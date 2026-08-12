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    Thống kê trận đấu Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Be'er Sheva: Javon East tỏa sáng, Hapoel Be'er Sheva giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 02:57

    Hapoel Be'er Sheva vượt qua Crvena Zvezda với tỷ số 2-0. Ofir Marciano là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    61'
    Igor Zlatanovic — kiến tạo Javon East
    Hapoel Be'er Sheva
    79'
    Javon East — kiến tạo Eliel Peretz
    Hapoel Be'er Sheva
    Thẻ phạt
    22'
    Itay Rotman
    Hapoel Be'er Sheva
    57'
    D. Stanković
    Crvena Zvezda
    63'
    Niv Yehoshua
    Hapoel Be'er Sheva
    90+3'
    Mohammed Abu Fani
    Crvena Zvezda
    Đồ thị diễn biến
    Crvena ZvezdaHT 45'Hapoel Be'er Sheva

    Thống kê trận đấu

    Crvena ZvezdaThống kêHapoel Be'er Sheva
    4%
    Kiểm soát bóng
    96%
    12
    Dứt điểm
    12
    1
    Trúng đích
    6
    3
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    4
    4
    Thủ môn cứu thua
    1
    Hapoel Be'er Sheva kiểm soát thế trận với 96% thời lượng cầm bóng; Hapoel Be'er Sheva vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Crvena Zvezda
    6.5
    J. EnemMOTM
    6.5
    Timi Max ElsnikMOTM
    6.43
    Bruno Duarte
    6.37
    Osman Bukari
    6.37
    Vasilije Kostov
    6.27
    Rade Krunic
    6.05
    Nair Tiknizyan
    6.05
    Strahinja Erakovic
    6.05
    Derrick Luckassen
    6.05
    Young-woo Seol
    5.89
    Matheus
    Hapoel Be'er Sheva
    6.5
    Ofir MarcianoMOTM
    6.5
    Guy MizrahiMOTM
    6.5
    Miguel VítorMOTM
    6.5
    Pedro AmadorMOTM
    6.5
    Eliel PeretzMOTM
    6.5
    Zahi AhmedMOTM
    6.5
    Itay RotmanMOTM
    6.5
    Javon EastMOTM
    6.5
    Lucas VenturaMOTM
    6.5
    Niv YehoshuaMOTM
    6.5
    Igor ZlatanovicMOTM

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Crvena Zvezda
    Sơ đồ 4-2-3-1
    Hapoel Be'er Sheva
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Matheus
    66
    Young-woo Seol
    32
    Derrick Luckassen
    25
    Strahinja Erakovic
    23
    Nair Tiknizyan
    21
    Timi Max Elsnik
    33
    Rade Krunic
    14
    Osman Bukari
    22
    Vasilije Kostov
    17
    Bruno Duarte
    9
    J. Enem
    1
    Ofir Marciano
    2
    Guy Mizrahi
    4
    Miguel Vítor
    12
    Itay Rotman
    5
    Pedro Amador
    7
    Eliel Peretz
    25
    Lucas Ventura
    28
    Niv Yehoshua
    20
    Javon East
    66
    Igor Zlatanovic
    9
    Zahi Ahmed
    Dự bị
    Crvena Zvezda
    4 Mirko Ivanic7 Marko Arnautovic8 Kristiyan Balov10 Aleksandar Katai13 Milos Veljkovic15 Mohammed Abu Fani27 Matej Strika30 Franklin Tebo45 Stefan Gudelj
    Hapoel Be'er Sheva
    8 Hamode Kanaan11 Amir Ganah13 Ofir Davidzada18 Roy Levy19 Amit Ohana21 Yoav Koren23 Itay Hazut27 Yoan Stoyanov34 Marco Wolff

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 57: D. Stanković (Crvena Zvezda) nhận thẻ đỏ, Crvena Zvezda phải chơi thiếu người
    Phút 61: Igor Zlatanovic lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Javon East)
    Phút 79: Javon East lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Eliel Peretz)
    Phút 93: Mohammed Abu Fani (Crvena Zvezda) nhận thẻ đỏ, Crvena Zvezda phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Crvena Zvezda · 0 thắng0 hòaHapoel Be'er Sheva · 1 thắng
    05/08/2026
    Hapoel Be'er Sheva
    1 - 0
    Crvena Zvezda
    HBS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Crvena Zvezda
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    Hapoel Be'er Sheva
    5 trận gần nhất
    TTTB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Crvena Zvezda 0-2 Hapoel Be'er Sheva: Javon East tỏa sáng, Hapoel Be'er Sheva giành trọn 3 điểm
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