Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
65'
F. Rawson — kiến tạo S. Mols
Accrington ST
85'
L. Moore — kiến tạo L. Billington
Crewe
Đồ thị diễn biến
CreweHT 45'Accrington ST
Thống kê trận đấu
CreweThống kêAccrington ST
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Luca Moore
Crewe
1 bàn
Jack Lankester
Crewe
1 bàn
Farrend Rawson
Accrington ST
1 bàn
Lewis Billington
Crewe
1 kiến tạo · điểm 6.9
Stefan Mols
Accrington ST
1 kiến tạo · điểm 6.3
Mickey Demetriou
Crewe
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Crewe
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Lee Bell
Accrington ST
Sơ đồ 3-1-4-2 · HLV John Doolan
Dự bị
Crewe
11 Joel Tabiner13 Ian Lawlor30 Stan Dancey22 Phil Croker32 Luca Moore29 Adrien Thibaut27 Patrick Mlynarski
Accrington ST
4 Tom Moore14 Stefan Mols18 Charlie Caton21 James Rogerson3 Freddie Sass25 Joshua Smith20 Charlie Brown
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: J. Lankester ghi bàn trên chấm phạt đền cho Crewe
Phút 65: F. Rawson lập công cho Accrington ST (kiến tạo: S. Mols)
Phút 85: L. Moore lập công cho Crewe (kiến tạo: L. Billington)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Crewe · 2 thắng1 hòaAccrington ST · 2 thắng
03/04/2026
Accrington ST
2 - 0
Crewe
AS
09/08/2025
Crewe
2 - 0
Accrington ST
CRE
25/01/2025
Crewe
0 - 1
Accrington ST
AS
14/09/2024
Accrington ST
0 - 1
Crewe
CRE
06/04/2024
Accrington ST
0 - 0
Crewe
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Crewe
5 trận gần nhất
THBTH
Accrington ST
5 trận gần nhất
BHTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)