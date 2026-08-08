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    Thống kê trận đấu Crewe 2-1 Accrington ST: L. Moore tỏa sáng, Crewe giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:01

    Crewe vượt qua Accrington ST với tỷ số 2-1. Mickey Demetriou là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    7'
    J. Lankester(pen)
    Crewe
    65'
    F. Rawson — kiến tạo S. Mols
    Accrington ST
    85'
    L. Moore — kiến tạo L. Billington
    Crewe
    Thẻ phạt
    45+5'
    F. Rawson
    Accrington ST
    74'
    J. Anderson
    Accrington ST
    90+2'
    D. Love
    Accrington ST
    Đồ thị diễn biến
    CreweHT 45'Accrington ST

    Thống kê trận đấu

    CreweThống kêAccrington ST
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    15
    Dứt điểm
    14
    3
    Trúng đích
    3
    1
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Luca Moore
    Luca Moore
    Crewe
    1 bàn
    Jack Lankester
    Jack Lankester
    Crewe
    1 bàn
    Farrend Rawson
    Farrend Rawson
    Accrington ST
    1 bàn
    Lewis Billington
    Lewis Billington
    Crewe
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Stefan Mols
    Stefan Mols
    Accrington ST
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Mickey Demetriou
    Mickey Demetriou
    Crewe
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Crewe
    7.7
    Mickey DemetriouMOTM
    7.5
    Luca Moore1 bàn
    7.3
    Tom Booth
    7.2
    Joe White
    7.2
    Jack Lankester1 bàn
    7
    Jordan Gibson
    6.9
    Lewis Billington1 KT
    6.9
    Reece Hutchinson
    6.9
    Josh March
    6.7
    Matúš Holíček
    6.6
    Calum Agius
    6.6
    Joel Tabiner
    6.5
    Luke Offord
    6.2
    Adrien Thibaut
    Accrington ST
    7.3
    Donald Love
    6.9
    Seamus Conneely
    6.9
    Connor O'Brien
    6.7
    Charlie Brown
    6.6
    Charlie Caton
    6.5
    Cole Stockton
    6.5
    Tom Moore
    6.3
    Joseph Anderson
    6.3
    David Tutonda
    6.3
    Stefan Mols1 KT
    6.3
    Freddie Sass
    6.2
    Devon Matthews
    6.2
    Alex Henderson
    5.9
    Louie Moulden
    5.6
    Farrend Rawson1 bàn
    5.6
    Josh Woods

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Crewe
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Bell
    Accrington ST
    Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV John Doolan
    1
    Tom Booth
    2
    Lewis Billington
    6
    Luke Offord
    5
    Mickey Demetriou
    3
    Reece Hutchinson
    17
    Matúš Holíček
    10
    Joe White
    20
    Calum Agius
    7
    Jack Lankester
    14
    Jordan Gibson
    9
    Josh March
    1
    Louie Moulden
    17
    Devon Matthews
    5
    Farrend Rawson
    22
    Joseph Anderson
    28
    Seamus Conneely
    38
    Connor O'Brien
    2
    Donald Love
    10
    Alex Henderson
    33
    David Tutonda
    39
    Josh Woods
    13
    Cole Stockton
    Dự bị
    Crewe
    11 Joel Tabiner13 Ian Lawlor30 Stan Dancey22 Phil Croker32 Luca Moore29 Adrien Thibaut27 Patrick Mlynarski
    Accrington ST
    4 Tom Moore14 Stefan Mols18 Charlie Caton21 James Rogerson3 Freddie Sass25 Joshua Smith20 Charlie Brown

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: J. Lankester ghi bàn trên chấm phạt đền cho Crewe
    Phút 65: F. Rawson lập công cho Accrington ST (kiến tạo: S. Mols)
    Phút 85: L. Moore lập công cho Crewe (kiến tạo: L. Billington)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Crewe · 2 thắng1 hòaAccrington ST · 2 thắng
    03/04/2026
    Accrington ST
    2 - 0
    Crewe
    AS
    09/08/2025
    Crewe
    2 - 0
    Accrington ST
    CRE
    25/01/2025
    Crewe
    0 - 1
    Accrington ST
    AS
    14/09/2024
    Accrington ST
    0 - 1
    Crewe
    CRE
    06/04/2024
    Accrington ST
    0 - 0
    Crewe
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Crewe
    5 trận gần nhất
    THBTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Accrington ST
    5 trận gần nhất
    BHTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Crewe 2-1 Accrington ST: L. Moore tỏa sáng, Crewe giành chiến thắng, đi tiếp
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