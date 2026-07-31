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    Thống kê trận đấu Coleraine FC 0-3 HJK Helsinki: HJK Helsinki thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn31/07/2026 03:35

    HJK Helsinki giành chiến thắng đậm 3-0 trước Coleraine FC. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    12'
    T. Mero — kiến tạo A. Cicale
    HJK Helsinki
    34'
    A. Cicale — kiến tạo T. Pukki
    HJK Helsinki
    54'
    M. Gueye — kiến tạo T. Pukki
    HJK Helsinki
    Thẻ phạt
    55'
    J. Cooper
    Coleraine FC
    Đồ thị diễn biến
    Coleraine FCHT 45'HJK Helsinki

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Coleraine FC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ruaidhri Higgins
    HJK Helsinki
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joonas Rantanen
    12
    Lewis Webb
    2
    Lyndon Kane
    21
    Rowan McDonald
    3
    Dean Jarvis
    23
    Ben Doherty
    20
    Senan Devine
    11
    Joel Cooper
    4
    Dylan Boyle
    8
    William Patching
    9
    Matthew Shevlin
    22
    Ben Wylie
    1
    Jesse Öst
    28
    Miska Ylitolva
    6
    Ville Tikkanen
    3
    Till Cissokho
    13
    Kaius Simojoki
    10
    Lucas Lingman
    32
    Mouhamed Gueye
    18
    Toivo Mero
    17
    Martin Kirilov
    7
    Alfie Cicale
    20
    Teemu Pukki
    Dự bị
    Coleraine FC
    15 Levi Ives24 Conor McMenamin7 Lewis McGregor17 Jay Henderson31 Zak Robinson6 Kodi Lyons Foster26 Conrad Hunt10 Connor Murray
    HJK Helsinki
    24 Emil Levealahti15 Jere Kallinen4 Alexander Ring22 Liam Möller29 Santeri Haarala44 Matej Marković14 Leonel Montano

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: T. Mero lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: A. Cicale)
    Phút 34: A. Cicale lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: T. Pukki)
    Phút 54: M. Gueye lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: T. Pukki)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Coleraine FC · 0 thắng0 hòaHJK Helsinki · 1 thắng
    23/07/2026
    HJK Helsinki
    5 - 0
    Coleraine FC
    HH

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Coleraine FC
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    5
    Thủng lưới
    HJK Helsinki
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 5.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna2 kiến tạo
    3Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    4K. BehrensK. BehrensFC Lugano1 kiến tạo
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Coleraine FC 0-3 HJK Helsinki: HJK Helsinki thắng đậm thuyết phục
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