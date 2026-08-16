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    Thống kê trận đấu Colorado Rapids 2-0 Sporting Kansas City: Rafael Navarro tỏa sáng, Colorado Rapids giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 10:37

    Colorado Rapids vượt qua Sporting Kansas City với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    65'
    R. Cannon — kiến tạo Y. Maziz
    Colorado Rapids
    90+5'
    Rafael Navarro
    Colorado Rapids
    Thẻ phạt
    30'
    Z. Bassong
    Sporting Kansas City
    38'
    K. Agyabeng
    Sporting Kansas City
    84'
    J. Atencio
    Colorado Rapids
    88'
    M. Mosquera
    Sporting Kansas City
    90+2'
    M. Mosquera
    Sporting Kansas City
    Đồ thị diễn biến
    Colorado RapidsHT 45'Sporting Kansas City

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 38: K. Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ đỏ, Sporting Kansas City phải chơi thiếu người
    Phút 65: R. Cannon lập công cho Colorado Rapids (kiến tạo: Y. Maziz)
    Phút 92: M. Mosquera (Sporting Kansas City) nhận thẻ đỏ, Sporting Kansas City phải chơi thiếu người
    Phút 95: Rafael Navarro lập công cho Colorado Rapids

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Colorado Rapids · 2 thắng0 hòaSporting Kansas City · 3 thắng
    22/03/2026
    Sporting Kansas City
    1 - 4
    Colorado Rapids
    CR
    31/08/2025
    Sporting Kansas City
    4 - 2
    Colorado Rapids
    SKC
    05/07/2025
    Colorado Rapids
    1 - 2
    Sporting Kansas City
    SKC
    19/09/2024
    Sporting Kansas City
    4 - 1
    Colorado Rapids
    SKC
    05/07/2024
    Colorado Rapids
    2 - 1
    Sporting Kansas City
    CR

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Colorado Rapids
    5 trận gần nhất
    TTBTH
    18
    Trận
    7-1-10
    T-H-B
    27
    Ghi (TB 1.5)
    25
    Thủng lưới
    Sporting Kansas City
    5 trận gần nhất
    BBBTB
    18
    Trận
    4-2-12
    T-H-B
    18
    Ghi (TB 1.0)
    46
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Houston Dynamo191126+435TTTTH
    2Vancouver Whitecaps171043+2134HHBTB
    3Los Angeles FC191045+1634HTTTT
    10Minnesota United FC18666-524HHBHB
    11Colorado Rapids187110+222TBTBB
    12Los Angeles Galaxy20578-622BHHBB
    14Austin18459-1417BBTBB
    15Sporting Kansas City184212-2814BBTBB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo11 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    2Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami7 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Colorado Rapids 2-0 Sporting Kansas City: Rafael Navarro tỏa sáng, Colorado Rapids giành trọn 3 điểm
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