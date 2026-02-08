Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
90+4'
Rafael Navarro(pen)
Colorado Rapids
Thẻ phạt
90+5'
Rafael Navarro
Colorado Rapids
Đồ thị diễn biến
Colorado RapidsHT 45'Austin
Thống kê trận đấu
Colorado RapidsThống kêAustin
Colorado Rapids kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Colorado Rapids vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rafael Navarro
Colorado Rapids
1 bàn
Brad Stuver
Austin
Điểm 8.07
Miguel Navarro
Colorado Rapids
Điểm 7.99
Paxten Aaronson
Colorado Rapids
Điểm 7.59
Loïc Williams
Colorado Rapids
Điểm 7.43
Reggie Cannon
Colorado Rapids
Điểm 7.31
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Colorado Rapids
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
Colorado Rapids
2 Keegan Rosenberry12 Josh Atencio16 Alex Harris24 Noah Cobb31 Adam Beaudry32 Donavan Phillip33 Kosi Thompson47 Sydney Wathuta77 Darren Yapi
Austin
5 Oleksandr Svatok6 Ilie Sánchez7 Jayden Nelson12 Damian Las21 Christian Ramirez23 Žan Kolmanič24 Jorge Alastuey38 Ervin Torres77 Przemyslaw Placheta
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 94: Rafael Navarro ghi bàn trên chấm phạt đền cho Colorado Rapids
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
Colorado Rapids · 2 thắng0 hòaAustin · 2 thắng
08/06/2025
Colorado Rapids
0 - 2
Austin
AUS
09/03/2025
Austin
0 - 1
Colorado Rapids
CR
20/10/2024
Austin
3 - 2
Colorado Rapids
AUS
16/06/2024
Colorado Rapids
2 - 0
Austin
CR
Phong độ & thống kê mùa giải
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
TBTBB
Austin
5 trận gần nhất
BBTBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|BTBHH
|2
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|TTTTH
|3
|SJ Earthquakes
|17
|10
|3
|4
|+15
|33
|BBTBH
|…
|9
|Minnesota United
|18
|6
|6
|6
|-5
|24
|BHBHH
|10
|Colorado Rapids
|18
|7
|1
|10
|+2
|22
|BBTBT
|11
|San Diego
|18
|5
|6
|7
|+3
|21
|HBBTH
|…
|13
|LA Galaxy
|18
|5
|6
|7
|-5
|21
|THBBH
|14
|Austin
|18
|4
|5
|9
|-14
|17
|BBTBB
|15
|Sporting KC
|18
|4
|2
|12
|-28
|14
|BBTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)