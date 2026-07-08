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    Thống kê trận đấu Cruz Azul 1-0 Philadelphia Union: J. Paradela tỏa sáng, Cruz Azul giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 09:08

    Cruz Azul vượt qua Philadelphia Union với tỷ số 1-0. Jeremy Márquez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    3'
    J. Paradela — kiến tạo O. Campos
    Cruz Azul
    Thẻ phạt
    10'
    J. Paradela
    Cruz Azul
    23'
    J. Bueno
    Philadelphia Union
    53'
    E. Lira
    Cruz Azul
    Đồ thị diễn biến
    Cruz AzulHT 45'Philadelphia Union

    Thống kê trận đấu

    Cruz AzulThống kêPhiladelphia Union
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    10
    Dứt điểm
    14
    3
    Trúng đích
    4
    1
    Phạt góc
    7
    8
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    José Paradela
    José Paradela
    Cruz Azul
    1 bàn
    Omar Campos
    Omar Campos
    Cruz Azul
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Jeremy Márquez
    Jeremy Márquez
    Cruz Azul
    Điểm 7.9
    Willer Ditta
    Willer Ditta
    Cruz Azul
    Điểm 7.9
    Jesús Orozco
    Jesús Orozco
    Cruz Azul
    Điểm 7.3
    Frankie Westfield
    Frankie Westfield
    Philadelphia Union
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cruz Azul
    7.9
    Jeremy MárquezMOTM
    7.9
    Willer DittaMOTM
    7.5
    Omar Campos1 KT
    7.3
    Jesús Orozco
    6.9
    Gonzalo Piovi
    6.9
    José Paradela1 bàn
    6.7
    Agustín Palavecino
    6.7
    Erik Lira
    6.7
    Luka Romero
    6.6
    Kevin Mier
    6.3
    Gabriel Fernández
    6.3
    Carlos Rodríguez
    6.3
    Nicolás Ibáñez
    Philadelphia Union
    7.2
    Frankie Westfield
    6.9
    Kai Wagner
    6.9
    Danley Jean Jacques
    6.9
    Agustin Anello
    6.7
    Jesus Bueno
    6.7
    Ezekiel Alladoh
    6.7
    Indiana Vassilev
    6.6
    Cavan Sullivan
    6.5
    Andrew Rick
    6.5
    Nathan Harriel
    6.5
    Quinn Sullivan
    6.5
    Milan Iloski
    6.5
    Neil Pierre
    6.3
    Bruno Damiani
    6.2
    Japhet Sery Larsen
    6.2
    Jovan Lukić

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cruz Azul
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joel Huiqui
    Philadelphia Union
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
    23
    Kevin Mier
    16
    Jeremy Márquez
    4
    Willer Ditta
    33
    Gonzalo Piovi
    5
    Jesús Orozco
    20
    José Paradela
    8
    Agustín Palavecino
    6
    Erik Lira
    3
    Omar Campos
    21
    Gabriel Fernández
    19
    Carlos Rodríguez
    76
    Andrew Rick
    39
    Frankie Westfield
    5
    Japhet Sery Larsen
    26
    Nathan Harriel
    27
    Kai Wagner
    33
    Quinn Sullivan
    21
    Danley Jean Jacques
    8
    Jesus Bueno
    6
    Cavan Sullivan
    10
    Milan Iloski
    23
    Ezekiel Alladoh
    Dự bị
    Cruz Azul
    1 Andrés Gudiño61 Bruno Salgado66 Javier Suárez32 Cristian Jiménez49 Josué Díaz12 Alan Montes17 Amaury Garcia10 Andres Montaño7 Nicolás Ibáñez
    Philadelphia Union
    18 Andre Blake31 George Marks44 Neil Pierre2 Geiner Martínez4 Jovan Lukić19 Indiana Vassilev28 Agustin Anello16 Ben Bender11 Alejandro Bedoya

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: J. Paradela lập công cho Cruz Azul (kiến tạo: O. Campos)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Cruz Azul · 0 thắng1 hòaPhiladelphia Union · 0 thắng
    05/08/2024
    Philadelphia Union
    1 - 1
    Cruz Azul
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cruz Azul
    5 trận gần nhất
    TBTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Philadelphia Union
    5 trận gần nhất
    BTTTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2F. ViñasF. ViñasToluca1 bàn
    3HelinhoHelinhoToluca1 bàn
    4K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati1 bàn
    5H. CuypersH. CuypersMonterrey1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1N. AllenN. AllenInter Miami3 kiến tạo
    2T. HabrouneT. HabrouneColumbus Crew2 kiến tạo
    3L. MessiL. MessiInter Miami1 kiến tạo
    4T. SpicerT. SpicerOrlando City SC1 kiến tạo
    5S. MooreS. MooreFC Dallas1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cruz Azul 1-0 Philadelphia Union: J. Paradela tỏa sáng, Cruz Azul giành trọn 3 điểm
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