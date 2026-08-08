Tin mới

    Thống kê trận đấu Columbus Crew 2-1 CF Pachuca: D. Gazdag tỏa sáng, Columbus Crew giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn08/08/2026 08:41

    Columbus Crew vượt qua CF Pachuca với tỷ số 2-1. Patrick Schulte là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    19'
    B. Mendez — kiến tạo M. Amundsen
    Columbus Crew
    45+2'
    D. Gazdag — kiến tạo R. Camacho
    Columbus Crew
    72'
    O. Idrissi — kiến tạo A. Mozo
    CF Pachuca
    Thẻ phạt
    14'
    S. D. Barreto
    CF Pachuca
    36'
    M. Amundsen
    Columbus Crew
    65'
    C. Ruvalcaba
    Columbus Crew
    74'
    S. D. Barreto
    CF Pachuca
    80'
    A. Gomes
    Columbus Crew
    90+5'
    C. Moreno
    CF Pachuca
    90+5'
    CF Pachuca
    Đồ thị diễn biến
    Columbus CrewHT 45'CF Pachuca

    Thống kê trận đấu

    Columbus CrewThống kêCF Pachuca
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    11
    Dứt điểm
    16
    5
    Trúng đích
    11
    3
    Phạt góc
    7
    11
    Phạm lỗi
    18
    1
    Việt vị
    2
    10
    Thủ môn cứu thua
    3
    CF Pachuca vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Brais Méndez
    Brais Méndez
    Columbus Crew
    1 bàn
    Dániel Gazdag
    Dániel Gazdag
    Columbus Crew
    1 bàn
    Oussama Idrissi
    Oussama Idrissi
    CF Pachuca
    1 bàn
    Malte Amundsen
    Malte Amundsen
    Columbus Crew
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Alan Mozo
    Alan Mozo
    CF Pachuca
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Rudy Camacho
    Rudy Camacho
    Columbus Crew
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Columbus Crew
    8.6
    Patrick SchulteMOTM
    8.2
    Malte Amundsen1 KT
    7.5
    Brais Méndez1 bàn
    7.2
    Mohamed Farsi
    7.2
    Dániel Gazdag1 bàn
    7
    André Gomes
    6.9
    Steven Moreira
    6.9
    Rudy Camacho1 KT
    6.9
    Tarun Karumanchi
    6.9
    Taha Habroune
    6.7
    Cesar Ruvalcaba
    6.7
    Chase Adams
    6.3
    Brooks Lennon
    6.3
    Dylan Chambost
    6.3
    Lautaro Giaccone
    CF Pachuca
    7.9
    Alan Mozo1 KT
    7.3
    Carlos Moreno
    7.2
    Eduardo Bauermann
    7.2
    Elías Montiel
    7.2
    Oussama Idrissi1 bàn
    6.9
    Mauricio Isais
    6.9
    Christian Rivera
    6.9
    Salomón Rondón
    6.6
    Rodolfo Pizarro
    6.5
    Gael Álvarez
    6.3
    Nicolás Vallejo
    6.2
    Sergio Barreto
    6.2
    Kenedy
    5.6
    Adrián Alcaraz

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Columbus Crew
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Laurent Courtois
    CF Pachuca
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Benjamin Mora
    28
    Patrick Schulte
    31
    Steven Moreira
    4
    Rudy Camacho
    12
    Cesar Ruvalcaba
    18
    Malte Amundsen
    23
    Mohamed Farsi
    50
    Tarun Karumanchi
    20
    André Gomes
    16
    Taha Habroune
    10
    Brais Méndez
    8
    Dániel Gazdag
    25
    Carlos Moreno
    22
    Alan Mozo
    4
    Eduardo Bauermann
    2
    Sergio Barreto
    6
    Mauricio Isais
    29
    Kenedy
    16
    Christian Rivera
    10
    Elías Montiel
    11
    Oussama Idrissi
    23
    Salomón Rondón
    9
    Adrián Alcaraz
    Dự bị
    Columbus Crew
    1 Nicholas Hagen54 Luke Pruter11 Brooks Lennon25 Sean Zawadzki55 Chris Rogers30 Hugo Picard7 Dylan Chambost14 Amar Sejdic26 Lautaro Giaccone
    CF Pachuca
    191 Juan Ramírez31 Jose Eulogio15 Francisco Venegas32 Pedro Budib13 Jorge Berlanga26 Alan Bautista8 Alexei Domínguez30 Sergio Rodríguez7 Rodolfo Pizarro

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: B. Mendez lập công cho Columbus Crew (kiến tạo: M. Amundsen)
    Phút 47: D. Gazdag lập công cho Columbus Crew (kiến tạo: R. Camacho)
    Phút 72: O. Idrissi lập công cho CF Pachuca (kiến tạo: A. Mozo)
    Phút 74: S. D. Barreto (CF Pachuca) nhận thẻ đỏ, CF Pachuca phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Columbus Crew · 0 thắng0 hòaCF Pachuca · 1 thắng
    02/06/2024
    Chung kết
    CF Pachuca
    3 - 0
    Columbus Crew
    CP

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Columbus Crew
    5 trận gần nhất
    TTHTB
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    3
    Ghi (TB 3.0)
    1
    Thủng lưới
    CF Pachuca
    5 trận gần nhất
    BBBBT
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2A. LassiterA. LassiterPortland Timbers2 bàn
    3C. BassettC. BassettPortland Timbers2 bàn
    4Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    5B. RodríguezB. RodríguezClub America1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2B. RodríguezB. RodríguezClub America2 kiến tạo
    3David Pereira da CostaDavid Pereira da CostaPortland Timbers2 kiến tạo
    4T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    5L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Columbus Crew 2-1 CF Pachuca: D. Gazdag tỏa sáng, Columbus Crew giành trọn 3 điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO