Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
35'
A. Palavecino — kiến tạo E. Lira
Cruz Azul
45+1'
M. Murray — kiến tạo N. Mercau
New York City FC
78'
J. Paradela — kiến tạo C. Rodriguez
Cruz Azul
Thẻ phạt
36'
M. Freese
New York City FC
37'
N. Cavallo
New York City FC
82'
N. Mercau
New York City FC
Đồ thị diễn biến
Cruz AzulHT 45'New York City FC
Thống kê trận đấu
Cruz AzulThống kêNew York City FC
Cruz Azul kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Cruz Azul vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
José Paradela
Cruz Azul
1 bàn
Agustín Palavecino
Cruz Azul
1 bàn
Max Murray
New York City FC
1 bàn
Nicolás Fernández
New York City FC
1 kiến tạo · điểm 7.5
Erik Lira
Cruz Azul
1 kiến tạo · điểm 7.2
Carlos Rodríguez
Cruz Azul
1 kiến tạo · điểm 7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Cruz Azul
8.6
José ParadelaMOTM1 bàn
7.9
Agustín Palavecino1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Cruz Azul
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Joel Huiqui
New York City FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pascal Jansen
Dự bị
Cruz Azul
30 Emmanuel Ochoa1 Andrés Gudiño49 Josué Díaz32 Cristian Jiménez12 Alan Montes66 Javier Suárez67 Karol Velázquez55 Rogelio González7 Nicolás Ibáñez
New York City FC
18 Gregory Ranjitsingh30 Tomás Romero22 Kevin O'Toole44 João Loiola35 Mitja Ilenič29 Máximo Carrizo15 Kevin Pierre55 Keaton Parks9 Bénie Traoré
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 35: A. Palavecino lập công cho Cruz Azul (kiến tạo: E. Lira)
Phút 46: M. Murray lập công cho New York City FC (kiến tạo: N. Mercau)
Phút 78: J. Paradela lập công cho Cruz Azul (kiến tạo: C. Rodriguez)
Phong độ & thống kê mùa giải
Cruz Azul
5 trận gần nhất
TTBTT
New York City FC
5 trận gần nhất
BTHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)