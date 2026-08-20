Thống kê trận đấu DC United 0-3 New England Revolution: New England Revolution thắng đậm thuyết phục

New England Revolution giành chiến thắng đậm 3-0 trước DC United. Alhassan Yusuf là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.