Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
72'
C. Larin — kiến tạo R. Manning
Southampton
Đồ thị diễn biến
ColchesterHT 45'Southampton
Thống kê trận đấu
ColchesterThống kêSouthampton
Southampton kiểm soát thế trận với 74% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Romeo Akachukwu
Southampton
1 bàn
Cyle Larin
Southampton
1 bàn
Ryan Manning
Southampton
1 kiến tạo · điểm 8.3
Finn Azaz
Southampton
1 kiến tạo · điểm 6.6
Daniel Peretz
Southampton
Điểm 8.9
Taylor Harwood-Bellis
Southampton
Điểm 8
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Colchester
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Danny Cowley
Southampton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tonda Eckert
Dự bị
Colchester
44 Samuel Kuffour1 Tom Smith21 Jake Leake6 Paul Digby42 Milton Oni34 Kaion Lisbie47 Ronnie Harvey11 Leon Chiwome39 Kien Connolly
Southampton
25 George Long34 Welington15 Nathan Wood29 Romeo Akachukwu26 Cameron Bragg10 Finn Azaz24 Shea Charles19 Cameron Archer9 Cyle Larin
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 72: C. Larin lập công cho Southampton (kiến tạo: R. Manning)
Phút 92: R. Akachukwu lập công cho Southampton
Phong độ & thống kê mùa giải
Colchester
5 trận gần nhất
BBBHB
Southampton
5 trận gần nhất
TTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)