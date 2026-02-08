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    Thống kê trận đấu Colorado Rapids 1-0 Austin: Rafael Navarro tỏa sáng, Colorado Rapids giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn02/08/2026 10:37

    Colorado Rapids vượt qua Austin với tỷ số 1-0. Brad Stuver là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.07. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    90+4'
    Rafael Navarro(pen)
    Colorado Rapids
    Thẻ phạt
    70'
    Ervin Torres
    Austin
    72'
    J. Rosales
    Austin
    90+3'
    Myrto Uzuni
    Austin
    90+5'
    Rafael Navarro
    Colorado Rapids
    Đồ thị diễn biến
    Colorado RapidsHT 45'Austin

    Thống kê trận đấu

    Colorado RapidsThống kêAustin
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    24
    Dứt điểm
    8
    8
    Trúng đích
    2
    11
    Phạt góc
    0
    15
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    7
    Colorado Rapids kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Colorado Rapids vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rafael Navarro
    Rafael Navarro
    Colorado Rapids
    1 bàn
    Brad Stuver
    Brad Stuver
    Austin
    Điểm 8.07
    Miguel Navarro
    Miguel Navarro
    Colorado Rapids
    Điểm 7.99
    Paxten Aaronson
    Paxten Aaronson
    Colorado Rapids
    Điểm 7.59
    Loïc Williams
    Loïc Williams
    Colorado Rapids
    Điểm 7.43
    Reggie Cannon
    Reggie Cannon
    Colorado Rapids
    Điểm 7.31

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Colorado Rapids
    7.99
    Miguel Navarro
    7.59
    Paxten Aaronson
    7.5
    Rafael Navarro1 bàn
    7.43
    Loïc Williams
    7.31
    Reggie Cannon
    7.11
    Wayne Frederick
    6.97
    Georgi Minoungou
    6.79
    Keegan Rosenberry
    6.79
    Josh Atencio
    6.74
    Nicolas Hansen
    6.73
    Alex Harris
    6.6
    Lucas Herrington
    6.47
    Donavan Phillip
    6.42
    Hamzat Ojediran
    6.39
    Darren Yapi
    6.29
    Dante Sealy
    Austin
    8.07
    Brad StuverMOTM
    7.13
    Guilherme Biro
    7.1
    Myrto Uzuni
    7.01
    Besard Sabovic
    6.85
    Brendan Hines-Ike
    6.84
    J. Rosales
    6.76
    Jon Gallagher
    6.68
    Facundo Torres
    6.58
    Mateja Djordjevic
    6.56
    Brandon Vazquez
    6.53
    Owen Wolff
    6.51
    Christian Ramirez
    6.47
    Jayden Nelson
    6.35
    Ilie Sánchez
    6.18
    Ervin Torres
    5.74
    Przemyslaw Placheta

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Colorado Rapids
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Austin
    Sơ đồ 3-4-3
    41
    Nicolas Hansen
    4
    Reggie Cannon
    22
    Lucas Herrington
    5
    Loïc Williams
    29
    Miguel Navarro
    13
    Wayne Frederick
    8
    Hamzat Ojediran
    7
    Dante Sealy
    10
    Paxten Aaronson
    93
    Georgi Minoungou
    9
    Rafael Navarro
    1
    Brad Stuver
    35
    Mateja Djordjevic
    4
    Brendan Hines-Ike
    29
    Guilherme Biro
    30
    J. Rosales
    14
    Besard Sabovic
    33
    Owen Wolff
    17
    Jon Gallagher
    11
    Facundo Torres
    9
    Brandon Vazquez
    10
    Myrto Uzuni
    Dự bị
    Colorado Rapids
    2 Keegan Rosenberry12 Josh Atencio16 Alex Harris24 Noah Cobb31 Adam Beaudry32 Donavan Phillip33 Kosi Thompson47 Sydney Wathuta77 Darren Yapi
    Austin
    5 Oleksandr Svatok6 Ilie Sánchez7 Jayden Nelson12 Damian Las21 Christian Ramirez23 Žan Kolmanič24 Jorge Alastuey38 Ervin Torres77 Przemyslaw Placheta

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 94: Rafael Navarro ghi bàn trên chấm phạt đền cho Colorado Rapids

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    Colorado Rapids · 2 thắng0 hòaAustin · 2 thắng
    08/06/2025
    Colorado Rapids
    0 - 2
    Austin
    AUS
    09/03/2025
    Austin
    0 - 1
    Colorado Rapids
    CR
    20/10/2024
    Austin
    3 - 2
    Colorado Rapids
    AUS
    16/06/2024
    Colorado Rapids
    2 - 0
    Austin
    CR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Colorado Rapids
    5 trận gần nhất
    TBTBB
    18
    Trận
    7-1-10
    T-H-B
    27
    Ghi (TB 1.5)
    25
    Thủng lưới
    Austin
    5 trận gần nhất
    BBTBB
    18
    Trận
    4-5-9
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.2)
    36
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Vancouver Whitecaps171043+2134BTBHH
    2Los Angeles FC191045+1634TTTTH
    3SJ Earthquakes171034+1533BBTBH
    9Minnesota United18666-524BHBHH
    10Colorado Rapids187110+222BBTBT
    11San Diego18567+321HBBTH
    13LA Galaxy18567-521THBBH
    14Austin18459-1417BBTBB
    15Sporting KC184212-2814BBTBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Nicolás Fernández MercauNicolás Fernández MercauNew York City13 bàn
    2Petar MusaPetar MusaDallas13 bàn
    3Hugo CuypersHugo CuypersChicago Fire13 bàn
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami12 bàn
    5EvanderEvanderCincinnati11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderCincinnati10 kiến tạo
    2Heung-min SonHeung-min SonLos Angeles FC8 kiến tạo
    3Philip ZinckernagelPhilip ZinckernagelChicago Fire8 kiến tạo
    4Lionel Messi Lionel MessiInter Miami8 kiến tạo
    5Anders DreyerAnders DreyerSan Diego7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Colorado Rapids 1-0 Austin: Rafael Navarro tỏa sáng, Colorado Rapids giành trọn 3 điểm
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