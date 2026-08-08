Thống kê trận đấu Crewe 2-1 Accrington ST: L. Moore tỏa sáng, Crewe giành chiến thắng, đi tiếp

Crewe vượt qua Accrington ST với tỷ số 2-1. Mickey Demetriou là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.