Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
65'
R. Cannon — kiến tạo Y. Maziz
Colorado Rapids
90+5'
Rafael Navarro
Colorado Rapids
Thẻ phạt
30'
Z. Bassong
Sporting Kansas City
38'
K. Agyabeng
Sporting Kansas City
84'
J. Atencio
Colorado Rapids
88'
M. Mosquera
Sporting Kansas City
90+2'
M. Mosquera
Sporting Kansas City
Đồ thị diễn biến
Colorado RapidsHT 45'Sporting Kansas City
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 38: K. Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ đỏ, Sporting Kansas City phải chơi thiếu người
Phút 65: R. Cannon lập công cho Colorado Rapids (kiến tạo: Y. Maziz)
Phút 92: M. Mosquera (Sporting Kansas City) nhận thẻ đỏ, Sporting Kansas City phải chơi thiếu người
Phút 95: Rafael Navarro lập công cho Colorado Rapids
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Colorado Rapids · 2 thắng0 hòaSporting Kansas City · 3 thắng
22/03/2026
Sporting Kansas City
1 - 4
Colorado Rapids
CR
31/08/2025
Sporting Kansas City
4 - 2
Colorado Rapids
SKC
05/07/2025
Colorado Rapids
1 - 2
Sporting Kansas City
SKC
19/09/2024
Sporting Kansas City
4 - 1
Colorado Rapids
SKC
05/07/2024
Colorado Rapids
2 - 1
Sporting Kansas City
CR
Phong độ & thống kê mùa giải
Colorado Rapids
5 trận gần nhất
TTBTH
Sporting Kansas City
5 trận gần nhất
BBBTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Houston Dynamo
|19
|11
|2
|6
|+4
|35
|TTTTH
|2
|Vancouver Whitecaps
|17
|10
|4
|3
|+21
|34
|HHBTB
|3
|Los Angeles FC
|19
|10
|4
|5
|+16
|34
|HTTTT
|…
|10
|Minnesota United FC
|18
|6
|6
|6
|-5
|24
|HHBHB
|11
|Colorado Rapids
|18
|7
|1
|10
|+2
|22
|TBTBB
|12
|Los Angeles Galaxy
|20
|5
|7
|8
|-6
|22
|BHHBB
|…
|14
|Austin
|18
|4
|5
|9
|-14
|17
|BBTBB
|15
|Sporting Kansas City
|18
|4
|2
|12
|-28
|14
|BBTBB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)