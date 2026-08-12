Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
9'
T. Karumanchi — kiến tạo B. Mendez
Columbus Crew
45'
A. Angulo — kiến tạo U. Antuna
U.N.A.M. - Pumas
Thẻ phạt
12'
A. Carrasquilla
U.N.A.M. - Pumas
37'
A. Angulo
U.N.A.M. - Pumas
72'
L. Herrera
U.N.A.M. - Pumas
76'
R. Duarte
U.N.A.M. - Pumas
90+1'
A. Azuaje
U.N.A.M. - Pumas
Đồ thị diễn biến
Columbus CrewHT 45'U.N.A.M. - Pumas
Thống kê trận đấu
Columbus CrewThống kêU.N.A.M. - Pumas
Columbus Crew kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Tarun Karumanchi
Columbus Crew
1 bàn
Álvaro Angulo
U.N.A.M. - Pumas
1 bàn
Brais Méndez
Columbus Crew
1 kiến tạo · điểm 7.3
Uriel Antuna
U.N.A.M. - Pumas
1 kiến tạo · điểm 6.6
Nicholas Hagen
Columbus Crew
Điểm 7.2
Keylor Navas
U.N.A.M. - Pumas
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Columbus Crew
7.9
Tarun KarumanchiMOTM1 bàn
U.N.A.M. - Pumas
6.3
Adalberto Carrasquilla
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Columbus Crew
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Laurent Courtois
U.N.A.M. - Pumas
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Esteban Solari
Dự bị
Columbus Crew
54 Luke Pruter24 Evan Bush45 Owen Presthus11 Brooks Lennon12 Cesar Ruvalcaba30 Hugo Picard26 Lautaro Giaccone2 Andres Herrera14 Amar Sejdic
U.N.A.M. - Pumas
35 Pablo Lara212 Kevin Cuneo199 Kléber Carranza2 Pablo Bennevendo12 Cristian Calderón34 Angel Azuaje203 Stanley García20 Santiago Trigos22 Alan Medina
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 9: T. Karumanchi lập công cho Columbus Crew (kiến tạo: B. Mendez)
Phút 45: A. Angulo lập công cho U.N.A.M. - Pumas (kiến tạo: U. Antuna)
Phút 72: L. Herrera (U.N.A.M. - Pumas) nhận thẻ đỏ, U.N.A.M. - Pumas phải chơi thiếu người
Phong độ & thống kê mùa giải
Columbus Crew
5 trận gần nhất
HTTHT
U.N.A.M. - Pumas
5 trận gần nhất
HBBTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)