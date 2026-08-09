Thống kê trận đấu Colchester 0-2 Southampton: R. Akachukwu tỏa sáng, Southampton giành chiến thắng, đi tiếp

Southampton vượt qua Colchester với tỷ số 2-0. Daniel Peretz là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.