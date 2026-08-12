Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
61'
Igor Zlatanovic — kiến tạo Javon East
Hapoel Be'er Sheva
79'
Javon East — kiến tạo Eliel Peretz
Hapoel Be'er Sheva
Thẻ phạt
22'
Itay Rotman
Hapoel Be'er Sheva
57'
D. Stanković
Crvena Zvezda
63'
Niv Yehoshua
Hapoel Be'er Sheva
90+3'
Mohammed Abu Fani
Crvena Zvezda
Đồ thị diễn biến
Crvena ZvezdaHT 45'Hapoel Be'er Sheva
Thống kê trận đấu
Crvena ZvezdaThống kêHapoel Be'er Sheva
Hapoel Be'er Sheva kiểm soát thế trận với 96% thời lượng cầm bóng; Hapoel Be'er Sheva vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Crvena Zvezda
Sơ đồ 4-2-3-1
Hapoel Be'er Sheva
Sơ đồ 4-3-3
Dự bị
Crvena Zvezda
4 Mirko Ivanic7 Marko Arnautovic8 Kristiyan Balov10 Aleksandar Katai13 Milos Veljkovic15 Mohammed Abu Fani27 Matej Strika30 Franklin Tebo45 Stefan Gudelj
Hapoel Be'er Sheva
8 Hamode Kanaan11 Amir Ganah13 Ofir Davidzada18 Roy Levy19 Amit Ohana21 Yoav Koren23 Itay Hazut27 Yoan Stoyanov34 Marco Wolff
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 57: D. Stanković (Crvena Zvezda) nhận thẻ đỏ, Crvena Zvezda phải chơi thiếu người
Phút 61: Igor Zlatanovic lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Javon East)
Phút 79: Javon East lập công cho Hapoel Be'er Sheva (kiến tạo: Eliel Peretz)
Phút 93: Mohammed Abu Fani (Crvena Zvezda) nhận thẻ đỏ, Crvena Zvezda phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Crvena Zvezda · 0 thắng0 hòaHapoel Be'er Sheva · 1 thắng
05/08/2026
Hapoel Be'er Sheva
1 - 0
Crvena Zvezda
HBS
Phong độ & thống kê mùa giải
Crvena Zvezda
5 trận gần nhất
BBTTB
Hapoel Be'er Sheva
5 trận gần nhất
TTTB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)