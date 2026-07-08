Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
3'
J. Paradela — kiến tạo O. Campos
Cruz Azul
Thẻ phạt
23'
J. Bueno
Philadelphia Union
Đồ thị diễn biến
Cruz AzulHT 45'Philadelphia Union
Thống kê trận đấu
Cruz AzulThống kêPhiladelphia Union
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
José Paradela
Cruz Azul
1 bàn
Omar Campos
Cruz Azul
1 kiến tạo · điểm 7.5
Jeremy Márquez
Cruz Azul
Điểm 7.9
Willer Ditta
Cruz Azul
Điểm 7.9
Jesús Orozco
Cruz Azul
Điểm 7.3
Frankie Westfield
Philadelphia Union
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cruz Azul
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Joel Huiqui
Philadelphia Union
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter
Dự bị
Cruz Azul
1 Andrés Gudiño61 Bruno Salgado66 Javier Suárez32 Cristian Jiménez49 Josué Díaz12 Alan Montes17 Amaury Garcia10 Andres Montaño7 Nicolás Ibáñez
Philadelphia Union
18 Andre Blake31 George Marks44 Neil Pierre2 Geiner Martínez4 Jovan Lukić19 Indiana Vassilev28 Agustin Anello16 Ben Bender11 Alejandro Bedoya
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: J. Paradela lập công cho Cruz Azul (kiến tạo: O. Campos)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Cruz Azul · 0 thắng1 hòaPhiladelphia Union · 0 thắng
05/08/2024
Philadelphia Union
1 - 1
Cruz Azul
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Cruz Azul
5 trận gần nhất
TBTTT
Philadelphia Union
5 trận gần nhất
BTTTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)