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    Thống kê trận đấu CSKA 1948 1-2 Panathinaikos: C. Dessers tỏa sáng, Panathinaikos giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn12/08/2026 03:03

    Panathinaikos vượt qua CSKA 1948 với tỷ số 2-1. Lasha Dvali là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    60'
    L. Garcia
    Panathinaikos
    87'
    L. Dvali
    CSKA 1948
    95'
    C. Dessers
    Panathinaikos
    Thẻ phạt
    41'
    G. Katris (Foul)
    Panathinaikos
    64'
    E. Rastoder (Foul)
    Panathinaikos
    71'
    M. Zemzemi (Foul)
    CSKA 1948
    112'
    E. Franco (Holding)
    CSKA 1948
    Đồ thị diễn biến
    CSKA 1948HT 45'Panathinaikos

    Thống kê trận đấu

    CSKA 1948Thống kêPanathinaikos
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    14
    Dứt điểm
    21
    5
    Trúng đích
    11
    3
    Phạt góc
    6
    13
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    2
    9
    Thủ môn cứu thua
    4
    Panathinaikos vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Lasha Dvali
    Lasha Dvali
    CSKA 1948
    1 bàn
    Cyriel Dessers
    Cyriel Dessers
    Panathinaikos
    1 bàn
    Levi García
    Levi García
    Panathinaikos
    1 bàn
    Petar Marinov
    Petar Marinov
    CSKA 1948
    Điểm 7.9
    Héctor Cuellar
    Héctor Cuellar
    CSKA 1948
    Điểm 7.7
    Iñaki Peña
    Iñaki Peña
    Panathinaikos
    Điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    CSKA 1948
    8
    Lasha DvaliMOTM1 bàn
    7.9
    Petar Marinov
    7.7
    Héctor Cuellar
    7
    Andre Hoffmann
    7
    Brian Sobrero
    6.9
    Frédéric Maciel
    6.9
    Jules Meyer
    6.9
    Georgi Rusev
    6.7
    Diego Medina
    6.7
    Atanas Iliev
    6.7
    Dragan Grivić
    6.6
    Moataz Zemzemi
    6.6
    Florian Krebs
    6.3
    Elias Franco
    6.3
    Petar Vitanov
    6.2
    Mamadou Diallo
    5.9
    Ognjen Gašević
    Panathinaikos
    7.7
    Cyriel Dessers1 bàn
    7.6
    Levi García1 bàn
    7.5
    Iñaki Peña
    7.5
    Stefan de Vrij
    7.3
    Rick Van Drongelen
    7.2
    Santino Andino
    7
    Etienne Camara
    6.9
    Georgios Katris
    6.9
    Georgios Kyriakopoulos
    6.6
    Anass Zaroury
    6.6
    Ahmed Touba
    6.6
    Vicente Taborda
    6.5
    Adam Gnezda Čerin
    6.3
    Pedro Chirivella
    6.3
    Elmin Rastoder
    6.3
    Sotiris Kontouris
    6.2
    Adriano Jagušić

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    CSKA 1948
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Yuriy Vasev
    Panathinaikos
    Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Jacob Neestrup
    1
    Petar Marinov
    2
    Diego Medina
    4
    Andre Hoffmann
    3
    Lasha Dvali
    22
    Ognjen Gašević
    67
    Frédéric Maciel
    33
    Héctor Cuellar
    8
    Moataz Zemzemi
    30
    Jules Meyer
    11
    Georgi Rusev
    9
    Atanas Iliev
    1
    Iñaki Peña
    3
    Georgios Katris
    6
    Stefan de Vrij
    55
    Rick Van Drongelen
    11
    Anass Zaroury
    4
    Pedro Chirivella
    22
    Etienne Camara
    77
    Georgios Kyriakopoulos
    99
    Levi García
    10
    Santino Andino
    74
    Elmin Rastoder
    Dự bị
    CSKA 1948
    93 Mamadou Diallo77 Elias Franco20 Brian Sobrero34 Petar Vitanov13 Dimitar Sheytanov31 Aleks Bozhev6 Egor Parkhomenko15 Fourat Soltani96 Dragan Grivić
    Panathinaikos
    9 Cyriel Dessers8 Adriano Jagušić5 Ahmed Touba16 Adam Gnezda Čerin20 Vicente Taborda12 Lucas Cháves70 Konstantinos Kotsaris18 Sotiris Kontouris28 Facundo Pellistri

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 60: L. Garcia lập công cho Panathinaikos
    Phút 87: L. Dvali lập công cho CSKA 1948
    Phút 95: C. Dessers lập công cho Panathinaikos

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    CSKA 1948 · 0 thắng1 hòaPanathinaikos · 2 thắng
    06/08/2026
    Panathinaikos
    1 - 1
    CSKA 1948
    Hòa
    05/07/2023
    CSKA 1948
    0 - 1
    Panathinaikos
    PAN
    05/07/2023
    Panathinaikos
    1 - 0
    CSKA 1948
    PAN

    Phong độ & thống kê mùa giải

    CSKA 1948
    5 trận gần nhất
    BTHTH
    3
    Trận
    1-2-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 0.7)
    1
    Thủng lưới
    Panathinaikos
    5 trận gần nhất
    THHTB
    3
    Trận
    1-2-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 1.7)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano4 bàn
    2O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen4 bàn
    4Winsley Boteli MokangoWinsley Boteli MokangoFC Sion3 bàn
    5E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    2B. BollaB. BollaRapid Vienna3 kiến tạo
    3S. ØrjasæterS. ØrjasæterTwente3 kiến tạo
    4M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    5M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu CSKA 1948 1-2 Panathinaikos: C. Dessers tỏa sáng, Panathinaikos giành trọn 3 điểm
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