephens
    3
    Ryan Manning
    4
    Flynn Downes
    27
    Kuryu Matsuki
    18
    Tom Fellows
    11
    Lewis Dobbin
    7
    Leo Scienza
    22
    Ben Brereton Díaz
    Dự bị
    Colchester
    44 Samuel Kuffour1 Tom Smith21 Jake Leake6 Paul Digby42 Milton Oni34 Kaion Lisbie47 Ronnie Harvey11 Leon Chiwome39 Kien Connolly
    Southampton
    25 George Long34 Welington15 Nathan Wood29 Romeo Akachukwu26 Cameron Bragg10 Finn Azaz24 Shea Charles19 Cameron Archer9 Cyle Larin

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 72: C. Larin lập công cho Southampton (kiến tạo: R. Manning)
    Phút 92: R. Akachukwu lập công cho Southampton

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Colchester
    5 trận gần nhất
    BBBHB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Southampton
    5 trận gần nhất
    TTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Colchester 0-2 Southampton: R. Akachukwu tỏa sáng, Southampton giành chiến thắng, đi tiếp
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