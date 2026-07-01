Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
3'
Cristian Chambian — kiến tạo Milos Veljkovic
Crvena Zvezda
45+4'
Marko Arnautovic — kiến tạo Milos Veljkovic
Crvena Zvezda
49'
Loizos Loizou — kiến tạo Muhammed Cham
Crvena Zvezda
60'
Marko Arnautovic — kiến tạo Young-woo Seol
Crvena Zvezda
79'
Osman Bukari — kiến tạo Cristian Chambian
Crvena Zvezda
Đồ thị diễn biến
Crvena ZvezdaHT 45'Larne
Thống kê trận đấu
Crvena ZvezdaThống kêLarne
Crvena Zvezda kiểm soát thế trận với 77% thời lượng cầm bóng; Crvena Zvezda vượt trội về số cú sút trúng đích (14).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Marko Arnautovic
Crvena Zvezda
2 bàn
Cristian Chambian
Crvena Zvezda
1 bàn · 1 kiến tạo
Osman Bukari
Crvena Zvezda
1 bàn
Loizos Loizou
Crvena Zvezda
1 bàn
Milos Veljkovic
Crvena Zvezda
2 kiến tạo · điểm 6.98
Young-woo Seol
Crvena Zvezda
1 kiến tạo · điểm 6.61
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Crvena Zvezda
7.14
Marko ArnautovicMOTM2 bàn
7.06
Cristian Chambian1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Crvena Zvezda
Sơ đồ 4-3-2-1
Dự bị
Crvena Zvezda
4 Mirko Ivanic8 Kristiyan Balov9 J. Enem14 Osman Bukari17 Bruno Duarte21 Timi Max Elsnik23 Nair Tiknizyan24 Nikola Stankovic25 Strahinja Erakovic
Larne
2 Logan Wallace7 Conor McKendry9 Paul O'Neill14 Benji Magee17 Josh Ukek30 Matthew Lusty36 Dylan Graham45 Montel Gibson47 James Simpson
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 3: Cristian Chambian lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Milos Veljkovic)
Phút 49: Marko Arnautovic lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Milos Veljkovic)
Phút 49: Loizos Loizou lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Muhammed Cham)
Phút 60: Marko Arnautovic lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Young-woo Seol)
Phút 79: Osman Bukari lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Cristian Chambian)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
Crvena Zvezda · 1 thắng0 hòaLarne · 0 thắng
22/07/2026
Larne
0 - 4
Crvena Zvezda
CZ
Phong độ & thống kê mùa giải
Crvena Zvezda
5 trận gần nhất
TTBHH
Larne
5 trận gần nhất
BBTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)