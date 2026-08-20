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    Thống kê trận đấu DC United 0-3 New England Revolution: New England Revolution thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn20/08/2026 08:38

    New England Revolution giành chiến thắng đậm 3-0 trước DC United. Alhassan Yusuf là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    23'
    A. Yusuf — kiến tạo P. Miller
    New England Revolution
    45'
    A. Yusuf — kiến tạo J. Harrison
    New England Revolution
    66'
    A. Yusuf — kiến tạo J. Harrison
    New England Revolution
    Thẻ phạt
    13'
    B. Raines
    New England Revolution
    26'
    A. Dozzell
    DC United
    32'
    M. Polster
    New England Revolution
    Đồ thị diễn biến
    DC UnitedHT 45'New England Revolution

    Thống kê trận đấu

    DC UnitedThống kêNew England Revolution
    40%
    Kiểm soát bóng
    60%
    14
    Dứt điểm
    15
    2
    Trúng đích
    7
    3
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    7
    0
    Việt vị
    2
    4
    Thủ môn cứu thua
    2
    New England Revolution kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; New England Revolution vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Alhassan Yusuf
    Alhassan Yusuf
    New England Revolution
    3 bàn
    Jack Harrison
    Jack Harrison
    New England Revolution
    2 kiến tạo · điểm 8.3
    Peyton Miller
    Peyton Miller
    New England Revolution
    1 kiến tạo · điểm 7
    Mamadou Fofana
    Mamadou Fofana
    New England Revolution
    Điểm 7.7
    Matt Turner
    Matt Turner
    New England Revolution
    Điểm 7.5
    Matti Peltola
    Matti Peltola
    DC United
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    DC United
    7.3
    Matti Peltola
    7.2
    Jackson Hopkins
    6.9
    Sean Johnson
    6.9
    Brandon Servania
    6.7
    Louis Munteanu
    6.6
    Silvan Hefti
    6.6
    Keisuke Kurokawa
    6.6
    Kimito Nono
    6.6
    Hosei Kijima
    6.5
    Lucas Bartlett
    6.5
    Nathan Ordaz
    6.3
    Andre Dozzell
    6.3
    Tai Baribo
    6.3
    Nikola Markovic
    6.2
    Sean Nealis
    New England Revolution
    9.9
    Alhassan YusufMOTM3 bàn
    8.3
    Jack Harrison2 KT
    7.7
    Mamadou Fofana
    7.5
    Matt Turner
    7.2
    Ethan Kohler
    7
    Brooklyn Raines
    7
    Peyton Miller1 KT
    6.9
    William Sands
    6.7
    Carles Gil
    6.5
    Matt Polster
    6.2
    Dor Turgeman

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 23: A. Yusuf lập công cho New England Revolution (kiến tạo: P. Miller)
    Phút 45: A. Yusuf lập công cho New England Revolution (kiến tạo: J. Harrison)
    Phút 66: A. Yusuf lập công cho New England Revolution (kiến tạo: J. Harrison)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    DC United · 2 thắng1 hòaNew England Revolution · 2 thắng
    12/04/2026
    New England Revolution
    1 - 0
    DC United
    NER
    10/08/2025
    New England Revolution
    2 - 0
    DC United
    NER
    29/05/2025
    DC United
    1 - 1
    New England Revolution
    Hòa
    06/10/2024
    New England Revolution
    1 - 2
    DC United
    DU
    25/02/2024
    DC United
    3 - 1
    New England Revolution
    DU

    Phong độ & thống kê mùa giải

    DC United
    5 trận gần nhất
    BHHTH
    19
    Trận
    5-9-5
    T-H-B
    27
    Ghi (TB 1.4)
    30
    Thủng lưới
    New England Revolution
    19
    Trận
    9-3-7
    T-H-B
    29
    Ghi (TB 1.5)
    25
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC191342+2443THBTT
    2Inter Miami191153+1038BHTTT
    3Chicago Fire181026+1032TTBBT
    4New England Revolution19937+430BBHTH
    5Charlotte19847+428TBTHT
    8New York Red Bulls19748-1125BTBBT
    9DC United19595-324HHTHH
    10Orlando City SC196310-1721HBTTB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1L. MessiL. MessiInter Miami13 bàn
    2P. MusaP. MusaFC Dallas13 bàn
    3H. CuypersH. CuypersChicago Fire13 bàn
    4N. Fernández MercauFernández MercauNew York City FC13 bàn
    5GuilhermeGuilhermeHouston Dynamo12 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1L. MessiL. MessiInter Miami8 kiến tạo
    2EvanderEvanderFC Cincinnati8 kiến tạo
    3Son Heung-MinSon Heung-MinLos Angeles FC8 kiến tạo
    4A. DreyerA. DreyerSan Diego7 kiến tạo
    5P. ZinckernagelZinckernagelChicago Fire7 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu DC United 0-3 New England Revolution: New England Revolution thắng đậm thuyết phục
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