Tin mới

    Thống kê trận đấu Columbus Crew 1-1 U.N.A.M. - Pumas: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 08:43

    Columbus Crew và U.N.A.M. - Pumas chia điểm với tỷ số 1-1. Tarun Karumanchi là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    9'
    T. Karumanchi — kiến tạo B. Mendez
    Columbus Crew
    45'
    A. Angulo — kiến tạo U. Antuna
    U.N.A.M. - Pumas
    Thẻ phạt
    12'
    A. Carrasquilla
    U.N.A.M. - Pumas
    37'
    A. Angulo
    U.N.A.M. - Pumas
    60'
    R. Camacho
    Columbus Crew
    72'
    L. Herrera
    U.N.A.M. - Pumas
    76'
    R. Duarte
    U.N.A.M. - Pumas
    90+1'
    A. Azuaje
    U.N.A.M. - Pumas
    90+8'
    P. Vite
    U.N.A.M. - Pumas
    Đồ thị diễn biến
    Columbus CrewHT 45'U.N.A.M. - Pumas

    Thống kê trận đấu

    Columbus CrewThống kêU.N.A.M. - Pumas
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    8
    Dứt điểm
    5
    3
    Trúng đích
    3
    10
    Phạt góc
    3
    6
    Phạm lỗi
    13
    4
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    2
    Columbus Crew kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Tarun Karumanchi
    Tarun Karumanchi
    Columbus Crew
    1 bàn
    Álvaro Angulo
    Álvaro Angulo
    U.N.A.M. - Pumas
    1 bàn
    Brais Méndez
    Brais Méndez
    Columbus Crew
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Uriel Antuna
    Uriel Antuna
    U.N.A.M. - Pumas
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Nicholas Hagen
    Nicholas Hagen
    Columbus Crew
    Điểm 7.2
    Keylor Navas
    Keylor Navas
    U.N.A.M. - Pumas
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Columbus Crew
    7.9
    Tarun KarumanchiMOTM1 bàn
    7.3
    Brais Méndez1 KT
    7.2
    Nicholas Hagen
    7
    André Gomes
    6.9
    Sean Zawadzki
    6.9
    Malte Amundsen
    6.9
    Dylan Chambost
    6.7
    Brooks Lennon
    6.6
    Rudy Camacho
    6.6
    Chase Adams
    6.5
    Mohamed Farsi
    6.3
    Taha Habroune
    6.3
    Lautaro Giaccone
    6.3
    Kevin Gbamble
    6.2
    Steven Moreira
    6.2
    Dániel Gazdag
    U.N.A.M. - Pumas
    7.2
    Keylor Navas
    7.2
    Álvaro Angulo1 bàn
    7
    Rubén Duarte
    6.9
    Antonio Leone
    6.9
    Pedro Vite
    6.7
    Rodrigo Lopez
    6.6
    Victor Arteaga
    6.6
    Uriel Antuna1 KT
    6.5
    Juninho
    6.5
    Guillermo Martínez
    6.3
    Nathan Silva
    6.3
    Adalberto Carrasquilla
    6.2
    Robert Morales
    5.9
    Luciano Herrera

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Columbus Crew
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Laurent Courtois
    U.N.A.M. - Pumas
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Esteban Solari
    1
    Nicholas Hagen
    31
    Steven Moreira
    4
    Rudy Camacho
    25
    Sean Zawadzki
    23
    Mohamed Farsi
    50
    Tarun Karumanchi
    20
    André Gomes
    18
    Malte Amundsen
    10
    Brais Méndez
    8
    Dániel Gazdag
    7
    Dylan Chambost
    1
    Keylor Navas
    24
    Antonio Leone
    6
    Nathan Silva
    5
    Rubén Duarte
    7
    Rodrigo Lopez
    18
    Victor Arteaga
    8
    Adalberto Carrasquilla
    77
    Álvaro Angulo
    21
    Uriel Antuna
    31
    Robert Morales
    23
    Juninho
    Dự bị
    Columbus Crew
    54 Luke Pruter24 Evan Bush45 Owen Presthus11 Brooks Lennon12 Cesar Ruvalcaba30 Hugo Picard26 Lautaro Giaccone2 Andres Herrera14 Amar Sejdic
    U.N.A.M. - Pumas
    35 Pablo Lara212 Kevin Cuneo199 Kléber Carranza2 Pablo Bennevendo12 Cristian Calderón34 Angel Azuaje203 Stanley García20 Santiago Trigos22 Alan Medina

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 9: T. Karumanchi lập công cho Columbus Crew (kiến tạo: B. Mendez)
    Phút 45: A. Angulo lập công cho U.N.A.M. - Pumas (kiến tạo: U. Antuna)
    Phút 72: L. Herrera (U.N.A.M. - Pumas) nhận thẻ đỏ, U.N.A.M. - Pumas phải chơi thiếu người

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    HTTHT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    2
    Thủng lưới
    U.N.A.M. - Pumas
    5 trận gần nhất
    HBBTT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    5
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. UzuniM. UzuniAustin3 bàn
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 bàn
    3L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    4P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    5Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC2 kiến tạo
    5D. LunaD. LunaReal Salt Lake2 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Columbus Crew 1-1 U.N.A.M. - Pumas: Hai đội chia điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO