Thống kê trận đấu Columbus Crew 1-2 CF Montreal: N. Streit tỏa sáng, CF Montreal giành trọn 3 điểm

CF Montreal vượt qua Columbus Crew với tỷ số 2-1. Prince Owusu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.