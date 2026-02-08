Thống kê trận đấu Colorado Rapids 1-0 Austin: Rafael Navarro tỏa sáng, Colorado Rapids giành trọn 3 điểm

Colorado Rapids vượt qua Austin với tỷ số 1-0. Brad Stuver là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.07. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.