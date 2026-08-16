Thống kê trận đấu Colorado Rapids 2-0 Sporting Kansas City: Rafael Navarro tỏa sáng, Colorado Rapids giành trọn 3 điểm

Colorado Rapids vượt qua Sporting Kansas City với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.