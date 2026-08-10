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    Thống kê trận đấu Cruz Azul 2-1 New York City FC: J. Paradela tỏa sáng, Cruz Azul giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn10/08/2026 08:40

    Cruz Azul vượt qua New York City FC với tỷ số 2-1. José Paradela là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    35'
    A. Palavecino — kiến tạo E. Lira
    Cruz Azul
    45+1'
    M. Murray — kiến tạo N. Mercau
    New York City FC
    78'
    J. Paradela — kiến tạo C. Rodriguez
    Cruz Azul
    Thẻ phạt
    36'
    M. Freese
    New York City FC
    37'
    N. Cavallo
    New York City FC
    50'
    T. Gray
    New York City FC
    53'
    G. Piovi
    Cruz Azul
    82'
    N. Mercau
    New York City FC
    90+5'
    M. Jones
    New York City FC
    Đồ thị diễn biến
    Cruz AzulHT 45'New York City FC

    Thống kê trận đấu

    Cruz AzulThống kêNew York City FC
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    20
    Dứt điểm
    8
    6
    Trúng đích
    3
    4
    Phạt góc
    0
    12
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    0
    2
    Thủ môn cứu thua
    4
    Cruz Azul kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Cruz Azul vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    José Paradela
    José Paradela
    Cruz Azul
    1 bàn
    Agustín Palavecino
    Agustín Palavecino
    Cruz Azul
    1 bàn
    Max Murray
    Max Murray
    New York City FC
    1 bàn
    Nicolás Fernández
    Nicolás Fernández
    New York City FC
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Erik Lira
    Erik Lira
    Cruz Azul
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Carlos Rodríguez
    Carlos Rodríguez
    Cruz Azul
    1 kiến tạo · điểm 7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Cruz Azul
    8.6
    José ParadelaMOTM1 bàn
    7.9
    Agustín Palavecino1 bàn
    7.7
    Gonzalo Piovi
    7.3
    Jeremy Márquez
    7.2
    Erik Lira1 KT
    7
    Carlos Rodríguez1 KT
    6.9
    Omar Campos
    6.7
    Gabriel Fernández
    6.6
    Luka Romero
    6.5
    Jesús Orozco
    6.5
    Nicolás Ibáñez
    6.3
    Willer Ditta
    6.2
    Kevin Mier
    New York City FC
    7.6
    Max Murray1 bàn
    7.5
    Jonathan Shore
    7.5
    Nicolás Fernández1 KT
    6.9
    Andrés Perea
    6.9
    Mitja Ilenič
    6.7
    Talles Magno
    6.7
    Kevin O'Toole
    6.6
    Malachi Jones
    6.5
    Tayvon Gray
    6.5
    Bénie Traoré
    6.3
    Matthew Freese
    6.3
    Nico Cavallo
    6.3
    Agustin Ojeda
    6.3
    Luighi Hanri
    6.2
    James Sands
    5.9
    Hannes Wolf

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Cruz Azul
    Sơ đồ 5-3-2 · HLV Joel Huiqui
    New York City FC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pascal Jansen
    23
    Kevin Mier
    16
    Jeremy Márquez
    4
    Willer Ditta
    33
    Gonzalo Piovi
    5
    Jesús Orozco
    3
    Omar Campos
    20
    José Paradela
    6
    Erik Lira
    8
    Agustín Palavecino
    21
    Gabriel Fernández
    19
    Carlos Rodríguez
    49
    Matthew Freese
    24
    Tayvon Gray
    23
    Max Murray
    6
    James Sands
    2
    Nico Cavallo
    32
    Jonathan Shore
    8
    Andrés Perea
    26
    Agustin Ojeda
    7
    Nicolás Fernández
    17
    Hannes Wolf
    11
    Talles Magno
    Dự bị
    Cruz Azul
    30 Emmanuel Ochoa1 Andrés Gudiño49 Josué Díaz32 Cristian Jiménez12 Alan Montes66 Javier Suárez67 Karol Velázquez55 Rogelio González7 Nicolás Ibáñez
    New York City FC
    18 Gregory Ranjitsingh30 Tomás Romero22 Kevin O'Toole44 João Loiola35 Mitja Ilenič29 Máximo Carrizo15 Kevin Pierre55 Keaton Parks9 Bénie Traoré

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 35: A. Palavecino lập công cho Cruz Azul (kiến tạo: E. Lira)
    Phút 46: M. Murray lập công cho New York City FC (kiến tạo: N. Mercau)
    Phút 78: J. Paradela lập công cho Cruz Azul (kiến tạo: C. Rodriguez)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Cruz Azul
    5 trận gần nhất
    TTBTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    0
    Thủng lưới
    New York City FC
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami2 bàn
    2P. RuizP. RuizReal Salt Lake2 bàn
    3Brais MéndezBrais MéndezColumbus Crew2 bàn
    4Ó. EstupiñánÓ. EstupiñánFC Juarez2 bàn
    5K. Mboma DemK. Mboma DemFC Cincinnati2 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Cruz Azul 2-1 New York City FC: J. Paradela tỏa sáng, Cruz Azul giành trọn 3 điểm
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