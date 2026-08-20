Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
23'
A. Yusuf — kiến tạo P. Miller
New England Revolution
45'
A. Yusuf — kiến tạo J. Harrison
New England Revolution
66'
A. Yusuf — kiến tạo J. Harrison
New England Revolution
Thẻ phạt
13'
B. Raines
New England Revolution
32'
M. Polster
New England Revolution
Đồ thị diễn biến
DC UnitedHT 45'New England Revolution
Thống kê trận đấu
DC UnitedThống kêNew England Revolution
New England Revolution kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; New England Revolution vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Alhassan Yusuf
New England Revolution
3 bàn
Jack Harrison
New England Revolution
2 kiến tạo · điểm 8.3
Peyton Miller
New England Revolution
1 kiến tạo · điểm 7
Mamadou Fofana
New England Revolution
Điểm 7.7
Matt Turner
New England Revolution
Điểm 7.5
Matti Peltola
DC United
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
New England Revolution
9.9
Alhassan YusufMOTM3 bàn
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 23: A. Yusuf lập công cho New England Revolution (kiến tạo: P. Miller)
Phút 45: A. Yusuf lập công cho New England Revolution (kiến tạo: J. Harrison)
Phút 66: A. Yusuf lập công cho New England Revolution (kiến tạo: J. Harrison)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
DC United · 2 thắng1 hòaNew England Revolution · 2 thắng
12/04/2026
New England Revolution
1 - 0
DC United
NER
10/08/2025
New England Revolution
2 - 0
DC United
NER
29/05/2025
DC United
1 - 1
New England Revolution
Hòa
06/10/2024
New England Revolution
1 - 2
DC United
DU
25/02/2024
DC United
3 - 1
New England Revolution
DU
Phong độ & thống kê mùa giải
DC United
5 trận gần nhất
BHHTH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Nashville SC
|19
|13
|4
|2
|+24
|43
|THBTT
|2
|Inter Miami
|19
|11
|5
|3
|+10
|38
|BHTTT
|3
|Chicago Fire
|18
|10
|2
|6
|+10
|32
|TTBBT
|4
|New England Revolution
|19
|9
|3
|7
|+4
|30
|BBHTH
|5
|Charlotte
|19
|8
|4
|7
|+4
|28
|TBTHT
|…
|8
|New York Red Bulls
|19
|7
|4
|8
|-11
|25
|BTBBT
|9
|DC United
|19
|5
|9
|5
|-3
|24
|HHTHH
|10
|Orlando City SC
|19
|6
|3
|10
|-17
|21
|HBTTB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)