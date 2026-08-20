Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
5'
P. Owusu — kiến tạo G. Synchuk
CF Montreal
20'
T. Gillier(phản lưới)
Columbus Crew
78'
N. Streit — kiến tạo B. Vera
CF Montreal
Đồ thị diễn biến
Columbus CrewHT 45'CF Montreal
Thống kê trận đấu
Columbus CrewThống kêCF Montreal
CF Montreal vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Prince Owusu
CF Montreal
1 bàn
Hennadii Synchuk
CF Montreal
1 kiến tạo · điểm 7.2
Daniel Pereira
CF Montreal
Điểm 7.3
Patrick Schulte
Columbus Crew
Điểm 7.2
Dylan Chambost
Columbus Crew
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois
CF Montreal
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Philippe Eullaffroy
Dự bị
Columbus Crew
12 Cesar Ruvalcaba1 Nicholas Hagen11 Brooks Lennon26 Lautaro Giaccone50 Tarun Karumanchi2 Andres Herrera14 Amar Sejdic8 Dániel Gazdag77 Josef Martínez
CF Montreal
1 Sebastian Breza5 Brandan Craig3 Brayan Ceballos29 Olger Escobar6 Samuel Piette22 Victor Loturi35 Owen Graham-Roache10 Alexis Sánchez14 Daniel Rios
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: P. Owusu lập công cho CF Montreal (kiến tạo: G. Synchuk)
Phút 20: T. Gillier phản lưới nhà, Columbus Crew được hưởng bàn thắng
Phút 78: N. Streit lập công cho CF Montreal (kiến tạo: B. Vera)
Phong độ & thống kê mùa giải
Columbus Crew
5 trận gần nhất
BBHTT
CF Montreal
5 trận gần nhất
THHBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|19
|13
|4
|2
|+24
|43
|THBTT
|2
|Inter Miami
|19
|11
|5
|3
|+10
|38
|BHTTT
|3
|Chicago Fire
|18
|10
|2
|6
|+10
|32
|TTBBT
|…
|10
|Orlando City SC
|19
|6
|3
|10
|-17
|21
|HBTTB
|11
|Columbus Crew
|19
|5
|5
|9
|-4
|20
|BHTBT
|12
|Toronto FC
|19
|4
|8
|7
|-7
|20
|THBHH
|13
|Philadelphia Union
|19
|5
|4
|10
|-7
|19
|TTTTB
|14
|CF Montreal
|19
|4
|5
|10
|-11
|17
|HHBBH
|15
|Atlanta United FC
|19
|4
|3
|12
|-13
|15
|TBBHB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)