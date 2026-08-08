Thống kê trận đấu Columbus Crew 2-1 CF Pachuca: D. Gazdag tỏa sáng, Columbus Crew giành trọn 3 điểm

Columbus Crew vượt qua CF Pachuca với tỷ số 2-1. Patrick Schulte là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.