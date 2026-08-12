Thống kê trận đấu Columbus Crew 1-1 U.N.A.M. - Pumas: Hai đội chia điểm

Columbus Crew và U.N.A.M. - Pumas chia điểm với tỷ số 1-1. Tarun Karumanchi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.