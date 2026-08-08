Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
19'
B. Mendez — kiến tạo M. Amundsen
Columbus Crew
45+2'
D. Gazdag — kiến tạo R. Camacho
Columbus Crew
72'
O. Idrissi — kiến tạo A. Mozo
CF Pachuca
Thẻ phạt
65'
C. Ruvalcaba
Columbus Crew
Đồ thị diễn biến
Columbus CrewHT 45'CF Pachuca
Thống kê trận đấu
Columbus CrewThống kêCF Pachuca
CF Pachuca vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Brais Méndez
Columbus Crew
1 bàn
Dániel Gazdag
Columbus Crew
1 bàn
Oussama Idrissi
CF Pachuca
1 bàn
Malte Amundsen
Columbus Crew
1 kiến tạo · điểm 8.2
Alan Mozo
CF Pachuca
1 kiến tạo · điểm 7.9
Rudy Camacho
Columbus Crew
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Columbus Crew
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois
CF Pachuca
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Benjamin Mora
Dự bị
Columbus Crew
1 Nicholas Hagen54 Luke Pruter11 Brooks Lennon25 Sean Zawadzki55 Chris Rogers30 Hugo Picard7 Dylan Chambost14 Amar Sejdic26 Lautaro Giaccone
CF Pachuca
191 Juan Ramírez31 Jose Eulogio15 Francisco Venegas32 Pedro Budib13 Jorge Berlanga26 Alan Bautista8 Alexei Domínguez30 Sergio Rodríguez7 Rodolfo Pizarro
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: B. Mendez lập công cho Columbus Crew (kiến tạo: M. Amundsen)
Phút 47: D. Gazdag lập công cho Columbus Crew (kiến tạo: R. Camacho)
Phút 72: O. Idrissi lập công cho CF Pachuca (kiến tạo: A. Mozo)
Phút 74: S. D. Barreto (CF Pachuca) nhận thẻ đỏ, CF Pachuca phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Columbus Crew · 0 thắng0 hòaCF Pachuca · 1 thắng
02/06/2024
Chung kết
CF Pachuca
3 - 0
Columbus Crew
CP
Phong độ & thống kê mùa giải
Columbus Crew
5 trận gần nhất
TTHTB
CF Pachuca
5 trận gần nhất
BBBBT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)