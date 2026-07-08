Thống kê trận đấu Cruz Azul 1-0 Philadelphia Union: J. Paradela tỏa sáng, Cruz Azul giành trọn 3 điểm

Cruz Azul vượt qua Philadelphia Union với tỷ số 1-0. Jeremy Márquez là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.