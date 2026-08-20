Tin mới

    Thống kê trận đấu Columbus Crew 1-2 CF Montreal: N. Streit tỏa sáng, CF Montreal giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn20/08/2026 08:38

    CF Montreal vượt qua Columbus Crew với tỷ số 2-1. Prince Owusu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    5'
    P. Owusu — kiến tạo G. Synchuk
    CF Montreal
    20'
    T. Gillier(phản lưới)
    Columbus Crew
    78'
    N. Streit — kiến tạo B. Vera
    CF Montreal
    Thẻ phạt
    3'
    R. Camacho
    Columbus Crew
    13'
    B. Vera
    CF Montreal
    34'
    A. Gomes
    Columbus Crew
    48'
    J. Neal
    CF Montreal
    74'
    B. Ceballos
    CF Montreal
    89'
    M. Longstaff
    CF Montreal
    Đồ thị diễn biến
    Columbus CrewHT 45'CF Montreal

    Thống kê trận đấu

    Columbus CrewThống kêCF Montreal
    59%
    Kiểm soát bóng
    41%
    2
    Dứt điểm
    11
    1
    Trúng đích
    6
    2
    Phạt góc
    2
    5
    Phạm lỗi
    6
    3
    Việt vị
    0
    5
    Thủ môn cứu thua
    1
    CF Montreal vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Prince Owusu
    Prince Owusu
    CF Montreal
    1 bàn
    Hennadii Synchuk
    Hennadii Synchuk
    CF Montreal
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Daniel Pereira
    Daniel Pereira
    CF Montreal
    Điểm 7.3
    Patrick Schulte
    Patrick Schulte
    Columbus Crew
    Điểm 7.2
    Dylan Chambost
    Dylan Chambost
    Columbus Crew
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Columbus Crew
    7.2
    Patrick Schulte
    7.2
    Dylan Chambost
    7
    Cesar Ruvalcaba
    6.9
    Sean Zawadzki
    6.7
    Taha Habroune
    6.7
    Chase Adams
    6.6
    Mohamed Farsi
    6.6
    André Gomes
    6.3
    Brais Méndez
    6.3
    Andres Herrera
    6.3
    Josef Martínez
    6.2
    Steven Moreira
    6.2
    Rudy Camacho
    5.6
    Malte Amundsen
    CF Montreal
    7.7
    Prince OwusuMOTM1 bàn
    7.3
    Daniel Pereira
    7.2
    Hennadii Synchuk1 KT
    6.9
    Dawid Bugaj
    6.9
    Brayan Vera
    6.9
    Luca Petrasso
    6.9
    Fabian Herbers
    6.9
    Victor Loturi
    6.7
    Noah Streit
    6.6
    Matthew Longstaff
    6.3
    Thomas Gillier
    6.3
    Jalen Neal
    6.3
    Brandan Craig
    6.3
    Brayan Ceballos

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Columbus Crew
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois
    CF Montreal
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Philippe Eullaffroy
    28
    Patrick Schulte
    31
    Steven Moreira
    4
    Rudy Camacho
    25
    Sean Zawadzki
    18
    Malte Amundsen
    23
    Mohamed Farsi
    7
    Dylan Chambost
    20
    André Gomes
    16
    Taha Habroune
    46
    Chase Adams
    10
    Brais Méndez
    31
    Thomas Gillier
    27
    Dawid Bugaj
    2
    Jalen Neal
    4
    Brayan Vera
    13
    Luca Petrasso
    7
    Daniel Pereira
    8
    Matthew Longstaff
    21
    Fabian Herbers
    18
    Hennadii Synchuk
    9
    Prince Owusu
    23
    Noah Streit
    Dự bị
    Columbus Crew
    12 Cesar Ruvalcaba1 Nicholas Hagen11 Brooks Lennon26 Lautaro Giaccone50 Tarun Karumanchi2 Andres Herrera14 Amar Sejdic8 Dániel Gazdag77 Josef Martínez
    CF Montreal
    1 Sebastian Breza5 Brandan Craig3 Brayan Ceballos29 Olger Escobar6 Samuel Piette22 Victor Loturi35 Owen Graham-Roache10 Alexis Sánchez14 Daniel Rios

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: P. Owusu lập công cho CF Montreal (kiến tạo: G. Synchuk)
    Phút 20: T. Gillier phản lưới nhà, Columbus Crew được hưởng bàn thắng
    Phút 78: N. Streit lập công cho CF Montreal (kiến tạo: B. Vera)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    BBHTT
    CF Montreal
    5 trận gần nhất
    THHBB
    19
    Trận
    4-5-10
    T-H-B
    25
    Ghi (TB 1.3)
    36
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3Chicago Fire181026+1032TTBBT
    10Orlando City SC196310-1721HBTTB
    11Columbus Crew19559-420BHTBT
    12Toronto FC19487-720THBHH
    13Philadelphia Union195410-719TTTTB
    14CF Montreal194510-1117HHBBH
    15Atlanta United FC194312-1315TBBHB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Columbus Crew 1-2 CF Montreal: N. Streit tỏa sáng, CF Montreal giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO