Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
12'
T. Mero — kiến tạo A. Cicale
HJK Helsinki
34'
A. Cicale — kiến tạo T. Pukki
HJK Helsinki
54'
M. Gueye — kiến tạo T. Pukki
HJK Helsinki
Đồ thị diễn biến
Coleraine FCHT 45'HJK Helsinki
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Coleraine FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ruaidhri Higgins
HJK Helsinki
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Joonas Rantanen
Dự bị
Coleraine FC
15 Levi Ives24 Conor McMenamin7 Lewis McGregor17 Jay Henderson31 Zak Robinson6 Kodi Lyons Foster26 Conrad Hunt10 Connor Murray
HJK Helsinki
24 Emil Levealahti15 Jere Kallinen4 Alexander Ring22 Liam Möller29 Santeri Haarala44 Matej Marković14 Leonel Montano
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: T. Mero lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: A. Cicale)
Phút 34: A. Cicale lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: T. Pukki)
Phút 54: M. Gueye lập công cho HJK Helsinki (kiến tạo: T. Pukki)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Coleraine FC · 0 thắng0 hòaHJK Helsinki · 1 thắng
23/07/2026
HJK Helsinki
5 - 0
Coleraine FC
HH
Phong độ & thống kê mùa giải
Coleraine FC
5 trận gần nhất
BBTTT
HJK Helsinki
5 trận gần nhất
TTTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)