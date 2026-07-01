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    Thống kê trận đấu Crvena Zvezda 5-0 Larne: Crvena Zvezda thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn30/07/2026 02:56

    Crvena Zvezda giành chiến thắng đậm 5-0 trước Larne. Marko Arnautovic là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.14. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    3'
    Cristian Chambian — kiến tạo Milos Veljkovic
    Crvena Zvezda
    45+4'
    Marko Arnautovic — kiến tạo Milos Veljkovic
    Crvena Zvezda
    49'
    Loizos Loizou — kiến tạo Muhammed Cham
    Crvena Zvezda
    60'
    Marko Arnautovic — kiến tạo Young-woo Seol
    Crvena Zvezda
    79'
    Osman Bukari — kiến tạo Cristian Chambian
    Crvena Zvezda
    Đồ thị diễn biến
    Crvena ZvezdaHT 45'Larne

    Thống kê trận đấu

    Crvena ZvezdaThống kêLarne
    77%
    Kiểm soát bóng
    23%
    24
    Dứt điểm
    1
    14
    Trúng đích
    0
    5
    Phạt góc
    1
    2
    Phạm lỗi
    1
    5
    Việt vị
    0
    0
    Thủ môn cứu thua
    9
    Crvena Zvezda kiểm soát thế trận với 77% thời lượng cầm bóng; Crvena Zvezda vượt trội về số cú sút trúng đích (14).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Marko Arnautovic
    Marko Arnautovic
    Crvena Zvezda
    2 bàn
    Cristian Chambian
    Cristian Chambian
    Crvena Zvezda
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Osman Bukari
    Osman Bukari
    Crvena Zvezda
    1 bàn
    Loizos Loizou
    Loizos Loizou
    Crvena Zvezda
    1 bàn
    Milos Veljkovic
    Milos Veljkovic
    Crvena Zvezda
    2 kiến tạo · điểm 6.98
    Young-woo Seol
    Young-woo Seol
    Crvena Zvezda
    1 kiến tạo · điểm 6.61

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Crvena Zvezda
    7.14
    Marko ArnautovicMOTM2 bàn
    7.06
    Cristian Chambian1 bàn · 1 KT
    6.98
    Milos Veljkovic2 KT
    6.69
    Osman Bukari1 bàn
    6.69
    Loizos Loizou1 bàn
    6.61
    Young-woo Seol1 KT
    6.61
    Muhammed Cham1 KT
    6.5
    Matheus
    6.5
    Mirko Ivanic
    6.5
    Mohammed Abu Fani
    6.5
    Timi Max Elsnik
    6.5
    Nair Tiknizyan
    6.5
    Nikola Stankovic
    6.5
    Matej Strika
    6.5
    Franklin Tebo
    6.5
    Rade Krunic
    Larne
    6.5
    Montel Gibson
    6.43
    Kevin O'Hara
    6.38
    Paul O'Neill
    6.37
    Conor McKendry
    6.37
    James Simpson
    6.26
    Logan Wallace
    6.09
    Ronan Doherty
    6.09
    Jordan McEneff
    6.09
    Dylan Sloan
    5.99
    Chris Gallagher
    5.99
    Dan Bent
    5.51
    Matt Ridley
    5.51
    Aaron Donnelly
    5.51
    Sean Graham
    5.51
    Tomas Cosgrove
    5.11
    Rohan Ferguson

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Crvena Zvezda
    Sơ đồ 4-3-2-1
    Larne
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Matheus
    66
    Young-woo Seol
    30
    Franklin Tebo
    13
    Milos Veljkovic
    27
    Matej Strika
    75
    Loizos Loizou
    15
    Mohammed Abu Fani
    33
    Rade Krunic
    10
    Cristian Chambian
    70
    Muhammed Cham
    7
    Marko Arnautovic
    1
    Rohan Ferguson
    23
    Tomas Cosgrove
    26
    Dan Bent
    3
    Matt Ridley
    4
    Aaron Donnelly
    15
    Ronan Doherty
    6
    Chris Gallagher
    11
    Sean Graham
    25
    Dylan Sloan
    19
    Kevin O'Hara
    22
    Jordan McEneff
    Dự bị
    Crvena Zvezda
    4 Mirko Ivanic8 Kristiyan Balov9 J. Enem14 Osman Bukari17 Bruno Duarte21 Timi Max Elsnik23 Nair Tiknizyan24 Nikola Stankovic25 Strahinja Erakovic
    Larne
    2 Logan Wallace7 Conor McKendry9 Paul O'Neill14 Benji Magee17 Josh Ukek30 Matthew Lusty36 Dylan Graham45 Montel Gibson47 James Simpson

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 3: Cristian Chambian lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Milos Veljkovic)
    Phút 49: Marko Arnautovic lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Milos Veljkovic)
    Phút 49: Loizos Loizou lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Muhammed Cham)
    Phút 60: Marko Arnautovic lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Young-woo Seol)
    Phút 79: Osman Bukari lập công cho Crvena Zvezda (kiến tạo: Cristian Chambian)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Crvena Zvezda · 1 thắng0 hòaLarne · 0 thắng
    22/07/2026
    Larne
    0 - 4
    Crvena Zvezda
    CZ

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Crvena Zvezda
    5 trận gần nhất
    TTBHH
    Larne
    5 trận gần nhất
    BBTTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Crvena Zvezda 5-0 Larne: Crvena Zvezda thắng đậm thuyết phục
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