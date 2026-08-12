Thống kê trận đấu CSKA 1948 1-2 Panathinaikos: C. Dessers tỏa sáng, Panathinaikos giành trọn 3 điểm

Panathinaikos vượt qua CSKA 1948 với tỷ số 2-1. Lasha Dvali là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.