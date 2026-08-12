Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
41'
G. Katris (Foul)
Panathinaikos
64'
E. Rastoder (Foul)
Panathinaikos
71'
M. Zemzemi (Foul)
CSKA 1948
112'
E. Franco (Holding)
CSKA 1948
Đồ thị diễn biến
CSKA 1948HT 45'Panathinaikos
Thống kê trận đấu
CSKA 1948Thống kêPanathinaikos
Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Lasha Dvali
CSKA 1948
1 bàn
Cyriel Dessers
Panathinaikos
1 bàn
Levi García
Panathinaikos
1 bàn
Petar Marinov
CSKA 1948
Điểm 7.9
Héctor Cuellar
CSKA 1948
Điểm 7.7
Iñaki Peña
Panathinaikos
Điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Panathinaikos
6.9
Georgios Kyriakopoulos
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
CSKA 1948
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev
Panathinaikos
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Jacob Neestrup
Dự bị
CSKA 1948
93 Mamadou Diallo77 Elias Franco20 Brian Sobrero34 Petar Vitanov13 Dimitar Sheytanov31 Aleks Bozhev6 Egor Parkhomenko15 Fourat Soltani96 Dragan Grivić
Panathinaikos
9 Cyriel Dessers8 Adriano Jagušić5 Ahmed Touba16 Adam Gnezda Čerin20 Vicente Taborda12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris18 Sotiris Kontouris28 Facundo Pellistri
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 60: L. Garcia lập công cho Panathinaikos
Phút 87: L. Dvali lập công cho CSKA 1948
Phút 95: C. Dessers lập công cho Panathinaikos
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
CSKA 1948 · 0 thắng1 hòaPanathinaikos · 2 thắng
06/08/2026
Panathinaikos
1 - 1
CSKA 1948
Hòa
05/07/2023
CSKA 1948
0 - 1
Panathinaikos
PAN
05/07/2023
Panathinaikos
1 - 0
CSKA 1948
PAN
Phong độ & thống kê mùa giải
CSKA 1948
5 trận gần nhất
BTHTH
Panathinaikos
5 trận gần nhất
THHTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)